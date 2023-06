Natalija Velsjenko (33) hamrer på døren.

Først én gang. Så en gang til enda litt hardere.

Det er ingen som åpner.

Hun holder datteren Polina på ni år i hånden.

Flere kvinner og barn fra nabolaget står rundt dem.

Det er midt på natta og Kyiv er under angrep.

Hvor blir det av sikkerhetsvakten som skal sørge for at tilfluktsrommet er åpent?

Det smeller høyt rundt dem.

ANGREP: Natt til 1. juni ble Kyiv angrepet med missiler og droner. Dette er en av bygningene som ble truffet. Foto: Alex Babenko / AP

Krigen har vart i 463 dager denne første sommerdagen i 2023. Hele verden holder pusten i det Ukraina forbereder seg på den lenge ventede motoffensiven.

Russland har i lang tid angrepet hjertet i det krigsherjede landet – hovedstaden Kyiv – hvor den lille familien bor.

Turen fra boligblokken til det nærmeste bomberommet er en gåtur de kan ta nærmest i blinde. Natt etter natt har de søkt tilflukt her – på flukt fra droner og missiler.

I kjelleren på en barneklinikk kan de være trygge.

MINNER: Bilder av en lykkelig familie henger i stua i leiligheten. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Natalija fortsetter å hamre på døren.

Det er ikke første gang hun blir møtt av en låst dør, men hun er heller ikke typen som gir seg.

Når dette har skjedd tidligere har hun prøvd å finne løsninger, hevet stemmen og kranglet.

Denne natten har Natalija og datteren gått i forveien. Nå kommer også samboeren hennes gående mot dem.

- Det er ingen som åpner døra for oss, sier hun til Jaroslav.

Han løper rundt bygningen.

Kanskje han kan få kontakt med vakten derfra?

Natalija, Polina og de andre kan ikke vente lenger. De må komme seg inn.

Jaroslav er nå på andre siden av bomberommet.

I det han slår neven mot inngangspartiet eksploderer det.

– Hun døde her

NRK møter Jaroslav utenfor bomberommet noen dager etter angrepet.

Inngangspartiet er knust. Vinduene i bygningen er blåst ut. Noen meter unna er det et stort krater i bakken.

Jaroslav peker på veggen. De mørke flekkene er blod, forteller han. Natalija sitt blod.

– Hun døde her. Teppet de hadde med seg er også her. De tok alltid med seg et teppe fordi det var litt kaldt i bomberommet, sier han.

FAMILIELYKKE: Natalija og Jaroslav ble foreldre til lille Polina for ni år siden. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Datteren Polina overlevde angrepet.

Da Jaroslav fant samboeren sin så det ut som hun hadde forsøkt å beskytte datteren ved holde henne nær veggen.

Det er vanskelig å huske alt. Men Jaroslav husker at han løp tilbake da han hørte eksplosjonen. Han husker at han så folk som lå på bakken og stønnet i smerte. Han husker lyden av telefoner som ringte uavbrutt. At han fikk øye på Polina og at hun var i live.

Og at Natalija var død.

Tilfluktsrommet som var låst, ligger i bygningen til venstre på bildet. I boligblokka bak er leiligheten til Jaroslav og familien. Politi står ved krateret etter at et boligområde i Kyiv ble rammet i et russisk angrep natt til 1.juni. En av de drepte i det russiske angrepet bæres bort. To kvinner og ei jente på ni år mista livet i angrepet.

– Dette er første gang i livet jeg må forholde meg til døden. Det er første gang jeg mister noen jeg elsker, sier han.

– En fantastisk mamma

Natalija var Jaroslav sin store kjærlighet. De var kjærester i 17 år. Halve livet. Uka før hun ble drept feiret de 33-årsdagen hennes.

I den lille leiligheten i Kyiv hadde de skapt seg et godt liv. De var lykkelige.

DREPT: Natalija Velsjenko (33) ble drept i et russisk angrep mot Kyiv natt til 1. juni. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Natalija jobbet på en sushirestaurant to ganger i uken. I tillegg hadde hun innredet et av rommene i leiligheten til et manikyrstudio.

– Hun var glad, ærlig, alltid sannferdig. En fantastisk mamma og kone.

Tusenvis av bomberom holder ikke mål

Til sammen ble tre personer drept i angrepet natt til 1. juni.

I tillegg til Natalija, ble en kvinne og hennes ni år gamle datter drept.

11 personer ble skadet.

Bildene – som er tatt noen timer etter angrepet – viser folk som holder rundt hverandre, en bestefar som sitter ved siden av sitt døde barnebarn, en kvinne som knekker sammen foran sin døde datter.

En bestefar sitter foran sitt døde barnebarn. En ni år gammel jente ble drept i angrepet utenfor klinikken mens flere prøvde å komme seg inn i bomberommet. En kvinne knekker sammen foran liket av datteren sin. Hun og datteren på ni år ble drept i det russiske angrepet. Naboer er i sjokk og sorg etter at to kvinner og et barn ble drept i et russisk angrep mot Kyiv natt til 1.juni.

Det ukrainske forsvaret hevder Kyiv denne natten ble angrepet med ti missiler. Alle ble skutt ned av luftvernet. Det var et fragment fra dette som skal ha forårsaket eksplosjonen.

Politiet har satt i gang etterforskning for å finne ut hvorfor inngangen til bomberommet var stengt.

Flere personer er pågrepet. Blant annet sikkerhetsvakten som skulle se til at døren var åpen.

Ordfører i Kyiv Vitalij Klitsjko kom til barneklinikken etter angrepet. Her står han foran krateret sammen med en redningsarbeider. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Hendelsen har opprørt innbyggerne i Kyiv og ført til politisk oppvask både i hovedstaden og i Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj ga i etterkant ordre om at tilfluktsrom over hele landet skulle inspiseres.

– Resultatene, for å si det mildt, er utilfredsstillende, sa han i en videotale denne uken.

Av 62.912 bomberom som ble undersøkt, var 23,6 prosent uegnet, mens 9,3 prosent var stengt, skriver Kyiv Independent.

Zelenskyj har lovet å ta grep. I løpet av noen dager skal han legge fram tiltak.

I Kyiv har ordfører Vitalij Klitsjko tatt på seg deler av skylden.

Ordfører i Kyiv Vitalij Klitsjko har bedt innbyggere om å rapportere om feil og mangler ved bomberom. Mange holder ikke mål, viser ny undersøkelse. Foto: Reuters

Men hovedansvaret ligger hos de som leder bydelene i hovedstaden, mener han.

Dette er folk som også representerer Zelenskyjs parti, Folkets Tjener, sier borgermesteren.

For Jaroslav og datteren er det allerede for sent:

– Når jeg gråter, gråter også datteren min. Hun synes synd på meg. Hun er bare ni år, men hun forstår hva som har skjedd. Hun trøster meg. Når jeg gråter kommer hun og gir meg en klem. Hun er en sterk jente.

Krever rettferdighet

Familiefaren sier at han ikke har klart å ta inn over seg at Natalija er borte for alltid.

SORG: Jaroslav Ryabsjuk er knust etter at samboeren ble tatt fra ham i et russisk angrep. – Jeg lever, men hun er borte. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Nå vil han gjøre det han kan for at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Han har tatt kontakt med advokat og vil forfølge saken.

– Hun hadde ønsket at jeg skulle fortelle om dette. Jeg er sikker på at hun ville ha ønsket at jeg skulle finne sannheten.

KNUST: Et vindu i leiligheten ble ødelagt i eksplosjonen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Jaroslav sitter på sovesofaen midt i stua. Ved siden av ligger buksen han tok på seg den skjebnesvangre natten.

Den er full av blodet til Natalija.

BLODIG: Jaroslav viser fram den blodige buksen han hadde på seg den natten samboeren ble drept. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Natten før NRK møter ham gikk flyalarmen igjen.

Jaroslav søkte ikke tilflukt.

– Hadde de sovet hjemme, som jeg gjorde i natt, hadde alt vært bra. Vi hadde blitt skremt og fått panikk av at et vindu ble knust. Det ville vært veldig stressende, men det hadde endt godt.