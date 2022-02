Båtflyktningen Eilia fra Syria kom til Norge uten penger, men med en stor drøm.

Han ville inn på Kunsthøgskolen i Oslo. Men var sliten og nedfor. Og hadde bare 30 kroner i lomma.

DRØMTE OM Å BLI KUNSTNER: Eilia Abo Chacra vokste opp i byen Sweida i Syria og hadde en drøm om å bli kunstner. Foto: Dana Khalouf

Fristen for å søke var om få dager og Eilia måtte lage et kunstprosjekt som var så godt at han kunne bli valgt ut som en av få. Blant 400 søkere.

– Jeg hadde i realiteten gitt opp å komme inn. Det gjorde vondt.

Men et lite mirakel gjorde at Eilia skulle nå sin store drøm.

Og prøvelsene han hadde vært igjennom ble viktige på veien.

Han klarte å klamre seg til kanten av gummibåten. Det føltes som om faren hans holdt ham fast i hånda, og i et øyeblikk var han et annet sted, tilbake til den trygge barndommen.

I oktober 2015 satte 23 år gamle Eilia seg i en gummibåt med 50 andre flyktninger. Motoren stoppet midt på havet. Flere falt ut av båten. Noen forsvant i det mørke vannet.

– Jeg holdt på å drukne to ganger, tredje gangen klarte jeg å krysse havet.

– Det er helt ubegripelig å tenke på hvor mange som døde i havet. Jeg kunne vært en av dem. Det er noe jeg ikke kan glemme. Det sitter fast i hodet mitt, forteller han.

Ingen filmer, bilder eller nyheter kan beskrive det som skjedde, mener Eilia.

Hans første møte med Norge var i Oslo i november 2015. Sto på ei bru over Akerselva. Selv om han var et sted fysisk, var tankene hans et helt annet sted. I kaoset han hadde flyktet fra.



– Jeg gikk gjennom Tøyen og til en bro over Akerselva. Jeg la merke til at byen var vakker og gatene rene. Da jeg sto på brua fikk jeg et flashback til hjemlandet mitt, og jeg begynte å sammenligne Oslo med byen jeg forlot.

– Her ser jeg ikke røyk på himmelen. Det lukter ikke bomber og ikke blod heller. På dette tidspunktet hadde jeg glemt alle de vonde årene jeg har hatt. Nå begynner jeg et nytt liv.

Han ble sendt til et asylmottak i Bergen i starten av 2016. Der laget han et kunstprosjekt kalt «Troubled water» som gjenskapte litt av opplevelsen av å være i nød.

– En del av kunstprosjektet var å plassere europeere i flyktningenes posisjon.

– Etterpå kom en mann bort til meg og fortalte at han egentlig var kritisk til innvandring. Men nå ville han revurdere tankene sine. Det var et høydepunkt for meg, forteller Eilia.

Vendepunktet

Det var to år senere at Eilia nesten hadde mistet troen på at han kunne bli kunstner, og sto på en bro over Akerselva.

– Kunsten har alltid vært min stemme og mitt språk. Gjennom kunsten kan jeg synge, skrike, smile og ikke minst gråte. Jeg rømmer fra den mørke delen av livet gjennom kunst. Kunsten har skapt meg.

Midt i all håpløsheten gikk han en tur i byen for å tenke. Plutselig kjente han at solen trengte igjennom skyene. Og så kom ideen til ham.

Eilia hadde hørt om integrering siden han kom til Norge. Både på norskkurs og gjennom media. Han opplevde at mye av integreringen var mer som assimilering. En forventning om at innvandrere skulle bli som nordmenn. Personlig er han mest opptatt av inkludering.

Han dro innom matbutikken og fikk øye på en pose med paprika i tre farger.

PAPRIKA-MIX: (Illustrasjonsbilde) Foto: Dana khalouf / NRK

Den var billig. Så enkelt, og så illustrativt, tenkte Eilia. Nå hadde han en mulighet til å si sin mening gjennom kunsten.

Med paprikaer i tre ulike farger laget han små, men uttrykksfulle skulpturer.

– Paprikaene har lik fasong, men de ulike farger illustrerer oss. Vi er like mennesker, men vi er også ulike.

I opptaksprøven prøvde han å forklare hvordan konsepter som integrering, inkludering og segregering kan virke på oss mennesker.

Og underet skjedde.



Blant de ca 400 søkerne til Kunsthøyskolen, var Eilia en av de 24 som kom inn.

Frihet

– Jeg husker fortsatt dagen jeg fikk plass på Kunsthøgskolen. Jeg løp til balkongen og begynte å skrike.

FRIHET TIL Å UTFORSKE: På KhiO fikk Eilia frihet til å utforske seg selv som kunster. Her fra et prosjekt om at han og sengen er "ett" - ettersom han både sover, spiser og jobber der. Foto: Privat

Gjennom å få en skoleplass følte Eilia at han fikk en del av seg selv tilbake. De vonde årene han hadde gått gjennom var plutselig glemt.

Nå fikk han sjansen til å drive med kunst igjen og følge drømmen sin.

Sommeren 2021 fullførte han bachelorgraden sin ved kunstakademiet.

– Å studere kunst i Norge ga meg frihet. Den friheten hadde jeg ikke i hjemlandet mitt. Her kan jeg kritisere alt gjennom kunst, og ikke mist kan jeg si min mening uten å være redd.

Det setter jeg setter utrolig pris på.

Drømmen om å lære andre

– Målet mitt er å hjelpe andre med å uttrykke seg gjennom kunst. Det finnes mange som har flyktet til Europa. De ikke vet helt hva de skal gjøre og de er «lost», sier Eilia.

Planen hans er å studere mer, slik at han kan jobbe som kunstlærer og på den måten hjelpe andre.

–Det er tross alt globalt språk som kan brukes av alle til å kommunisere indre følelser, avslutter han.