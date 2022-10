Loga sámegillii.

Skoleåret går mot slutten. Mette skal snart vende nesen mot videregående skole.

Alle i klassen hennes snakker om det samme – hvem skal flytte hvor, hvilken linje skal de velge?

Ungdommene i Masi, ei bygd i Kautokeino kommune, må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole, vekk fra det kjente og kjære. For 15 år gamle Mette er dette ekstra skummelt.

Hvordan skal hun klare seg alene? Hun som noen ganger ikke klarer å få ut et eneste ord når hun skal snakke.

På grunnskolen visste alle at Mette stammer. Der følte jeg meg trygg. Mette H. Sakariassen Barndomsvennene visste at hvis Mette skulle kjøpe seg en is, så måtte de snakke for henne. Hun var redd for at ingen ville snakke for henne på videregående. Hvordan skulle jeg da bli kjent med andre? Mette H. Sakariassen

– Hjemme kunne skravla gå i ett. Ofte ville jeg brette ut alle tankene mine på én gang, mimrer Mette Hætta Sakariassen muntert.

Hun kunne stamme hjemme også, men det var verst på skolen og blant fremmede.

NRK møter Mette hjemme i Alta. Nå er hun blitt 42 år, og er godt etablert med både ektemann og barn. Hun har til og med fått drømmejobben sin som fysioterapeut.

Da Mette gikk ut av ungdomsskolen, følte hun at hun ikke kom til å passe inn på noen videregående skole. Allikevel går søknaden til nabokommunen, Alta.

– Hvordan turte du å begynne på videregående, den gang?

Mette ser betenkt ut av vinduet. Frem til nå har samtalen hatt en god flyt.

Stemmen til Mette og måten hun snakker på, får en til å senke skuldrene og lytte godt etter. Hun er usedvanlig rolig når hun snakker. Det har hun lært at hun må være hvis hun ikke skal stamme.

Men, plutselig fester hun blikket sitt på noe utenfor vinduet.

– Nå stoppet det helt opp, sier hun og reiser seg opp.

Mette trenger en pause, og går til kjøkkenet.

Uten mamma og pappa hadde jeg aldri klart meg. Mette H. Sakariassen De har alltid oppmuntret meg til å gjøre det jeg vil og føler for. Mette H. Sakariassen

Den solide støtten Mette fikk hjemme, gjorde at Mette våget å tro på seg selv. Hun gjennomførte det første året på Alta videregående skole.

– Allerede det første året gikk karakterene mine mange hakk opp, sier hun og smiler så hele rommet lyser opp.

På videregående skole fikk hun selv bestemme når hun skulle ha fremføring, noe hun syns var veldig greit.

– Jeg trengte ikke å framføre noe foran andre hvis jeg ikke følte for det, forteller Mette.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Ektemannen Eivind Sakariassen forteller at han kun noen få ganger har hørt kona stamme.

Mette ser lystig på mannen hennes.

– Det er vel litt mer enn noen få ganger, spør Mette mens hun ler.

Han svarer ikke på det. Han ser kjærlig på sin kone og fortsetter:

– Jeg husker heller ikke første gangen jeg hørte deg stamme. Det var ikke det som avgjorde om jeg likte deg, sier han mens han holder blikket festet på kona.

I Oslo treffer vi 24 år gamle Halvor Schultz. Han stammer også. Dragan Cubrilo/NRK Halvor setter seg noen ganger fast i ordene, men det ser ikke ut til å plage ham. Stamming har blitt så naturlig for meg. Halvor Schultz

I fjerdeklasse oppdaget foreldrene at Halvor Schultz stammer. Gjennom skolen søkte de om hjelp fra logoped.

Halvor har vært heldig og fått prøve mange forskjellige metoder for å få hjelp med stammingen.

– Å være hos hypnotisøren var en spesiell opplevelse, men jeg var vel for ung da, ler Halvor.

Han forteller at han sovnet hver gang hypnotisøren satte i gang.

Som 15-åring prøvde Halvor seg på skuespill.

Jeg synes det var så gøy! Halvor Schultz

Derfor søkte han seg inn på musikk-, dans- og dramalinjen på videregående.

Selv om Halvor noen ganger fortsatt sliter med å få ordene ut, har han valgt en jobb som krever at han klarer å stå på store scener og snakke. Han er skuespiller.

Hans første rolle var en av hovedrollene i spillefilmen «Beatles» i 2014.

Alle Halvor sine roller stammer, men kun om han selv stammer under skuespillet.

Han mottok nettopp en pris under en teaterfestival for «beste mannlige skuespiller».

SE: Halvor Schultz (stripete genser) og Pierre Moullier er skuespillere på «No One» teaterstykke. Du trenger javascript for å se video. SE: Halvor Schultz (stripete genser) og Pierre Moullier er skuespillere på «No One» teaterstykke.

Den unge skuespilleren setter pris på at juryen ikke dro stammingen frem i sin begrunnelse, men heller så på hans talent.

– Hva gjør du hvis du stammer på scenen?

– Da stammer jeg bare til ordet løsner, så fortsetter jeg skuespillet, forklarer Halvor.

Noen ganger bytter han ut ord som han tror han kan slite med. Han syns det er fint at manusforfatteren lar ham gjøre det.

Halvors største drøm er å leve av å være skuespiller, til tross for at det kan være utfordrende å gå på audition.

– På audition må man improvisere, og da er det vanskelig å snakke flytende, men ingenting er umulig, forklarer en munter Halvor.

Noen ganger bruker Halvor lang tid på å si det han vil. Da er det best å bare vente og la ham fullføre setningene.

Det verste er hvis andre ler av meg. Halvor Schultz Det beste er om jeg får fullføre setningene mine selv. Halvor Schultz Dragan Cubrilo Ikke prøv å gjette deg fram til det ordet jeg prøver å si. Halvor Schultz

Mette er enig med Halvor.

– Det er også stressende om jeg ser at de prøver å hjelpe meg med snakkingen. At munnen deres beveger seg mens jeg snakker, forklarer Mette.

Hun vil vise barn og unge at stammingen ikke trenger å være en stopper. Derfor lar hun seg intervjue av NRK Sápmi.

– Jeg vil selv fortelle min egen historie, sier hun.

Det har hun kjent på før også.

Siste året på grunnskolen var Mette oransjeruss. Hun valgte russenavnet sitt selv; «Scatgirl».

Foto: Priváhta

På den tiden hadde «Scatman John» nettopp blitt verdenskjent. Han var en amerikansk artist som fremførte scat-sanger. En musikksjanger uten ord, men innimellom sang han noen enkle ord. Disse handlet om stammingen hans.

– Som ungdom ville jeg også fortelle andre at jeg stammer. På denne måten kunne jeg selv eie historien min, forklarer Mette.

Hun husker russetiden som en morsom tid, helt uten mobbing.

– Det var kanskje fordi jeg selv var åpen om det. Da slapp folk å lure på hvorfor jeg snakket som jeg gjorde, antar Mette.

Melodien hjelper

Den kjente artisten Sebastian Zalo har stått på mange scener. Også han har stammet så lenge han kan huske.

Men ikke på scenen.

Jeg har faktisk aldri stammet når jeg synger. Sebastian Zalo Han tror melodi kan hjelpe mange med stammingen. Det er viktig å ha tro på det du vil fortelle, selv om du stammer. Sebastian Zalo Man må bare stamme seg igjennom ordet man setter seg fast ved, og så fortsette med samtalen. Sebastian Zalo

Han forstår at det kanskje ikke er lett for andre å gjøre det samme som ham.

Sebastian pleier å le hvis noen ler når han stammer, så fortsetter han med det han ville fortelle.

Du må vinne over din egen frykt. Sebastian Zalo

– Hvis du er redd for stammingen, så må du jobbe med det først. Du må forstå hvorfor du er redd, forklarer Sebastian.

Skolene dømmer barn

Leder for Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) Jon-Øivind Finbråten, forteller at folk vet altfor lite om stamming, og at det kan by på problemer for barn.

Elever opplever at lærere tror de er dårlig forberedt hvis de ikke klarer å ha fremføringer foran klassen. Jon-Øivind Finbråten Noen elever bytter bort ord de har vanskeligheter med å si. Da kan læreren tro at de har et dårlig ordforråd. Jon-Øivind Finbråten

Jon-Øivind jobber som logoped. Han valgte denne jobben fordi han selv stammer og opplevde hvor få logopeder det fantes da han selv trengte hjelp.

Mette H. Sakariassen har også kjent på mangelen av logopoder, og har aldri fått hjelp av en.

Det eneste tilbudet Mette fikk som barn, var i Trondheim, og det var altfor langt unna.

Det tilbudet fantes heller ikke på samisk. Mette H. Sakariassen Hun har med tiden selv funnet metoder som hjelper. Blant annet fant jeg ut at jeg må øve på å snakke foran andre. Mette H. Sakariassen Om jeg ikke tvinger meg selv til å snakke så blir jeg aldri flinkere. Mette H. Sakariassen Nå foreleser jeg for allslags grupper. Mette H. Sakariassen

Noen ganger stammer Mette, andre ganger ikke.

Under samtalen med NRK Sápmi stammer hun veldig lite.

– Nå har jeg selvfølgelig vært mer «konsentrert» fordi du intervjuer meg.

Mette sier det med et smil.

– Takk for at du kom, roper hun, før hun lukker døra til det koselige røde huset sitt i Alta.