Denne uken ble lagånden satt på prøve i Mesternes mester.

Alle tidligere opptjente poeng var visket ut, i en episode der ni deltakere skulle bli til åtte.

Og for Anne Margrethe Hausken Nordberg ble fredningen fra forrige uke avgjørende.

Fra topp til bunn

I ulike lagoppsetninger kjempet deltakerne seg gjennom «Sykkelløpet», «Plankevandring» og «Hinderbanen» fredag kveld.

I førstnevnte, en fire kilometer lang sykkelløype med stigning, var det flere som fikk kjenne på utholdenhetens harde kår.

– Det var krevende å kjenne syren i lårene, mens jeg visste at de to foran meg egentlig kunne kjørt fortere, sier Cecilie Leganger til NRK.

Håndballspiller Cecilie Leganger sier sykkelløpet er blant de mest utfordrende øvelsene hun har gjort i Mesternes mester. Genette Våges lag kom seirende ut av sykkelløpet. Aksel Lund Svindal, Cecilie Leganger og Håvard Tvedten sikret seier i den krevende hinderløypa.

Etter tre fullførte øvelser blir alpinist Aksel Lund Svindal stående med ukas beste poengscore.

Han overtar tronen etter Anne Margrethe Hausken Nordberg, som raste helt ned på en sisteplass.

På grunn av forrige ukes fredning ble det derimot tidligere fotballspiller Linda Medalen som måtte inn i natt-test.

Med seg tok hun motocrossutøver Genette Våge.

Aksel Lund Svindal tok med seg flest poeng i temauken «lagånd». Genette Våge ble den som til slutt trakk det korteste strået. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

– Helt sinnssykt

Og det ble et intenst første møte med natt-test for de to utøverne.

– Du står ekstremt lenge og venter. Det var veldig nervepirrende, sier Medalen til NRK.

På skjermen tar det kun sekunder før første lyssverd faller mot bakken. I virkeligheten tok det fire minutter før sverdet løsnet. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Helt uten dramatikk forløp natt-testen heller ikke. Når Våge griper etter det andre sverdet som faller, får hun et slag i tommelen.

– Da jeg så ned hadde den blitt dobbelt så stor. Jeg klarte ikke bevege den. Det dunket og var dødsvondt, sier hun til NRK.

Medalen sikret seg to av tre lyssverd, og dermed er tidenes yngste deltaker ute av gamet.

– Jeg setter utrolig stor pris på at jeg har fått lov til å bli kjent med alle her inne. Det er en opplevelse for livet, sier Genette Våge. Foto: Kristin Olsen / NRK

Motocrossutøveren fra Stavanger innrømmer at det er trist å forlate Mesternes mester.

– Det er jo kjipt, selvfølgelig. Men det å være med i det hele tatt er en stor ære i seg selv, sier Våge.

Hun tok en tårevåt avskjed med resten av deltakerne da resultatet var klart.

– Det å få være her med noen av mine største forbilder er helt sinnssykt.

Genette Våge sier hun tar med seg vennskapene og lærdommen hun har fått i Mesternes mester. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Tidenes yngste

Men det er ikke småtterier Genette Våge (23) har oppnådd i egen karriere.

Hun fikk sin første sykkel da hun var fem år gammel. Siden har hun blant annet blitt norgesmester to ganger, og tatt 5. plass sammenlagt i VM som 17-åring.

I 2015 ble hun som første kvinne i historien kåret til årets motorsportutøver.

Våge ble Norges Motorsportutøver i 2015. Foto: Ole Petter Våge

I 2016 skjer det imidlertid noe som skal få store konsekvenser for proffkarrieren.

Våge pådrar seg en omfattende håndleddsskade. To år senere er hun ferdig som proffutøver.

Det legger hun ikke skjul på at var tungt.

– Det var egentlig ikke et valg. Det var såpass vondt og såpass lite de kunne gjøre, sier hun til NRK.

Selv om Våge er stolt av tittelen «tidenes yngste Mesternes mester-deltaker», er følelsene også blandet.

– Det vil jo si at jeg har lagt opp veldig tidlig. Men det er litt gøy å få lov til å være med på dette i så ung alder.

Genette Våge har lagt store meritter bak seg som motocrossutøver. I dag studerer rogalendingen til å bli dataingeniør ved Universitetet i Stavanger Foto: Genette.no

Etter av Våge satset på motocross, har flere jenter tatt steget inn i idretten.

NRKs motocrossekspert Eirik Skårdalsmo sier dette stort sett er takket være henne.

– Det er veldig kjekt å høre. Og når jeg nå får være med på dette, er jeg også veldig stolt av å kunne dra motocross litt frem i spotlighten.