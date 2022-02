Dei ingen klappa for

Vera rundt folk. Hjelpa folk. Folk som kan bera med seg smitte.

Medan alle klappa for dei hardtarbeidande sjukepleiarane og lærarane, blei andre ståande i skuggen.

Ei måtte finna seg ny jobb mellom alle permitteringane.

Ei anna har levd utan å vita om ho har nok pengar til husleiga.

Den tredje må tørka opp etter personar som hostar i butikken, medan den fjerde må vurdera om folk får sitta på eller ikkje.

Den siste må inn i smittesona på sjukehuset fleire gonger i veka, sjølv om ho ikkje er helsepersonell.

Det er fleire samfunnet ikkje har klappa for, som har gitt alt for å halda hjula i gang.

Som framleis gjev alt, kvar einaste dag.

Den nye kvardagen

Ein månad inn i pandemien starta Lilibeth Pedersen (47) som reinhaldar på Rikshospitalet.

Tre gonger i veka går ho inn i smittesonen for å vaska.

Før ho kan gå inn, må ein slusevakt hjelpa ho på med fullt smittevernutstyr.

Først blir det blå munnbindet byta ut til fordel for eit kvitt. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Over hovudet tek ho på seg ei medisinsk hette, som ho får hjelp til å knyta fast. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Deretter må ho ha på seg smittefrakk for å dekka til kleda sine. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Også denne treng ho hjelp til å festa skikkeleg. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK For å dekka til ansiktet tar ho på seg ein plastskjerm over hovudet. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Til slutt, hanskar på. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Ho går inn. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

– Eg har blitt vand til å vaska der inne.

Koronapasientar har vore ut og inn dørene på sjukehuset.

Dører og dørhandtak som Pedersen må vaskaa fleire gonger kvar dag.

Ho må heile tida hugsa at ho ikkje skal ta på for mange ting.

Ho får også hjelp til å ta utstyret av før ho kjem ut igjen på andre sida. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Det brukte utstyret blir lagt i ein gul pose som ho må kasta. Gulfargen indikerer at det er smittefarleg avfall oppi. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK “ Eg er aldri redd for å koma på jobb. Eller for andre som er på jobb. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

Det ho er redd for er å ta med smitte inn eigne dører.

Heime har ho barn og ein mann som er i risikogruppa.

På sjukehuset følar ho seg godt beskytta.

– Men utanfor sjukehuset er eg usikker.

Å miste jobben er iallfall ikkje ei bekymring Pedersen har trengt å tenka på.

Men det har vore ei reell utfordring for Camilla Langum (51).

Ei usikker tid

– Eg er vand med eit liv på farten, plutseleg sat me heime.

Langum har vore kabintilsett i snart 25 år.

Kontrasten frå fleire flygingar om dagen til inga var stor.

– Det var då eg tenkte at det er ein grunn til at eg er i dette yrket.

14. mars 2020 kom Utenriksdepartementet med sitt globale reiseråd.

Fleire flyavgangar blei innstilte. SAS sleit med å betala tilbake til kundane sine. Kabintilsette blei oppsagde eller permittert.

Langum var ein av dei sistnemnde.

Korleis skulle ho få kvardagen til å gå opp? Hadde ho ein jobb å gå tilbake til?

“ Alle desse spørsmåla surrar i hovudet. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Viruset gav seg ikkje, og situasjonen blei verre og verre for den flyglade flyvertinna. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Då Noreg stengde ned i mars 2020, hadde ikkje selskapet noko anna val enn å permittere tilsette. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Dette var første gongen Langum blei permittert frå jobben. Først etter tre månadar fekk ho koma tilbake. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK I februar 2021 blei ho permittert igjen. Denne gongen i 5 månadar. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

No måtte ho gjera noko anna. Ho trengde ei inntekt.

– Eg er ikkje skapa for å sitta heime.

Langum gjekk ein ny kvardag i møte. Denne gongen fekk ho eit nytt innblikk i pandemi-kvardagen.

Ho fekk sjå kor lett viruset smittar.

Smittesporar i kommunen blei neste stopp.

1. oktober 2021 blei dei globale reiseråda oppheva. Med det følgte ei auke i flygingar. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Frykta for å bli smitta blir trumfa av å vera tilbake der ho trivst best. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Kvar dag møter ho nye menneske. Ho får vera i lag med gode kollegaar. Det gjev ho energi. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

– Mange passasjerar spør korleis det går med oss, og korleis det har vore under pandemien. Dei er glade for at me flyr att, og sett pris på at me er der.

Ho sit igjen med ei kjensle av at folk ser viktigheita av jobben hennar meir enn før.

– Jobben er mykje meir enn det folk tenker og ser. Det ligg mykje meir til grunn enn kaffi og te, me er der for passasjerane sin tryggleik. Kaffi og te er bonusen.

Viss Langum ikkje er på jobb, er det noko som stoppar opp.

Frykta for å ta med smitte heim

Kathleen Rodriguez (55) hadde akkurat starta i ei ny stilling som kassamedarbeidar, då kvardagen blei prega av vask og avstand.

Dei siste 17 åra hadde ho jobba i butikken si ferskvareavdeling, men belastninga på knea gjorde at ho måtte byta jobb.

Pandemien har likevel ikkje klart å knekka arbeidsgleda.

“ Du høyrer folk sine historiar bak kassa, og det rørar så mykje. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Rullebandet har blitt køyrt heile pandemien, i motsetning til kaffitralla på flyet. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Ho legg ikkje skjul på at kvardagen har gått både opp og ned. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK “ Det er "all hands on deck". Du må berre tenka på kva som er best for deg for at du skal føla deg trygg. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

Ho var den første som starta med munnbind på jobb. Nokon lo og var skeptiske, men Rodriguez stod på sitt.

Ho ville ikkje ta risikoen på å bli smitta.

Før vaksinen kom, var ho mest redd.

Og det var ikkje berre seg sjølv ho tenkte på.

Heime har ho ein mann i risikogruppa. Å ta med smitte heim frå jobb, er det ho har frykta mest.

Ein dag kom det ein kunde inn i sjølvbetjeninga, som hosta utan å halde seg føre munnen då han stod i kassa.

Ho henta vaskekluten og skunda seg bort. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK “ Unnskyld, kan du berre stoppa litt og gå ein annan plass? For eg må tørka. Det var ein annan kunde som hosta her. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Likevel har ho aldri vore redd for å koma på jobb. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

– Eg trur ingen av oss var det. Me tok utfordringa ganske greitt.

For utfordringar, det har det ikkje vore mangel på.

Å få hjula til å gå rundt

Trond Larsen (64) er bussjåfør i Drammen.

Det har han vore i 42 år. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Gjennom åra har han køyrt det meste av ruter både i og utanfor byen. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Slik har han blitt kjent med mange passasjerar... Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK og hjelpt oss rundt dit me skal, når me skal. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

– Dei som eg kjenner veldig godt dei står her, seier han og peiker bak mot sperringa.

Dei siste åra har han ikkje berre gått frå å køyre fossildriven buss til elektrisk buss.

Fordøra på bussen blei stengt. Ei sperring blei sett opp framme i bussen, og eit pleksiglas skulle beskytte Larsen mot smitte.

Kontakten med passasjerane forsvann meir og meir.

– Då sat me jo åleine, og det var veldig få folk ute.

Busselskapa over heile landet merka ei markant nedgang i passasjerar. Dei såg seg nøydde til å kutta i rutetilbodet.

Denne perioden var ekstra skummel.

– Du visste liksom ikkje heilt om du hadde jobb vidare.

Fleire bussjåførar blei permitterte, men Larsen fekk køyre vidare.

Mot hausten begynte fleire og fleire passasjerar å koma tilbake. Dagane blei travlare med færre bussjåførar og færre avgangar.

For at hjula skulle gå rundt, måtte Larsen jobba på fridagane sine.

Konfliktar oppstod mellom passasjerane som følte dei stod for tett i bussen. I tillegg blei det vanskeleg for passasjerane som ville på. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK For ein som er opptatt av å unngå smitte om bord, blei den aukande mengda passasjerar problematisk for Larsen som sjåfør. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK “ Det har vore veldig vanskeleg å avgjere når me skal køyre forbi ein haldeplass eller ikkje. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

– For det er jo trass alt viktig for folk å koma dit dei skal.

Etterkvart blei dei vanlege rutene sette opp igjen. Bussjåførane som blei permittert kom tilbake, og fleire og fleire passasjerar kom tilbake.

I desember 2020 blei Larsen smitta.

Om han blei smitta på jobb eller ikkje, veit han ikkje.

Han blei ikkje så sjuk, heldigvis.

Hausten 2021 opna fordøra igjen.

Det tok ikkje lang tid før folk kom litt nært på og skulle spørje bussjåføren om noko.

Så kom sperra tilbake, og fordøra blei stengd igjen.

Det gjorde også restaurant- og bardørene. Foto: Ingeborg Undheim / NRK Frykta for ubetalte rekningar Amanda Claire Murano (29) er både servitør og artist. Foto: Ingeborg Undheim / NRK Foto: Ingeborg Undheim / NRK To yrke som har blitt hardt ramma av bølgene med smitte som har slått inn mot landet. Foto: Ingeborg Undheim / NRK Foto: Ingeborg Undheim / NRK Eigentleg er det plass til 586 gjester i lokala, men i januar 2022 hadde dei makstak på 200. Foto: Ingeborg Undheim / NRK Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Kafear, restaurantar og barar har stengt og opna i takt med smitteverntiltak regjeringa har innført.

Sjølv om Murano starta å jobbe på Wallmans Oslo i august, har ho opplevd kor ubehageleg tanken på å bli permittert kan vere.

– Er me opne, er me ikkje? Kan eg betala husleiga eller kan eg ikkje?

– Det går utover psyken at du ikkje veit.

Kvardagen må ho ta litt som han kjem. Det som skjer, det skjer.

Heldigvis blei ho ikkje permittert i desember, då fleire serveringsstader stengde ned igjen på grunn av nye restriksjonar.

Sjølv om dei var stengde, brukte dei tida til å vaske alle krinkar og krokar. Og dei førebudde seg til dei opna igjen, med å halde nokon show-øvingar.

I midten av januar kom nyåret sine første gjester inn døra.

Omstillinga har gått greitt. Dei har gjort dette fleire gonger før. Likevel er ikkje alt slik det skal vera.

Men Murano saknar kontakten med gjestane, som også er publikum. Foto: Ingeborg Undheim / NRK Foto: Ingeborg Undheim / NRK “ Me får ikkje lov å gå opp til gjestane, og dette er eit show som inkluderer gjestane veldig. Foto: Ida Kristin Rønning / NRK Foto: Ida Kristin Rønning / NRK I tillegg er praten vanskelegare. Med munnbindet mistar ho ansiktsmimikk og tydelegheit. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Dei får ikkje lov å reise seg og danse, noko dei tilsette gjerne ønsker.

– Det er vanskeleg å bli høyrt og forstått. Spesielt her kor det er mykje musikk og støy.

Samtidig er yrkeskombinasjonen ein fordel, meiner Murano.

– Me er artistar, så me er ganske fleksible og veldig spontane, og me klarer å omstille oss etter nye restriksjonar. Me må jo berre det. Det er jobben vår. Deal with it.