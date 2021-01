Ute av Mesternes mester: – Overrasket over at jeg kom så langt

– Jeg er kjempefornøyd, konkluderer Linda Medalen.

Etter tre beinharde øvelser, ble det klart at den tidligere fotballspilleren måtte forlate Mesternes mester.

Dermed har sju deltakere blitt til seks, i en konkurranse som stadig tilspisser seg.

Sprett, løft og råskap

For fredag kveld skulle utholdenheten settes på prøve.

Det innebar blant annet å løfte et tosifret kilo tunge sandsekker, og å hoppe minst to hundre hinderhopp for gjengen på sju.

– Jeg får hoppe til jeg ikke kan hoppe lenger. Det kommer til å bli knalltøft, sa Medalen før «Stakitt-kampen» var i gang.

Og tøft ble det, men ikke bare for rogalendingen.

Linda Medalen havnet nederst i «Stakitt-kampen». Men hun var ikke den eneste som slet. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Ikke én av deltakerne slapp unna ekstra straffehopp i den knalltøffe konkurransen, som til slutt endte i seier for Aksel Lund Svindal.

Også de to neste øvelsene krevde sitt av deltakerne.

Anne Margrethe Hausken Nordberg måtte hente frem kreftene i kveldens program. Aksel Lund Svindal. Johann Olav Koss kjempet hardt, men endte sist på poengtabellen i denne ukens episode. Magnus Midtbø leverte tre sterke øvelser i utholdenhet.

Til slutt ble det Magnus Midtbø som sanket flest poeng.

Særlig i øvelsen «Holde for livet» fikk den tidligere toppklatreren vist hva han er god for.

I konkurransen skulle deltakerne holde seg fast til et tau lengst mulig, med kroppen 45 grader over vannet.

Da alle andre hadde sluppet taket, kunne Midtbø hoppe elegant ned i vannet til soleklar seier.

– Jeg kunne nok stått en god stund til. Denne øvelsen passet meg bra, innrømmer han.

Da Anne Margrethe Hausken Nordberg til slutt hoppet i havet, hadde Magnus Midtbø flere krefter på lager. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Veteraner i duell

Forrige gang Linda Medalen var i natt-test, gikk hun seirende ut.

Men denne gangen ble skøyteløper Johann Olav Koss for rask.

– Han hadde giret og viljen mer enn meg til å gå inn i en uke til. Han vant på det, sier den tidligere fotballspilleren til NRK.

Medalen skryter av den gode kjemien gjengen har fått. - Alle har bydd på seg selv. Og vi har heiet på hverandre, sier hun. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Hun er ikke skuffet over å være ute av konkurransen.

– Ikke i det hele tatt. Jeg føler at de som er med videre, fortjener det.

54-åringen fra Sandnes sier hun er overrasket over hvor langt hun faktisk kom.

– Jeg er fortsatt rask og teknisk så det har reddet meg, legger hun til.

Ble eskortert av F16-fly

Disse kvalitetene har også gjort Medalen til en av landets mest meritterte fotballspillere.

Hun har spilt 152 landskamper, var på bronselaget i OL i 1996, og har blant annet vunnet både gull og sølv i EM.

Det hun likevel husker aller best, er VM-gullet i Sverige i 1995.

Da gullvinnerne kom flygende inn mot Oslo etterpå, fikk de selskap av et F16-jagerfly.

– Da skjønte vi at det var stort.

Fra fotball-VM i 1991. Norge tok sølv, og Medalen ble senere kåret til turneringens tredje beste spiller. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I 1999 ble Medalen den første kvinnelige landslagsspilleren som stod frem som lesbisk.

– Jeg håper jeg har vist at det ikke betyr noe hvilket kjønn du blir glad i. Den største gaven er jo å elske noen, sier hun til NRK.

Fremdeles tror hun det er enklere for kvinner enn menn å være åpen om egen legning i idretten.

– Jeg tror fortsatt vi har en vei å gå i herreidretten.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Frokostglede

I dag jobber Linda Medalen både som politi og politiker. En kombinasjon som uten tvil byr på travle dager.

Kanskje derfor er det ikke så rart at hun har latt seg inspirere litt ekstra av oppholdets ekstra lange frokostsamlinger.

– Det er kanskje noe jeg tar med meg hjem. At vi kan sitte en time og bare kose oss med familiefrokosten i helgene, sier hun, og legger til:

– Man blir så hektisk i hverdagen at man glemmer de tingene.