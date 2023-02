Det er september 2019.

Kristin ser seg sjølv i spegelen. Ho foraktar refleksjonen sin. Snakkar seg sjølv ned:

«Nå er du udugeleg».

«Nå får du ikkje til noko».

CrossFit-utøvaren, som er kjent for å krige i konkurransar, krigar nå ein indre kamp med seg sjølv.

Kontrasten er stor frå det som skjedde berre månadar tidlegare. Da stod ho på pallen i CrossFit Games – det er VM i Crossfit – som «Second Fittest Woman on Earth». Smak på den. Den nest sprekaste kvinna i verda.

Korleis hamna ho her?

Og korleis skal ho klare å kome seg ut av dette mørke dragsuget?

STYRKE: Kristin Holte kan å presse seg sjølv. Her under vektløfting. Foto: Achieved Media

Altoppslukande konkurranseinstinkt

For tida ser du Kristin Holte briljere i Mesternes mester. Her viser ho rå muskelkraft og ekstrem stamina. Ho er nådelaus mot dei andre deltakarane.

Til og med muskelbunten og den svært dedikerte Olaf Tufte får bryne seg på jenta frå Hokksund. Også når det kjem til konkurranseinstinkt.

For om det berre står om ei runde yatzy kan det gå ei kule varmt i Kristin.

– Når eg er på hyttetur med venar så må eg vurdere om det å spele spel er verdt det. For om eg tapar blir resten av kvelden øydelagt, seier ho og humrar.

Slik har 36-åringen vore sidan ho var lita.

Som barn i ein idrettsfamilie kjenner ho ikkje til noko anna enn det å vere aktiv, og det å konkurrere. Faren var på landslaget i langrenn. Mora var tidlegare aktiv turnar. Og farmora hennar var landslagstrenar i turn.

– Eg er glad eg fekk det å vere aktiv inn med morsmjølka, seier ho.

LØKKE TIL: Kristin Holte i konsentrert modus under ein av konkurransane i Mesternes mester Foto: HEIDI MARIE GOPEROD / HEIDI MARIE GOPEROD

Elska hardtrening som barn

Gleda over trening gjorde at Kristin kunne bruke timevis på å spele fotball med faren sin. På å terpe på å få ballen i mål.

Og ho var typen som ville bruke heile helga i turnhallen. Som 8-åring.

– Eg elska å vere i turnhallen saman med farmor. Eg elska dei dagane vi hadde sju timar med trening, fortel ho.

For Kristin og foreldra var det idrett frå morgon til kveld. Det var turn, friidrett og etter kvart begynte Kristin på mangekamp.

– Eg var ei jente som ville ha med meg alt. Eg var god i det meste, men ikkje best i noko, påpeiker Holte.

Lidenskapen for trening var tydeleg allereie frå ung alder. Men det hadde også ei bakside.

TIDLEG KRØKAST: Kristin Holte viste turntalentet sitt tidleg. FRAMVISING: Kristin Holte likte veldig godt det sosiale når det kom til turntrening. LØPING: Det var ingen idrett som Kristin ikkje likte! UT PÅ TUR: Kristin og familien på ski. Faren hennar? Det var langrennsløpar Geir Holte. Og broren hans var Tor Håkon Holte. Begge deltok i OL og VM for Noreg. Slik, da veit du det. OPP I HIMMELEN: Kristin dreiv med mangekamp i mange år før ho satsa på stavsprang.

Frykta gjorde ho stum

– Eg skulle helst vinne. Mitt hovudfokus var å ikkje tape. Det var det einaste eg tenkte på. Eg var meir oppteken av å ikkje tape, enn å forbetre tidene mine, mimrar Kristin.

Vinnarinstinktet gjorde at ho allereie som 14-åring bestemte seg for at ho ein dag skulle bli verdsmeister.

HØGE MÅL: I skuledagboka noterte Kristin Holte kva ho ville oppnå. Foto: Privat

– Det var ikkje så farleg kva eg vart verdsmeister i. Men eg ville bli best, understrekar ho.

Men med den sterke lidenskapen kom også angsten for å ikkje prestere godt nok.

Kvar gong det var dags for konkurranse forsvann Kristin inn i ei boble. Den kunne vare i fleire timar i strekk, og skulle helst ikkje sprekke.

Ho gjorde seg sjølv stum.

Ingen skulle få ho ut av fokus. Ikkje ein gong foreldra hennar fekk snakke til ho.

– Det var ikkje noko gøy, for det var så stor redsel for å mislykkast. Det var ganske slitsamt også, for eg vart så sur og skuffa om eg gjorde det dårleg.

Smerter og skader

Trass i dei negative tankane gjorde Kristin det bra. Ekstremt bra.

Og då ho starta på vidaregåande valde ho å satse på stavhopp. Ho fekk raskt medaljar, og tok etter kvart NM-gull i innandørs stavhopp.

Men så kom den fyrste av mange nedturar.

Ho fekk påvist trøyttleiksbrot i den eine foten.

Men som Sisyfos med steinen nekta Kristin å gi seg, og etter å ha kjempa seg gjennom fire år med smerter vart foten bra igjen.

Da fekk ho den same skada i den andre foten.

– Eg måtte vere ærleg med meg sjølv om at dette går ikkje. Eg kan ikkje fortsette å ta smertestillande for å hoppe stav. Beina mine kjem til å bli heilt øydelagde.

Holte måtte innsjå at stavhopp ikkje passa kroppen hennar.

– Og det var veldig tungt å innsjå. Det tok frå meg verdifulle år og gode opplevingar.

I LUFTA: Kristin Holte hadde stort talent i stavsprang. Foto: Privat

Identitetskrise

Drøymen om å bli verdas beste i stavhopp var nå knust. For Kristin Holte førte det til ein identitetskrise.

– Det var veldig trist, og eg vart veldig lei meg. Og gjekk inn i ein mørk periode. Eg hadde ikkje noko tilhøyre. Eg visste ikkje lenger kven eg var.

– Eg skulle jo bli verdsmeister. Eg skulle drive med idrett. Og så plutseleg ikkje kunne gjere det. Det er tøft å oppleve når du er 22–23 år gammal, understrekar ho.

Lite visste ho da at det var dametrimmen ein gong i veka som skulle føre ho tilbake til vinnarsporet.

– Det var sosialt, og eg fekk gnisten tilbake. Det viktigaste var å kunne trene, og kjenne på den gode kjensla det gav meg.

Vendepunktet

Den energiske Kristin som var vant med å presse seg sjølv tok med seg den erfarne treningsbakgrunnen og vart ein supermosjonist.

Ho viste kva ho var bygd av gjennom blant anna trippel-birken.

Men da ho oppdaga CrossFit fall til slutt alle brikkene på plass.

– I dei andre idrettane kunne eg ikkje variere treninga på grunn av risikoen for skader. Men nå kunne eg endeleg trene vektløfting, springe, ro og drive med gymnastikk samtidig.

– Dette var det eg hadde søkt heile livet. Det var ei openberring. Eit vendepunkt. Og kjensla av meistring var ekstremt gøy, fortel Hokksund-jenta.

Akkurat som ein toppidrettsutøvar brukte Kristin all sin energi på CrossFiit og resultata kom kjapt. Alt er eigentleg klart til at ho kan hevde seg i verdstoppen i Battle of London:

Europas største konkurranse i CrossFit på den tida. Kristin var så klar.

Men åtte veker før konkurransen skjer det som ikkje skulle kunne skje.

Vi skal tilbake til 2014.

To døgn med grining

I ein akupunktørtime går nåla i brystet lenger ned enn tenkt, og punkterer den eine lunga til Kristin.

Den treningsglade jenta blir sendt på sjukehuset med beskjed om å ikkje gjere noko som kunne gi ho høg puls på tre veker.

– Da var det to døgn der eg berre grein og syntest synd på meg sjølv, og henta inn medynk frå andre. Da ringde eg alle eg visste kom til å få empati frå, noko som førte til at eg berre syntest enda meir synd på meg sjølv.

Holte er på veg ned i ein negativ spiral. Ho må ta grep, og ringer derfor mentaltrenaren sin.

Han spør: «Korleis kan vi gjere det beste ut av den situasjonen vi hamna i nå?»

Kristin reagerer med sinne.

– Eg ville jo ha medkjensle frå han også. Og eg tenkte: «Det her er bullshit, det er ikkje nokon måte å gjere det beste ut av det her på.

MIMRAR: Kristin Holte ser tilbake på alle kampane ho har måtte kjempe med seg sjølv. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Pust og visualisering

Men Kristin orkar ikkje å ha det slik i tre veker. Ho finn fram ei bok om mental trening og byrjar å lese. Det er ikkje snakk om å stå over konkurransen.

– Eg innsåg at eg ikkje kunne kome i min beste fysiske form, og valde derfor å fokusere på mental trening.

Ho bruker dei tre vekene ho har igjen før konkurransen på mobilitet, pust, visualisering, og fokuserer på det ho kan gjere noko med.

– Eg følte meg betre rusta enn eg nokon gong hadde vore, men framleis livredd for å ikkje lykkast. Min mentaltrenar sa at eg ikkje skulle seie til nokon kva som hadde skjedd. Han ville at eg skulle vere i angrepssituasjonen.

– Det var veldig tøft å ikkje ha ein unnskyldning i tilfelle det gjekk dårleg.

Men taktikken fungerer. Kristin vinn og får det store gjennombrotet.

MEDALJE: Kristin Holte med flagget i vêret etter Crossfit Games, der ho vart «Second Fittest Woman on Earth». Foto: Privat

Frå medalje til å bli sengeliggjande

Neste målet er Crossfit Games. Altså VM i Crossfit. Det er her Holte tar sølvmedalje, og får tittelen verdas nest sprekaste kvinne.

Holte er høg på lykkerus, heilt til det smell igjen berre nokre få månadar etterpå.

Ho får påvist prolaps, i tillegg til karpaltunnelsyndrom, som gjer at ho må operere handa si.

Eg gjekk frå å vere verdas nest best trente kvinne til å ikkje klare ha på meg sokkar. Det var vondt å sitje, liggje og stå. Det var tøft. Kristin Holte

Liggjande i smerter tenkjer ho at det er i alle fall éin ting ho er god på. Nemleg mental trening.

– Men nå fekk eg ikkje til det heller. Eg grov meg ned, og klarte ikkje å hente meg sjølv opp igjen.

Kristin tør ikkje å ringe mentaltrenaren sin. Skuffelsen over at ho ikkje klarer å kome seg ut av det store psykiske mørket er for stort.

Det er nå ho blir ståande framfor spegelen og snakke seg sjølv ned.

Isolasjon

– Eg følte meg heilt udugeleg. Eg følte at eg ikkje fekk til nokon ting, fortel ho.

Den livsglade og blide Kristin tør plutseleg ikkje å ta kontakt med crossfit-venane sine. Ho er redd dei ikkje vil henge med ho nå som ho ikkje kan trene.

Kristin isolerer seg sjølv.

– Eg ville vere aleine. Eg gjekk etter kvart mykje tur. Og eg gråt mykje. Det var som ein identitetskrise nummer to.

– Eg hadde identifisert meg som Crossfit-utøvar i åtte år, og nå kunne det vere over.

Men Kristin er ein krigar. Og ein krigar gir aldri opp.

VER DIN EIGEN HELT: For Kristine Holte har det vore viktig å få ut potensialet. Foto: Privat

Avgjerande i livet

For nå startar kampen med å finne tilbake til seg sjølv.

Det viktigaste er å akseptere at kroppen er som den var og at ho må ta omsyn.

Det vil ho også råde andre som står i ein tøff fase i livet.

– Det er viktig å gi seg sjølv lov til å kjenne på alle kjenslene og tankane som dukkar opp, men så kan ein velje kva ein skal bruke energi på.

Ifølgje Kristin har mental trening vore avgjerande både i idrettskarrieren og i livet.

– Det har gitt meg ein betre kvardag. Det lærer deg å fokusere på det du kan kontrollere, og unngå å bruke energi på noko som er utanfor din kontroll.

Koronaen redda ho

Likevel er ho ærleg på at tida med prolaps og operert hand var så tung at ho ikkje veit korleis det hadde gått om det ikkje var for koronaen.

– Koronaen redda meg ut av situasjonen fordi eg måtte vere heime. Utan pandemien er det ikkje sikkert det hadde gått bra, innrømmer 36-åringen.

Holte kjem seg til slutt på beina, både mentalt og fysisk, og bestemmer seg for å delta i VM i Functional Fitness.

I dette meisterskapet testar ein funksjonelle fysiske ferdigheiter som ein blant anna finn igjen i vektløfting, styrkeløft, kondisjonsgreiner og turn.

Holte går heilt til topps. Ho blir verdsmeister. 14 år gamle Kristin må ha vore fornøgd med sin siste prestasjon.

– Den dagen kjente eg på lette. Nok ein gong var det meir lette over at det ikkje gjekk dårleg, enn glede over at det gjekk bra. Eg kjente på presset frå 14 år gamle Kristin.

Kristin Holte med det norske flagget rundt seg etter at ho vann VM i Functional Fitness i 2021 Foto: Timecapmedia

Ser lyst på framtida

Men utan den indre drivkrafta var det også slutt.

– Det brann ikkje lenger i augo mine. Da kjente eg at eg ikkje var der eg skulle vere. Da kunne eg heller ikkje lenger forsvare all den treningsmengda overfor meg eller familien.

I tillegg ville Kristin bestemme sjølv når ho ville leggje opp.

– Det var godt å kjenne at kroppen fungerte, og at eg kunne kome meg ut på ein styrka måte, og framleis ha eit aktivt liv utan skader, fortel ho.

Og Kristin Holte har mykje å sjå fram til. Ho er nemleg gravid, og både ho og sambuaren gler seg til å bli foreldre.

Du kan sjå Kristin Holte i Mesternes mester fredagar på NRK 1 eller når du vil i NRK TV.