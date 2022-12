Gallamiddager. Luksuriøse hoteller. Sjansen til å få en glitrende tiara i gull og rubiner på hodet.

Til å bli Miss Planet International.

Chanel Nilsen (18) fra Oslo kastet seg på muligheten da den bydde seg. Hun er ung, har ingen forpliktelser, og ville på eventyr i Uganda.

Lørdag 19. november skulle hun stått på scenen foran presse, familie og venner og konkurrert om det hun trodde var en gjev tittel.

I stedet reiste hun hjem for tidlig med en traumatisk opplevelse i kofferten. Det var ingen missekåring. Det ble ingen besøk hos FN eller gallamiddager.

– Det føles som en drøm, eller mer som et mareritt. Jeg tenkte hele tiden «våkne opp», «våkne opp», «våkne opp», sier Nilsen til NRK.

Foto: Julia Thommessen / NRK

NRK har snakket med nåværende og tidligere deltakere, venner, FN, hoteller, sjåfører og restauranter for å finne ut hva som skjedde da missekonkurransen Miss Planet International skulle arrangeres i Ugandas hovedstad Kampala i november 2022.

Konklusjonen deres er tydelig – alt var lureri.

Slik har NRK jobbet med saken Ekspandér faktaboks NRK har snakket med representanter fra Norge, Syria, Tsjekkia, Botswana, Jamaica og Italia. I tillegg til at deres historier er samstemte, har de og flere andre dokumentert flere av sine påstander med chattelogger, e-poster, bilder, kvitteringer, videoer og lydopptak, samt opptakenes metadata.

Vi har også vært i kontakt med andre tett på saken - hotellansatte, sjåfører, venner og restauranteiere, samt ulike FN- og myndighetsorganer i Uganda som missedronningene skulle besøke.

Vi har kontaktet tidligere deltakere i Miss Planet International for å høre hvordan konkurransen var i 2019, samt personer rundt Monica Akech og de to lederne i hovedorganisasjonen.

Deltakerne har også gitt oss tilgang på dokumentasjon i form av lyd- og videoopptak, e-poster og chattelogger som bekrefter deres versjon av hendelsene.

Miss Planet International har etterlatt titusenvis av kroner i ubetalte regninger i Uganda. Tilbake står unge kvinner fra hele verden med knuste missedrømmer og store personlige økonomiske tap, samt lokale næringsdrivende med lua i hånda.

Monica Akech Sjef for Miss World Somalia, Miss International i Uganda og Somalia, Miss Earth i Uganda og Somalia, ifølge hennes Linkedin. Bosatt i Norge mellom 2014 og 2018.

– Jeg hadde også følt meg dårlig, og jeg forstår dem, sier den lokale arrangøren, Monica Akech til NRK om hendelsene i Uganda i begynnelsen av november.

Akech bodde i Norge i flere år, men utvandret i 2018. Chanel Nilsen har politianmeldt Akech hjemme i Norge. Politiet har imidlertid henlagt saken.

Akech sier hovedorganisasjonen Miss Planet International skulle gi henne penger til å arrangere, men at pengene kom for sent.

– Jeg var den som organiserte på bakken. Hvordan arrangementet gikk avhenger av meg. Men jeg gjorde mitt beste. Og jeg er glad for at ingen døde eller ble skadd i prosessen, legger hun til.

NRK har kontaktet Miss Planet International og organisasjonens ledere via Instagram, Facebook, WhatsApp, telefon og e-post. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser. Vi har derfor valgt å anonymisere dem, og kaller en av dem «Mateo» i denne saken.

Missekåringer Ekspandér faktaboks En missekonkurranse er en modellkonkurranse hvor en ung kvinne velges til å representere en bransje eller et produkt for markedsføring, noen ganger som representant for sitt hjemsted eller hjemland.

Konkurransene er primært skjønnhetskonkurranser, men det legges også noe vekt på personlighet, talent og hvordan deltagerne svarer på spørsmål fra juryer.

I misseverdenen er det fire konkurranser som anses som «de fire store» – Miss World, Miss Universe, Miss International og Miss Earth. Deretter følger konkurransene Miss Supranational og Miss Grand International på nivået under på popularitetsskalaen.

Under disse seks konkurransene igjen er det en rekke andre konkurranser, både nasjonale og internasjonale, som anses som «mindre» konkurranser. Det er i denne kategorien man finner Miss Planet International. Kilde: Store norske leksikon, NRK

Skulle promotere FNs bærekraftsmål

I en e-post NRK har fått tilgang til, skriver sjefen i Miss Planet International, «Mateo», at vinneren av kåringen får priser verdt 25.000 amerikanske dollar, gaver fra konkurransens sponsorer og en krone av ekte gull og rubiner.

På nettsidene står det ingenting om hvem sponsorene er. Ifølge Monica Akech hadde konkurransen ikke sponsorer i år.

Skjermbilde fra Miss Planet Internationals nettside viser det 18. målet deltakerne i konkurransen skulle tilføre FNs 17 bærekraftsmål. Foto: Skjermbilde / NRK

Konkurransen beskriver seg selv som en «bærekraftig missekåring».

Kvinnene som deltar skal blant annet lage et nytt forslag til FNs bærekraftsmål, som Miss Planet International lover å sende FN. Dette skal så inkluderes i de 17. eksisterende bærekraftsmålene som medlemslandene i FN allerede har etablert.

28. oktober i år kan ministeren for internasjonale affærer, Okello Oryem i Uganda fortelle at landet skal avholde finalen i missekåringen på statlig TV.

– Det kommer over 80 vakre deltakere fra hele verden. Som utenriksminister er jeg veldig glad for at de har valgt Uganda av alle land i Afrika. Disse jentene kommer hit for å hjelpe oss, sier Oryem ifølge klippet.

NRK har forsøkt å få tak i Oryem, men foreløpig ikke lyktes. Han er ifølge utenriksdepartementet i Uganda på besøk i Vietnam, og skal derfor være vanskelig å få tak i.

Helt til slutt klipper saken til Miss Planet Uganda og den lokale arrangøren, Monica Akech.

En snau uke etter at hun kom hjem, er kofferten til Nilsen fortsatt ikke pakket ut. Foto: Julia Thommessen / NRK

Akech er ifølge Linkedin direktøren for Miss Planet International i Uganda, i tillegg til flere andre missekonkurranser i Øst-Afrika.

Hun var gift og bodde i Norge i flere år, og tok ifølge henne selv en master i Event Management på Høgskolen i Molde. Etter studiene jobbet hun med arrangementer.

Da hun utvandret i 2018, hadde enkeltmannsforetaket hennes blitt slått konkurs, og skyldte nesten 700.000 kroner til Skatteetaten og ulike leverandører av sceneteknikk og konsertarenaer.

Andreas Woldseth Tidligere venn av Monica Akech. Har jobbet som bartender og modellagent.

I Norge ble Akech kjent med Andreas Woldseth. Den tidligere modellagenten var bartender på London pub da terroren rammet i Oslo 25. juni.

I den tunge tiden etterpå stilte Akech opp for han. Hun spurte hvordan det gikk. Og inviterte han til Uganda for å få tankene over på noe annet. Han fikk med seg en norsk jente, 18 år gamle Nilsen, som skulle representere Norge i konkurransen.

Da de ankom, skjønte de fort at noe var galt.

Moren til Nilsen skulle egentlig reise til Uganda for å heie på datteren. Også dette måtte kanselleres. Foto: Julia Thommessen / NRK

Luksushoteller ble aldri betalt

Natt til 6. november 2022 landet flyet med en forventningsfull Chanel Nilsen og Andreas Woldseth i Uganda. De og andre jenter fra andre land ble hentet på flyplassen.

Chanel Nilsen og Andreas Woldseth på Gardermoen før avreise. Foto: Privat

I brev og invitasjoner fra organisasjonen ble deltakerne lovet at de skulle bo på luksushotellet Speke Resort, med utsikt over Victoria-sjøen.

Da sjef «Mateo» i Miss Planet International laget promovideoer for konkurransen, sto han ved inngangen til luksushotellet og viste fram den vakre naturen.

Det skulle være missekonkurranse i «Afrikas perle». Det var også på det ærverdige hotellet at selve kåringen skulle avholdes.

Foto: NRK

Ifølge hotellet var mellom 60 og 70 rom reservert til kvinnene og følget deres. Men rommene ble aldri betalt for, og bestillingen ble kansellert.

Da Nilsen, Woldseth og de andre deltakerne ankom hovedstaden Kampala i bil, ble de ikke tatt til hotellet, men til leilighetshotellet Munyonyo Heights Apartments, som lå rett i nærheten.

Snart fylte det seg opp av unge kvinner som skulle konkurrere, ifølge hotellsjef Gigi Kayitare.

– De booket ikke, de kom bare midt i natten. De kom fra Speke Resort, som ligger over gata fra oss, sier Kayitare til NRK.

Skjønnhetsdronningene fikk åtte leiligheter, med 36 sengeplasser. Flere sov ifølge Woldseth og Nilsen på sofaer og på gulvet, det var ikke plass.

Zalka Danho Miss Planet Syria i 2022

Zalka Danho ankom 6. november. Hele livet har hun drømt å representere hjemlandet, krigsherjede Syria, i en skjønnhetskonkurranse. Nå skulle muligheten endelig by seg.

Da hun skjønte at det ikke var booket rom til henne på Speke Resort, tok hun inn på hotellet likevel. Hun begynte å ane ugler i mosen.

Hotellet har bekreftet overfor NRK at seks deltakere i konkurransen bodde der i noen dager. De betalte for oppholdet av egen lomme, selv om dette skulle bli dekket av Miss Planet International, ifølge hotellet. Dette viser også kvitteringene til både Miss Planet Syria og Miss Planet Italia.

Akech mener imidlertid det var hun som betalte for de første dagene kvinnene bodde på hotellet. Hun har sendt NRK bilde av en faktura som dokumentasjon på dette, men ikke av kvittering for at denne ble betalt.

Speke Resort har også bekreftet at konkurransen egentlig skulle holdes der, men at dette ikke ble noe av. Årsaken ønsket hotellets representant ikke å gå inn på.

Sier de ikke fikk mat og vann

Deltakerne hevder også at de knapt fikk mat og drikke under oppholdet, men at følget til mange av jentene måtte legge ut av egen lomme.

Ruben Tumert Hansen, en annen kompis av Monica Akech, reiste til Uganda både for å være med mens venninnen avholdt missekåring, og besøke andre venner og kjente i landet.

Han endte med å bli en av de som gjentatte ganger la ut for måltider, vann og hotell for jentene, viser kvitteringer han har vist NRK.

CV Cindy Verkaik: Hei jenter! Siden ingen svarte på meldingen om å dra på matbutikken dro vi alene. Vi fikk tak i litt mat til oss alle takket være en donasjon. Hvis du vil ha litt brød, kjeks, frukt og vann: kom til rom 701 (7. etasje). Ta med en serviett eller noe fordi vi har ikke tallerkener! Ta litt mat og så kan du spise det på ditt eget rom. CV Cindy Verkaik:

– Jeg ga Ruben penger, han kom til meg og spurte om hvordan han kunne bidra. Jentene antok at han betalte av sin egen lomme, men de første dagene var det mine penger, sier Akech om utleggene fra andre.

Ruben Tumert Hansen Venn av Monica Akech

Hun sier også at hun har tenkt å betale Tumert Hansen tilbake.

– Monica klarer ikke å si at vi gir opp hvis det blir for vanskelig. Hun vil alltid fortsette å prøve. Rasjonelt sett skulle hun gitt opp før folk kom hit, sier Tumert Hansen på telefon fra Uganda.

Programmet ble ikke fulgt

I dagene som fulgte ble ingenting av opplegget fra det omfattende programmet fulgt. De besøkte ikke FNs fredsbevarende styrker i Entebbe.

I Entebbe er det kun et treningssenter for FNs fredsbevarende styrker, men de hadde ingen avtale med Miss Planet International opplyser FN til NRK.

Foto: Skjermbilde / NRK

Om arrangementene og besøkene som ikke ble noe av, sier Monica Akech at det blant annet var ebolasituasjonen i Uganda som gjorde at besøkene ble avlyst.

Hun viser til Wilfred Senyange, en pressekontakt ved den ugandiske statskanalen UBC som hun ansatte for å hjelpe til med mediekontakt under konkurransen.

Senyange bekrefter at noe hadde med ebola å gjøre, men peker også på problemene som oppsto underveis i konkurransen.

Selv sier han at han venter på over 40.000 kroner som betaling for arbeidet han gjorde.

– Jeg klandrer alle involverte. Konkurransen var ikke godt nok planlagt, og det manglet penger, sier han til NRK.

Ventet på konkurransen i 2 år

Miss Planet International er en relativt ny konkurranse i skjønnhetsverdenen.

Den første kåringen gikk av stabelen i Kambodsja i 2019. Det er hjemlandet til grunnleggeren av konkurransen.

Ivy Marani Miss Planet Kenya i 2019

Miss Planet Kenya 2019, Ivy Marani, sier til NRK at det også den gangen var problemer. Men deltakerne hadde tak over hodet på det femstjernershotellet de ble lovet.

Hun hadde en stort sett god opplevelse, og regnet med at profesjonaliteten ville bli bedre etter hvert som Miss Planet-eierne fikk mer erfaring og tiltrakk seg flere sponsorer.

Flere av årets deltakere forteller NRK at de snakket med venninner i missemiljøet som var i Kambodsja, og syntes at opplegget hørtes ordentlig ut.

Det de fant gjennom sosiale medier fristet også.

Foto: Skjermbilde / NRK

En svær scene, vakre kvinner med store smil og glitrende tiaraer.

De to finalistene som stirrer hverandre inn i øynene og holder hender i skjebneminuttet før Miss Planet Sør-Afrika, Monique Best, blir kronet som vinner. Jubel fra publikum, klemmer og konfetti.

Flere av årets missedronninger meldte seg på allerede i 2020. Men da verden ble koronastengt, ble missekonkurransene naturligvis ikke noe unntak.

Flere hadde dermed forberedt seg i flere år, og forventningene var store før årets konkurranse.

Nilsen ble ferdig med russetiden våren 2022, men noen minner fra russebussen Stureplan 2022 henger igjen. Foto: Julia Thommessen / NRK

Nilsen i den dyre kjolen hun skulle brukt på Miss Planet International. Foto: Julia Thommessen / NRK

Alle missekåringer med respekt for seg selv har sash-seremoni. Her får hver deltaker et bånd, eller sash, med landet de representerer.

Miss Planet International sin seremoni skulle ifølge programmet finne sted mandag 7. november. I videoopptak fra tirsdag 8. november, er det tydelig at kvinnene trodde det skulle foregå på Speke Resort.

De NRK har snakket med hevder at det var dette de ble fortalt.

Tonille Watkis Miss Planet International Jamaica i 2022

Seremonien ble imidlertid skjøvet til 8. november. Den erfarne missedronningen Tonille Watkis, som representerte Jamaica i konkurransen, var ikke imponert. Dette var ikke i nærheten standarden hun hadde opplevd i tidligere missekonkurranser.

– Vi ble hentet på hotellet, og kjørt et stykke til et sted som så ut som et forlatt stykke land. Det var masse søppel, plenen var ikke ivaretatt. Det var vanskelig å gå, noen av oss måtte ta av hælene, sier Watkis til NRK.

Videoer fra seremonien viser at flere av kvinnene sliter med å gå over gressplenen, og nesten faller i de høye stiletthælene sine. De lange gallakjolene slepte i bakken og ble fulle av gjørme.

Flere dro hjem etter seremoni

For noen ble sash-seremonien nådestøtet. Zalka Danho og Arianna Durso besluttet å reise hjem etter kort tid. Dette var ikke standarden de var vant med. Men de fleste skjønnhetsdronningene hadde ikke lyst til å gi opp ennå.

Arianna Durso Miss Planet International Italia i 2022

Flere hadde lagt mye tid og penger i forberedelser, flybilletter og kostbare antrekk. Chanel Nilsen anslår at hun brukte rundt 40.000 kroner på forberedelsene.

Etter fire dager i Munyonyo Heights Apartments, skulle deltakerne flyttes. Ifølge hotellsjef Kayitare var leilighetene ikke betalt for. Han kunne ikke ha dem boende hos seg lenger.

Ifølge flere av skjønnhetsdronningene hadde de mast i dagevis om å bli tatt til et hotell, slik de hadde blitt lovet på forhånd. Også Akech sier dette er grunnen til at de byttet hotell.

Regningen på 13 millioner shilling, over 34.000 norske kroner, sier Kayitare at fortsatt ikke er betalt.

– Jeg ga ham tilgang til penger, og kontakter han kunne få penger fra. Jeg kan ikke si det var derfor vi flyttet. Stedet var lite, og jentene klaget, sier Akech.

Hun ønsker ikke å gå inn på hvilke kontakter hotellsjef Kayitare skulle få penger fra.

Missene fikk ifølge e-poster NRK har fått tilgang til beskjed om å ta med seg safariantrekk. Foto: Julia Thommessen / NRK

Gruppen med missedronninger skulle også på safari noen timer utenfor Kampala.

NRK har vært i kontakt med safari-hotellet Chobe Lodge, som bekrefter at hele stedet var reservert gruppen. I pakkelista fikk jentene beskjed om å ta med seg safari-klær, så de kunne ta bilder under oppholdet.

Dette ble også kansellert fra hotellets side, etter manglende betaling.

– Vi tapte jo penger. Det var to andre grupper som var interesserte i å bo her i den tiden de skulle hit, sier en talsperson for hotellet til NRK.

Rommene deres koster mellom 650–1500 dollar natten.

Innesperret av politi

Missedronningene skulle altså flyttes, og 50 rom ble bestilt på Zara Garden Hotel. Akech skulle betale 20.000 dollar for oppholdet, viser en kontrakt mellom partene.

Da kvinnene ankom Zara Garden Hotel kunne ikke Monica Akech betale regningen med én gang.

Hun skal ifølge hotellet ha bedt de ansatte om å beholde passene til missedronningene mens hun gikk i banken.

I to lydopptak NRK har fått tilgang til, sier det som angivelig er hotellansatte at Monica Akech ba om å få utlevert passene til henne når hun hadde betalt.

Det forteller flere av missene NRK har snakket med at de ikke aksepterte. Etter mye om og men fikk de passene tilbake. Men betalingen uteble.

NRK har forelagt disse opplysningene for Akech, men hun har ikke ønsket å kommentere dem.

Når hun i første intervju med NRK beskrev hendelsesforløpet under konkurransen i Uganda, sa hun at det var hotellet som insisterte på å beholde kvinnenes pass.

Så kom vendepunktet det ikke var mulig å komme tilbake fra. Samme kveld kom politiet til Zara Garden.

– Vi kranglet med hotellet og hotellet kranglet med Monica som ikke hadde betalt dem. De var i ferd med å sparke oss ut. De ringte politiet. Politiet kom og pågrep. De ba noen fra oss om å bli med for å gi en uttalelse, forteller Tamila Khodajaeva, som var Tsjekkias utsendte til konkurransen.

Det ble fullstendig kaos i resepsjonsområdet, viser opptakene NRK har fått tilgang til. Hengelåser sperrer kvinnene inne på hotellets område. Miss Planet Filippinene hulker mens hun trygler om å få forlate hotellet.

Både kvinnene, hotellansatte og politi roper mot hverandre.

– Jeg var stressa og kjemperedd, og tenkte bare at jeg må komme meg hjem. Jeg var helt alene i et fremmed land, og følte ikke jeg kunne stole på noen, sier norske Chanel Nilsen.

Tamila Khodajaeva Miss Planet International Tsjekkia i 2022

Khodajaeva dro til politistasjonen sammen med en annen av jentene.

NRK har ikke lyktes å få svar fra ugandisk politi på hvordan hendelsene forløp seg, og om det er åpnet etterforsking av Akech, men også Zara Garden bekrefter hendelsesforløpet kvinnene beskriver.

Selv sier Akech at hun ikke ble arrestert, men at politiet tok henne med vekk fra hotellet for hennes egen sikkerhet.

Hun sier hun ikke fikk pengene fra hovedorganisasjonen, og dermed måtte vente med å betale hotellet, men at hun skal betale.

Akech hevder nemlig at det er en tredjepart hun ikke vil navngi, som skulle overføre pengene, og at de nå har blitt overført slik at hun kan betale. Hun har ikke ønsket å dokumentere dette for NRK.

– Jeg har hatt søvnløse netter. Ryktet mitt sto på spill. Det er mange misforståelser. Pengene kom ikke avtalt tidspunkt, og det skapte vanskeligheter, sier Akech.

– Hvorfor booket du et nytt luksushotell når du allerede ikke klarte å betale to andre hoteller?

– Pengene skulle komme. Jeg hadde snakket med de internasjonale direktørene, og de skulle steppe inn og redde situasjonen. Og det var for sikkerheten.

Bodde på byggeplass

Kvelden Monica Akech skal ha blitt pågrepet av politiet, hadde alle fått nok.

MA Monica Akech: Jeg ringte utenriksministeren og han har snakket med politiet og hotellet. Han sa han kommer i morgen for å snakke med alle. MA Monica Akech: Jeg er her med dem Tamila Khodjaeva: Bye bye scammer

I et møte med hotelledelsen fikk missedronningene beskjed om å betale 50 dollar hver, en kjemperabatt, for de to nettene de brukte hotellrommene. Så måtte de finne et annet sted å bo.

Chanel Nilsen hoppet på første fly hjem til Norge.

Andre jenter fra mindre pengesterke land var ikke like heldige. Flere måtte bli værende fram til returbilletten ble gyldig ti dager senere.

Flere av deltakerne bodde i fem dager på et uferdig hotell etter at konkurransen ble avlyst. Foto: Andreas Woldseth Rommene de fikk låne var i god stand, men ellers bar området preg av å være en byggeplass. Foto: Andreas Woldseth Bostedet kom på plass etter at kvinnene tilfeldigvis kom i kontakt med han skal bli hotellsjef på hotellet i lobbyen på Zara Garden. Foto: Andreas Woldseth

Redningen ble en byggeplass som en dag skal bli et kinesisk-eid hotell. Hotellsjef Rahul Mehta sier til NRK at de lånte ut de rommene som var ferdig bygget til kvinnene.

Lokale leverandører sier de fortsatt venter på betalingen fra Monica Akech. Sjåføren Joshua Brian anslår at han la ut 15.000 dollar for leie av minibusser, sjåfører, bensin og tak over hodet for sine ansatte i den uka de kjørte missedronningene rundt.

Joshua Brian Driver et sjåfør- og turistbyrå i Uganda. Venter fortsatt på betaling fra Miss Planet International.

Nå har han skaffet advokat for å få de 25.000 dollarene Monica Akech signerte en kontrakt på at han skulle få utbetalt for arbeidet. NRK har sett kontrakten og kvitteringer for Brians utlegg.

– Jeg føler meg forrådt, skuffet, lurt. Alt er kjipt. Som å kaste penger i en brønn, sier Brian til NRK.

– Det er ikke galt å drømme, er det vel?

13. november publiserte Miss Planet International et innlegg i sosiale medier, hvor de la skylda på lokale arrangører.

De skrev at Miss Planet International i Uganda var avlyst, og at konkurransen ville finne sted i Kambodsja i januar.

Foto: Skjermbilde / NRK

Den lokale arrangøren Monica Akech svarer dette når hun blir konfrontert med innlegget til Miss Planet International:

– Alt skjedde fordi pengene ikke kom i tide. Så alt kollapset.

– Det er ikke uvanlig. Ting skjer av og til. I vårt tilfelle ble det litt ekstremt, pengene våre tok tid. Hvis det ikke hadde skjedd, ville vi hatt et vakkert arrangement. Det kan jeg garantere.

– Er det ansvarlig å arrangere dette selv om du ikke hadde mottatt penger til mat og bosted?

– I møter sa de alltid at jeg ville få penger i morgen. Så optimistisk som jeg er, lyttet jeg og gjorde det jeg kunne. Men «i morgen» ble ti dager senere. Jeg var for tillitsfull, og det kostet meg og mange andre mye.

– Mange sier du lover mer enn du kan holde?

– Det er ikke galt å drømme, er det vel? Jeg syns ikke det er galt å drømme. Jeg har hatt suksesser, og høye ambisjoner. Det er ikke sånn at alt jeg har arrangert har gått i vasken.

– Men får ikke dine feil konsekvenser for andre?

– Jo, det gjør de. Når man har et arrangement er mange involverte. Så en feil påvirker så mange mennesker. For meg er det ikke vanskelig å mobilisere folk, det er vanskeligere med pengene. Det er der jeg stort sett har problemer.

Ifølge Nilsen var det Woldseth som fikset krone og «sash» til henne før avreise til Uganda. Begge deler ligger ubrukt i veska. Foto: Julia Thommessen / NRK

Mener internasjonale arrangører også har skyld

Flere av kvinnene NRK har snakket med mener det ikke bare er «lokale arrangører» sin feil. Kvinnene hadde kontinuerlig kommunikasjon med sjefene for misseorganisasjonen underveis i oppholdet i Uganda. De hjalp dem heller ikke løse situasjonene som oppsto, sier de.

Marang Phuthegelo Miss Planet Botswana i 2022

Kvinnene påpeker også at deltakeravgiften og andre avgifter ble innbetalt til hovedorganisasjonen, ikke til Monica Akech. NRK har sett bankoverføringer som bekrefter dette.

– Det kommer ikke på tale at jeg stoler på den organisasjonen igjen. Jeg drar ikke tilbake, selv om jeg elsker skjønnhetskonkurranser. Andre bør advares, sier Miss Planet Botswana, Marang Phuthegelo.

«Mateo», som hadde lovet i dagevis at han var på vei til Uganda for å hjelpe jentene, dukket aldri opp.

Tamila Khodajaeva: Mateo, hallo. Kanskje du vet at alt går nedover. Jeg forstår ikke hvorfor, det er fullstendig urettferdig mot oss, spesielt for de som har investert masse penger for ingenting. Ingen steder å bo, ingen sash seremoni. Det er bare en vits og en katastrofe. Jeg forstår ikke hva som skjer. (...) M Mateo: Jeg er enig med deg. Tamila Khodajaeva: Jeg forstår ikke hvorfor sashene våre ikke er her. Du var her mange ganger, jeg trodde alt ville være klart på forhånd. Inkludert hotellet. Tamila Khodajaeva: At du er enig løser dessverre ikke problemet. Tamila Khodajaeva: Mr Mateo, når kommer du? Tamila Khodajaeva: Mateo? Tamila Khodajaeva: Mateoooooo Tamila Khodajaeva: Hva skjer, går det bra med deg, hvorfor svarer du ikke

NRK har endret navnet til direktøren til Miss Planet International i denne meldingsutvekslingen.

Opptak NRK har fått tilgang til viser at en mann kvinnene sier er «Mateo» legger på når de ringer han etter møtet med politiet på Zara Garden.

– Han unngikk spørsmålene og kom med ingen løsninger. Da en av oss sa at vi kom til å holde ham ansvarlig, så la han bare på, sier Miss Planet Tsjekkia 2022, Tamila Khodajaeva til NRK.

NRK har forsøkt å få tak i både «Mateo» og grunnleggeren av Miss Planet International uten å lykkes.

Nilsen har ikke tenkt å gi opp verken modell- eller missedrømmen. Foto: Julia Thommessen / NRK

Foto: Julia Thommessen / NRK

For Chanel Nilsen er ikke missedrømmen død. Nå vil hun og de andre jentene at Monica Akech, Miss Planet International og alle involverte skal stilles til ansvar for det som har skjedd.

Og at andre jenter ikke skal lures med på opplegget de ble med på.

NRK har kontaktet Miss Planet International og organisasjonens ledere via Instagram, Facebook, WhatsApp, telefon og e-post. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.