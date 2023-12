Usikkerhet.

Ordet går stadig igjen når vi snakker med folk fra Grindavík.

De snaut 3700 innbyggerne i den vesle islandske byen måtte evakueres natt til 11. november 2023, på grunn av frykt for vulkanutbrudd.

De ventet og ventet, og fryktet for hva som kunne skje med hjemmene deres.

Først 18. desember kom utbruddet. En fire kilometer lang sprekk åpnet seg, rett nord for Grindavík.

Lavaen som strømmet ut på overflaten, nådde aldri byen. Ingen ble heller skadd, siden innbyggerne var evakuert.

Men selv om utbruddet kom, forsvant ikke usikkerheten. Mye tyder på at de vil måtte leve med den i lang tid framover.

Byen er ikke bare fysisk delt av sprekker i jordskorpen som har ødelagt veier og hus.

Innbyggerne i det gamle fiskersamfunnet er også delte.

På den ene siden står de som vil flytte tilbake så snart det er trygt. På den andre de som tviler på om de noensinne tør å flytte hjem til hjemstedet.

Andre er fortsatt usikre.

Skuelystne samler seg for å se på vulkanutbruddet på Island. Bildet er tatt 18. desember. Foto: Ásta Haraldsdóttir

Det er ikke bare vulkanutbruddet i seg selv som har vært en stor påkjenning for innbyggerne.

Også de mange jordskjelvene i ukene før har vært en påkjenning.

Innbyggerne vet også at dette trolig ikke er siste gang et vulkanutbrudd vil ramme området.

– Vi vet ingenting

Torsdag var årets nest mørkeste dag. Men den bød også på et lysglimt for de evakuerte innbyggerne, da de noe overraskende fikk besøke Grindavík igjen.

Det skjer bare tre dager etter at utbruddet startet. Nå ser det ut til å være over, mener flere eksperter.

Der det for to døgn siden strømmet lava ut fra flere åpninger i jordskorpen, viser ferske bilder bare én liten åpning hvor magmaen gløder rett under overflaten.

Likevel får ingen flytte tilbake til Grindavík igjen helt med det første.

Veiene inn til Grindavík har i all hovedsak vært stengt siden byen ble evakuert sent på kvelden 10. november. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir / NRK

De evakuerte har funnet husly hos venner, kjente og fremmede som har ønsket å hjelpe.

Dagný Baldursdóttir sier at hun er en av de heldige. Hun og familien fikk flytte inn hos venner i Reykjavík-området, der de fortsatt bor.

På nyåret flytter de til en annen bolig, der de i første omgang skal bo i tre måneder. Tidsperspektivet er ikke lenger.

Dagný Baldursdottir. Her sammen med datteren sin. Foto: Privat

Og det er langt fra sikkert at de noensinne ender opp tilbake i Grindavík, når det en gang blir regnet som trygt igjen.

– Vi vet ingenting. Skal det fortsette slik? Er det dette som venter oss de neste ti, femten, tjue årene? spør Dagný retorisk.

Hun og familien flyttet til Grindavík for sju år siden. Det blir kanskje ikke flere.

– Vi har lagt ned tid og krefter på å slå oss ned der, og har hatt det fantastisk fint. Men hvis framtida blir som de siste tre årene har vært, med vulkanutbrudd og jordskjelv, er ikke det noe jeg ønsker for meg og familien min.

To av døtrene hennes har til og med sagt det rett ut: De vil aldri tilbake til Grindavík. De er for redde.

Tre år med trøtthet

Kristján Þór Ásmundsson har fått nok.

– Det føles ikke bra. Dette begynte med jordskjelvene i 2021, ikke bare nå. Alle har fått nok. Jeg vil bare starte et normalt liv med familien min, sier han.

Kristján Þór Ásmundsson tviler på at han vil flytte tilbake til Grindavík. Han lengter etter trygghet og rutiner igjen, etter noen år med jordskjelv og vulkanutbrudd i området. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir / NRK

Torsdag er han hjemom for å hente flere klær. I en liten Toyota Yaris har han kjørt den lange veien til Grindavík. Der ble han møtt av stillhet og islagte veier som bærer preg av å ha blitt overlatt til seg selv.

Og naboen, som også hadde tatt turen hjemom.

– Det var fint å se ham igjen. Jeg har jo ikke sett ham på lenge, sier Ásmundsson.

Til tross for godt naboskap tviler han på at han flytter hjem igjen.

– Foreløpig skal vi flytte nordover, og bli der til mai. Så får vi se hva vi ønsker å gjøre videre.

Tilværelsen i Grindavík har vært preget av usikkerhet.

– Når vi legger oss om kvelden, tenker vi alltid: Vil det komme et jordskjelv? Blir det stort? Blir det mange? Klarer vi å sove hele natten? Vi er alltid slitne, og bekymret for hva som kan skje, sier Ásmundsson.

Han sier at det er mange som vurderer å flytte fra byen, men beskriver likevel Grindavík som et godt lokalsamfunn.

– Alle er vennlige. Det har vært veldig fint å bo her.

Vil hjem til livet sitt

Usikkerheten er intet hinder for Helga Dís Jakobsdóttir.

Hun har hele livet sitt i Grindavík og er fast bestemt på å komme tilbake til normalen så snart det er trygt.

Ikke er hun redd heller, til tross for at dette sannsynligvis ikke er siste runde med verken jordskjelv eller vulkanutbrudd.

– Nei. Ikke i det hele tatt.

Det kommer ikke på tale for Helga Dís Jakobsdóttir å flytte vekk fra Grindavík, stedet hun er født og oppvokst. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir / NRK

Hun har likevel full forståelse for dem som er redde eller skeptiske til å flytte hjem igjen.

Men det er mange nok som vil hjem igjen og bidra til å bygge opp samfunnet igjen. Selv om det ikke vil skje i en håndvending.

– Det må være en slags gjenoppbygning for at livet kan fortsette her igjen. Selv om det åpnes for at vi kan flytte tilbake, betyr ikke det at dette er ferdig. Det betyr bare at vi tar fatt på neste oppgave. Vi kan ikke glemme det.

– Det vil ta tid. Men vi klarer det, sier hun med jernvilje i stemmen.

Jublet for hjemkomsten

– Frihet!

Sólný Pálsdóttir roper ut når hun møter NRK i sentrum av Grindavík. Hun har nettopp sett i islandske medier at utbruddet trolig er over, og bobler nærmest over av glede.

Sólný Pálsdóttir strålte da hun møtte NRK torsdag. På en av årets mørkeste dager fikk hun den lyse beskjeden om vulkanutbruddet som har truet hjembyen hennes, trolig er over. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir / NRK

– Forhåpentligvis er vulkanutbruddet i ferd med å gå over. Det har vært som en berg-og-dal-bane. Da utbruddet kom, var jeg redd for at huset skulle dekkes av lava, sier Pálsdóttir.

Pálsdóttir er født og oppvokst i byen, og sier det ikke kommer på tale å flytte derfra.

– Jeg har bodd her nesten hele livet. Det føles godt å kunne være tilbake, selv om jeg ikke får flytte hjem igjen enda, sier hun.

Pálsdóttir er glad for at hjembyen ikke ble hardt rammet av vulkanutbruddet denne gangen, men vet godt at det kan være annerledes neste gang.

– Vi må være forberedt på at det vil bli flere utbrudd i fremtiden. Det er bare noe vi må lære å leve med.

Kan bli mye vulkanaktivitet fremover

Usikkerheten om framtida er ikke noe folket fra Grindavík bare innbiller seg.

Island ligger der to kontinentalplater møtes. De beveger seg sakte vekk fra hverandre, omtrent to centimeter i året. Vi kan ofte merke bevegelsene som jordskjelv.

Når platene beveger seg, kan det også føre til at landskapet forandres. Som her i Grindavík, hvor en flat gate nå er blitt til en slak bakke. Foto: Johan Moen / NRK

Spenningen som oppstår på grunn av disse bevegelsene, fører også til vulkanutbrudd, forklarer Rikke Pedersen. Hun er geolog og leder for forskningssenteret Nordvulk ved Universitetet på Island.

– Da får man reparert skorpen nedenfra i form av et vulkanutbrudd. De bidrar med materiale til jordskorpen, så det ikke bare oppstår et hull der platene beveger seg fra hverandre, sier Pedersen.

Dette utbruddet er det fjerde på halvøya siden mars 2021. Pedersen, og svært mange andre forskere med henne, tror Reykjanes er inne i en ny periode med mye vulkansk aktivitet.

Vulkan-forsker Rikke Pedersen. Foto: Silja Björklund Einarsdóttir / NRK

Forrige gang det skjedde, varte det rundt 400 eller 500 år. I den perioden har forskere funnet ut at det var minst 13 vulkanutbrudd.

– Det er det vi kan forvente på Reykjanes fra nå av. Aktiviteten vil flytte seg mellom de vulkanske systemene, sier Pedersen.

Et tidsspørsmål

Hun sier Grindavík ligger spesielt uheldig til, fordi det ligger akkurat der kontinentalplatene møtes. Derfor er hun også usikker på hva framtida vil by på for innbyggerne i det vesle samfunnet.

– Det er nok bare et spørsmål om tid før det kommer mer aktivitet. Det kan godt være at det ikke kommer lava opp og ødelegger Grindavik, men kan man leve med kunnskapen om at hele jorden kan skjelve under dine barns føtter igjen? spør hun.

Det er ingen fasit. Det er Pedersen klar på.

Men aller viktigst er at innbyggerne får god informasjon fra myndighetene, så de kan ta en veloverveid beslutning om hvor de skal bo.

Styrken i et lite samfunn

Da innbyggerne ble evakuert, endte mange opp i hovedstadsområdet.

Blant dem var Dagný Baldursdóttir.

Som lærer kunne hun ikke lenger dra på jobb som vanlig etter evakueringen, for ingen elever var igjen.

I den nye – og kanskje foreløpige – hverdagen sin har hun opplevd enorm velvilje fra folk rundt seg. Både fra venner og familie, men også fremmede.

Det har gjort at hun ikke bare sitter igjen med sorg og sinne, men også noe positivt.

– Jeg har opplevd hvor mange gode mennesker det finnes.