* Hroza, 5. oktober 2023:

En rakett smalt inn i en kafé og en butikk i landsbyen Hroza i Kharkiv fylke. Minst 52 personer ble drept. Mange av ofrene var samlet til minnestund for en avdød landsbybeboer da angrepet skjedde. Ifølge ukrainske myndigheter angrep russiske styrker med en Iskander-rakett.

* Kostjantynivka, 6. september 2023:

Minst 16 personer ble drept i en eksplosjon på et travelt marked i den østlige byen Kostjantynivka i Donetsk fylke. Ifølge Ukraina ble eksplosjonen forårsaket av en russisk rakett, men avisen New York Times har meldt at eksplosjonen kan ha blitt forårsaket av en rakett feilaktig avfyrt av ukrainske styrker.

* Kramatorsk, 27. juni 2023:

En rakett traff en pizzarestaurant i byen Kramatorsk i Donetsk og drepte 13 personer, inkludert to 14 år gamle tvillingsøstre.

* Uman, 28. april 2023:

Minst 23 sivile ble drept, inkludert seks barn, da en høyblokk ble truffet av en rakett i den sentralukrainske byen Uman i Tsjerkasy fylke. Mange ble såret i angrepet, som ødela et stort antall leiligheter.

* Slavjansk, 14. april 2023:

Raketter smalt inn i boligblokker i byen Slavjansk i Donetsk, noe som tok livet av 15 personer og forårsaket alvorlig skade. Slavjansk ble rammet da russiske og ukrainske styrket kjempet om kontrollen over den nærliggende byen Bakhmut.

* Dnipro, 14. januar 2023:

Et leilighetsbygg i den sentralukrainske byen Dnipro i Dnipropetrovsk fylke ble truffet under et større rakettangrep. Minst 45 personer ble drept.

* Zaporizjzja, 30. september 2022:

Opp mot 32 sivile ble drept og nesten 100 såret i et rakettangrep mot en kolonne av biler i utkanten av den sørlige byen Zaporizjzja. Kolonnen forberedte seg på å forlate et ukrainskkontrollert område for å besøke slektninger og levere forsyninger i et russiskkontrollert område. Pro-russiske tjenestemenn ga Ukraina skylden for angrepet.

* Vinnytsia, 14. juli 2022:

Krysserraketter traff sentrum av byen Vinnytsia og drepte 27 personer. Ifølge Ukraina ble angrepet utført med raketter avfyrt fra en ubåt i Svartehavet.

* Tsjasiv Jar, 9. juli 2022:

En rakett traff en boligblokk i den østlige byen Tsjasiv Jar, vest for Bakhmut. Nødetatene anslo dødstallet til 48 etter at en fem etasjers bygning kollapset under angrepet.

* Odesa, 1. juli 2022:

Raketter traff et leilighetsbygg og to ferieleirer i svartehavsregionen Odesa, noe som tok livet av minst 18 personer og såret flere titalls.

* Krementsjuk, 28. juni 2022:

En rakett avfyrt fra et bombefly traff et travelt kjøpesenter i sentrum av Krementsjuk i Poltava fylke, langt fra fronten, og drepte minst 20 personer og såret 59.

* Kramatorsk, 8. april 2022:

Et rakettangrep tok livet av 61 personer på en togstasjon i Donetsk fylke fullpakket med kvinner, barn og eldre som flyktet fra trusselen om en russisk offensiv i øst.

* Mariupol, 16. mars 2022:

Et teater der hundrevis hadde søkt ly i den beleirede byen Mariupol sør i Ukraina ble bombet. Det nøyaktige dødstallet er omstridt, med estimater så høye som 600. Amnesty International har uttalt at minst 12 personer ble drept, men at tallet sannsynligvis var mye høyere. Russland benektet at de sto bak angrepet, men Amnesty har tilbakevist dette.

Kilde: NTB, Reuters