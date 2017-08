774 personer har takket læreren sin

Shout out til Slippers Turid. Du gikk alltid med slippers og var gym læreren min. Du underviste i flere ting som bl.a matte, men det var gym som jeg likte og jeg syns du var en fin gym lærer. Håper du har det bra og at du har det bra med barnet ditt. Marcus

Takk til den kjære læreren jeg hadde på yrkesfag. Du har vekket mitt brennende engasjement for yrkesfag og takket være deg er jeg blitt den jeg er nå. Takk for at du støttet meg i den tygste tiden i livet mitt. Vi trengte en lærer som deg, du gjør skole gøy! Takk for at jeg alltid kan komme til deg. Elev Kongsberg

Takk til min fantastiske ungdomsskolelærer som så meg da jeg var helt alene og redd. For all tiden du brukte på meg og alt du gjorde for meg. Takket være deg er jeg den jeg er i dag og endelig frisk. Heldigvis er du fortsatt i livet mitt som en god venn. Elev Kongsberg

Else-Berit Rennesund og Eli Sandem. Dere er grunnen til at jeg valgte å bli lærer. Takk! Christine Christine Utne

Stor takk til ken are nytrøen ved tråstad ungdomsskole som hadde forventninger og gjorde en forskjell for en som var litt skole lei. Glemmer ikke hva du stelte i stand for oss som ikke syntes skuespill var noe morsomt i 9. Klasse. Takk Anonym24 Kongsvinger

Eg vil gjerne takka Unni Bertelsen (sjølv om eg har takka ho personleg sikkert 1 million gongar!) Ho vart læraren min i 8 klasse, og for første gang følte eg meg sett. Eg har alltid vore sta og eigen. I tillegg vart eg mykje mobba heile skulegangen. Eg mistrivs heilt til Unni vart læraren min. Leyla Eide Sund

Jeg vil si takk til Eva Åss Granheim ved Nome Vgs, som hjalp meg til å fullføre skolen, så meg, pratet med meg og gjorde livet mitt bedre❤️ jeg er så takknemlig for alt du gjorde for meg, og jeg kan aldri takke deg nok❤️ Du vil alltid ha en spesiell plass i livet og hjerte mitt Cecilie

Jeg vil takk Torhild Aase for den fantastiske jobben ho gjorde på Nordbygda Skule!! Ho såg hver enkelt elev og fikk frem det beste i de! Undervisningen hennes var interessant og kreativ, og ho hadde en egen evne til å få med seg elevene . Alt i alt en fantastisk lærer!!! Hilsen takknemlig mor! Lillian

Jeg vil takke læreren min på barneskolen, Ruth Irene Thorkildsen, for klemmen du ga meg da moren min døde. Jeg vil også takke Anne Lise Bollerud for støtten jeg fikk etterpå. Daniel Hunstad singh Øvre Eiker

Jeg vil takke norsklærerne mine, The Anettes, på Brunla ungdomsskole. Takk for all humor og latter i en strevsom skolehverdag, jeg savner dere allerede. Takk for alt dere har lært meg, om norskfaget og om meg selv og andre. Takk. <3

Tusentakk Anne Berit Ravnaas Lien, en lærer med et hjerte av gull og omsorgsfull som få. Du gav meg motivasjon, tro på meg selv og kunnskaper jeg aldri ville vært foruten uten. Du gjorde hverdagen bedre og du gjorde min tid på ungdomsskolen til den fineste, så takk for at du var mye mer enn en lærer Natalie Flesberg

Jeg vil gjerne takke Trine Helen Stenestø som var min lærer på BBU. Du er en fantastisk person som var så sprudlende glad, og gjorde det så mye lettere å møte opp på skolen! Selv om du ble syk så kom du på besøk til klassen og det betydde så mye! Tusen takk for du er du! S Brønnøy

Til Jostein Østhus 😊 Tusen takk for at du var mykje meir enn ein lærar for min sønn, mens du var læraren hans i 8, 9 og 10. klasse ved Finnøy Sentralskule. Anne Skogen Finnøy

Tusen takk cathrine sundshaug for at du så meg og gjorde hverdagen min litt bedre. Det viste seg seinere at jeg både har adhd, asperger, og angst; alikevel klarte du å lære meg noe. Tusen takk for noen gode minner. Cathrine

Siri og Stig og alle lærere på Asak skole. Vi er Evig takknemlig for at dere så vår sønn når han trengte å bli sett. Vi mistet nesten håpet - men det gode grunnlaget dere gav fulgte han gjennom Videregående og høgskole. Unner alle å ha lærere som dere. Tusen takk 💜💜💜 En takknemlig mamma

Helge var den type lærer som kjørte den gamle skolen og det fungerte. Jeg slet med konsentrasjon og holde meg unna ramp, men jeg tror du kjente deg igjen i meg og hjalp meg til å bli en mer rolig person. Nå er du borte, men jeg skulle ønske jeg kunne vise deg at jeg snart har en master. Takk Helge. Arne

Takk til Arne Vik på Kirkevoll. Andre lærere så på meg som et problem og sendte meg ut av klasserommet, men du hadde troen på meg, støttet meg og hjalp meg med å finne ut av ting når alt var vanskeligst. Jeg har få gode minner fra barneskolen, men du er ett av dem. Jeg er uendelig takknemlig! Martin Wedvich Bergen

Fra barneskolen og til jeg begynte på ungdomsskolen var jeg ei jente som stadig fikk skylda for "alt".Andre og tredje året på ungdomsskolen hadde vi to lærere.Begge så MEG og jeg følte meg verdsatt. Takk Dag Myhre og Bente Doksrød. Dere gjorde en forskjell Inger-Therese Karlsen

Takk til Kjersti Bruu for at du ga meg leseglede og for at du introduserte meg for Harry Potter-verden. Takk til Roar Svendsen for en fin tid på ungdomsskolen. Takk til Olav Drevland for nydelige norsktimer på videregående. Anette

Jeg vil takke deg for at du lærte oss forskjell på mitt og ditt, at vi alle ble synlig, at nettopp jeg også var viktig for deg, du ville vi skulle ta hensyn til hverandre og at vi trivdes i lag. Takk Bjørn, uten deg hadde jeg ikke blitt den jeg er i dag. Frode Grytten

OA, du var den som såg meg når det var vanskelig for meg. Evig takknemlig:) Geir M Karmøy

Vil gjerne si spesielt takk til Tone og Siri fra Asak ungdomsskole. Dere forsto at alle har noe å komme med selv om de ikke klarer å passe inn overalt og være med på alt. Jeg lurer på hvor mange dere har hindret å falle av lasset fullstendig gjennom deres hjertevarme fleksibilitet, det er ikke få. Jonatan

Jeg hadde en helt fantastisk læreren på ungdomsskolen, Åse. Jeg begynte ungdomsskolen med dårlig selvtillit, og lite tro på hva jeg kunne. Hun var strukturert, motiverende og imøtekommende. Det var lett å prate med henne og hun ble en mentor for meg i 3 år. Hun dannet et forhold til alle elever! Nazima Ansari

Takk til Ingrid Doublet på randaberg vgs. Faglig er hun den beste. Men hun bryr seg så ekstremt om sine elever. Så hun er en unik lærer, som ser de som sliter, og bærer dem frem. Takk Ingrid Anonym

Takk Eli-Anita for at du aldri ga meg opp, uansett hvor vrang jeg var! Takk for at du hadde nok tillit til meg til at du ikke protesterte vilt da jeg kom alene på foreldresamtale.Takk for din fantastiske tålmodighet gjennom tre lange år hvor jeg stilte spørsmål til ALT! Begynner å skjønne det nå :D S

Jeg vil takke barneskolelæreren min Gro som jeg var så heldig å ha gjennom 7 år. Hun så tidlig at skriving var noe som jeg virkelig brant for og hun ga meg ekstra oppgaver og ikke minst oppmuntret hun meg veldig. Hun fikk meg til å tro på meg selv, til tross for at jeg selv hadde nullTro.HunBetyrAlt Elise Amanda Nyheim Larvik

Tusen takk til verdensbeste lærer; Huong Tran Hjertnes! Du er den beste, råeste og vakreste læreren. Du har hjerte av gull! Du er min bestevenn! De som har deg som lærer er i gode hender. Klem fra Aisha Aisha M. Abdullahi Bergen

Takk, Merete Carstensen for at du så iherdig sto på for å lære oss det vi skulle, og akdri gav opp! Vi skjønte det ikke da, og vi var nok veldig utakknemlige, men vi har i ettertid sett at vi lærte veldig mye av deg. Ingrid