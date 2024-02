– Første gangen vi møttes? I fjor, 11. april.

Erlend Onarheim er helt sikker:

– Det husker jeg fordi det står i journalen min.

Veldig praktisk, spøker Erlend. Om noen spør når de møttes, er det bare å logge inn på helsenorge.no og sjekke.

For den første daten til Erlend og kjæresten Rebecca Nyberg endte litt utenom det vanlige.

Kysset som ga hjertestans

De møttes på Tinder. Chatta litt fram og tilbake. Begge la merke til at den andre var så hyggelig. Praten fløt lett.

11. april skulle de endelig treffes ansikt til ansikt. Erlend hadde sommerfugler i magen. Han var spent - men også nervøs.

For det var noe han ikke hadde fortalt Rebecca. Han er sterkt synshemma, nesten blind.

Hun ville skjønne at noe var galt, frykta han. Og han ble ikke mindre nervøs da hun ringte på.

Nå kan Rebecca og Erlend le av historien om den første daten. Men det var en dramatisk opplevelse da det skjedde, sier de. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Der sto hun. Nærme nok til at han fikk sett henne ordentlig, i motsetning til på bildene. Han så at hun var veldig pen.

Det hjalp ikke på hjertebanken. Erlend ble ivrig, veiva med armene og knuste et glass. Han så det rett og slett ikke.

Nå må jeg si det, tenkte han. Og tok mot til seg. Sa: Jeg ser litt dårlig. Aha, tenkte Rebecca. For hun hadde skjønt at det var noe.

Men det påvirka ikke hvor mye de hadde å snakke om. Hvor raskt tida gikk fordi de hadde det så fint. De åpna en vin. Bevega seg stadig nærmere hverandre i den turkise sofaen.

Hjertet dunka litt ekstra hardt i brystet da Erlend lente seg fram mot Rebecca.

Idet leppene deres møttes var det nesten som om tida, som hittil hadde gått så fort, sto stille.

Kysset. Jordskjelvet. Kroppens narkotika, rett i blodet. Endorfinene som raser gjennom deg når du kysser er 200 ganger sterkere enn morfin.

Kanskje var det derfor hjertet til Erlend stoppa akkurat da?

Endte på Ahus

Det kom et høyt smell idet han datt mot henne i sofaen.

– Og så våknet han på en måte til igjen ganske fort, og så spør jeg «herregud, hva skjedde nå? Fikk du hjertestans?»

Rebecca måtte ringe 113. Hun beholdt roen. Dette skal gå bra, tenkte hun.

Erlend hadde da ikke fortalt at han hadde en genfeil som kan føre til hjertestans. At han hadde en pacemaker i brystet. Det var den som smalt.

De ansatte i ambulansen trodde nesten ikke sine egne ører da de skjønte at paret var på sin første date.

Kvinnen som kjørte ambulansen gleda seg til å fortelle det til kollegene sine, forteller Rebecca lattermildt.

– Hun var jo helt sånn «best day ever!» Vi hadde kanskje ikke helt beste dagen akkurat der og da, men det er en veldig festlig historie i ettertid, sier hun.

På sykehuset ble det tatt EKG, blodprøver og andre tester. Men de fant ingen konkret grunn til hjertestansen. Så viste Erlend fram bildet av Rebecca, som han hadde vært på date med. Og da sa legen ifølge Erlend «nå skjønner jeg hvorfor». Altså, hvorfor Erlends hjerte hadde stoppa. – Det var rett og slett fordi Rebecca var så pen? – Ja, han sa i hvert fall det. Jeg sa jo så klart at jeg var enig.

Daten endte på Ahus for Erlend. Som var overbevist om at han aldri ville se Rebecca igjen etter noe slikt.

Hun var i tvil. Det innrømmer hun. Men hun tenkte at Erlend fortjente en sjanse til å forklare hva som hadde skjedd.

Og han sendte den ene sjarmerende meldinga etter den andre. Nok til å overbevise Rebecca om at det ville bli en date nummer to.

– Den daten ble ganske lik den første. Bare minus hjertestans, da, sier Erlend.

Nå, knapt ni måneder senere, er de to i ferd med å flytte sammen.

Snart blir Erlends kjøkken også Rebeccas kjøkken. Paret møttes for første gang i april i fjor, men skal nå bli samboere. Foto: Nadir Alam / NRK

Blanda date og loddselger

Etter nesten ti år på Tinder har Erlend endelig sletta appen.

Den har han blanda erfaringer med. Som blind er ikke den moderne datingverdenen så lett å navigere.

– Jeg får ikke så mye inntrykk av bildene, sier han.

Farger. Et utydelig fjes. Er det mange detaljer, sliter Erlend med å se ansiktet.

Eller hvis bildet er tatt langt unna. For eksempel fra avstand på en fjelltopp. Da ser han ikke at det er noen der overhodet.

Noen ganger har han sagt fra start at han er blind. Andre ganger har han venta til de møtes ansikt til ansikt.

Det er ikke alle som har takla det like bra.

– Noen er jo litt sånn «det var ikke dette jeg bestilte». Stemninga endrer seg veldig etter jeg har sagt det.

Det kan være sårt. Men han har også morsomme situasjoner å se tilbake på.

Samme bilde, to verdener: det første bildet av Erlend og Rebecca. Pila lar deg med normalt syn se hvordan bildet kan se ut for noen som er svaksynt. For mange vil bildet være enda mer utydelig. Nadir Alam

Som den gangen han blanda kvinnen han skulle møte med en loddselger fra Røde Kors.

De skulle møtes på Nationaltheatret. Erlend var tidlig ute, for med dårlig syn kan det være vanskelig å finne den du har avtale med i mengden.

En kvinne kom mot ham med målretta skritt. Det måtte jo være henne. Erlend ga henne like gjerne en klem.

– Jeg merker at hun er ikke helt med på det. Hun trekker seg litt unna og ser opp meg. «Jeg lurte egentlig bare på om du ville kjøpe lodd for Røde Kors.»

Da var det bare å bla opp for lodd.

– Små endringer

Rebecca tenker ikke så mye over Erlends syn i hverdagen.

– Selvfølgelig er det visse ting jeg må endre litt på, men ikke nok til at jeg trekker meg unna. Det er snakk om små endringer i livet, sier hun.

I leiligheten er han lommekjent og vet hvor alt er. Når man ser ham styre på kjøkkenet, er det vanskelig å gjette hvor dårlig han ser.

Men: ville hun vært mer skeptisk, om Erlend hadde fortalt om synet før de møttes?

Ja, kanskje.

– Man har jo på en måte en litt forutinntatt holdning til det, sier Rebecca.

Erlend vasker opp, Rebecca lager kaffe. På kjøkkenet er det lite som tyder på at Erlend er veldig svaksynt. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Hun er først og fremst nysgjerrig.

– Jeg har jo stilt masse spørsmål. Jeg har hatt det litt festlig med å spørre «kan du se dette? Eller dette?»

Og de kan spøke mye med det. For eksempel om da de møttes utendørs, og Erlend ikke kjente henne igjen med vintertøy. Eller skituren der Erlend stadig ramla fordi han ikke så hvor sporet gikk.

– Færre sjanser

Om det var synlig på bilder at han er blind, hadde ting kanskje blitt annerledes.

– Du har nok ganske mange færre sjanser med en synlig funksjonsnedsettelse, sier Mia Larsen Sveberg.

Hun er leder for Norges Handikapforbunds Ungdom. Og sier at mange med funksjonshemming opplever at det kan være vanskelig å få en «match».

For eksempel om du har rullestol på bildene dine.

Men det kan også ha sine fordeler, tror hun. For da er det gjerne litt mer gjennomtenkt om noen «sveiper til høyre».

– Så det er kanskje en liten fordel vi har, med at vi får sila ut de som er overfladiske litt tidligere enn de fleste ellers gjør.

Og for noen funksjonshemmede gjør appene ting lettere.

For om du skal møte noen på «gamlemåten» får du kanskje ikke en sjanse i det hele tatt, tror Erlend.

En stokk som viser at du er blind, en rullestol, kan stå i veien for et «hei». På appene er det lettere å gjøre et førsteinntrykk.

Slik kunne han og Rebecca bli litt kjent før han fortalte om synet sitt.

– Så det er kanskje litt bra at man ikke forteller for mye med en gang. Man ser litt an hvordan stemninga er. Hvis du har en god kjemi, så tror jeg ikke det er et problem for noen, sier Rebecca.

– På rett vei

Sveberg i Handikapforbundet tror ting er i ferd med å endre seg.

– Vi ser en utvikling der de yngre er mye mer åpne for det meste, sier hun.

Hun tror det handler om at funksjonshemmede er mer synlige i samfunnet nå. Flere er vant til å se dem på skolen, i studier og jobb, tror hun.

Når man omgås, blir man også kjent. Det blir naturlig å se folk med nedsatt funksjonsevne i alle sammenhenger - også på byen eller på date.

– Jeg tror det generelt er blitt litt mer aksept for at alle har et kjærlighetsliv, og at alle skal kunne få lov til å date hvem de vil.