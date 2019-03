Mener Johansson-rekord kan være feil: – De hadde ikke forventet et så langt hopp

Det er sannsynlig at Robert Johanssons bakkerekord i Holmenkollen er feil, ifølge NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen. Målesystemet i bakken var nemlig ikke i stand til å måle et hopp over 144 meter.