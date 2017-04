Familien Myrene Rislaa i senga på Kråkeslottet med naturen tett på. Foto: Anne Wirsching, NRK

Tilbyr luftig overnatting i tretoppene En annerledes hytteopplevelse tett under trekronene. Dette er blitt levebrødet til Åse og Jens Mæsel Trydal i Gjerstad.

Anne Wirsching Journalist

Tenk deg at du våkner opp innhyllet av solstråler med gyngende furukroner i senga. Omtrent sånn er det bo i tretopphytta Gjøkeredet i Øvre Gjerstad. Hytta ligger høyt og luftig i ei li i Digerdalen, syv meter opp i fire furutrær. Uten tvil en spesiell naturopplevelse.

Åse Mæsel Trydal (37) og mannen Jens (39) bor på egen gård i bygda. Tradisjonell gårdsdrift er ikke noe for dem. De var lenge på utkikk etter noe spesielt de kunne leve og ånde for. Nå har de bygd to tretopphytter for utleie. Hytte nummer tre står klar om et par uker.

Det handler om naturopplevelser

Gjøkeredet, tretopphytta i Gjerstad, er plassert syv meter oppe i furutrærne. Foto: Even Wirsching

Gjøkeredet er festet til fire furutrær. Åse og Jens går opp den lange trappa som fører oss inn i tretopphytta. Gjennom store vindusflater ser vi rett inn i tett skog, men også milevis mot åskammen i sørvest.

Denne hytta har enkel standard med utedo, gass og stearinlys. Her er ingen TV som kan stjele oppmerksomheten, ingen gardiner å gjemme seg bak.

De viser vei opp den bratte trappa til soverommet i toppetasjen. Vinduene er som malerier med svaiende furutrær som kjæler mot hytteveggen.

Her fins ingen malerier på veggene. De ramler inn av seg selv. Foto: Anne Wirsching, NRK

Alt av lyder og bevegelser blir annerledes så høyt oppe. Tett på fugler og ekorn som smyger rundt. Er man heldig dukker det opp hjort og rådyr også. En stor bålplass på utsida er det naturlige samlingsstedet.

– Her får man et pusterom, et avbrekk fra en hektisk hverdag, mener Åse.

Ekteparet er vokst opp på hver sin gård i bygda. Naturen har alltid stått sentralt i livet.

– Vi distanserer oss mer og mer fra naturen, sier Jens betenkt.

– Det er jo naturen som er det naturlige, legger Åse til.

De er stolte av bygda si og vil gjerne dele den med andre som søker skogens ro.

Hun har studert tretopphytte-prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Boka på bordet er en skatt for Åse. Her blar hun blant all verdens variasjoner av arten.

Ville skape noe i hjembygda

Det begynte med et ønske om å skape noe eget. Da familien, for noen år siden, var på ferie i Brumunddal overnattet de i ei av tretopphyttene der. Små og store ble begeistret.

Frøet var sådd.

De satte i gang med ideutvikling. Innovasjon Norge ble med, kommunen spilte på lag og tretopprosjektet i Gjerstad ble en realitet.

Hjemme på gården i Gjerstad. Åse og Jens sammen med de tre barna sine. Her hører de til. Foto: Anne Wirsching, NRK

Ekteparet Trydal bor med tre barn på gård, et steinkast fra foreldrene til Jens. Åse har nettopp sagt opp lærerjobben for å jobbe fulltid med Trehyttene i Gjerstad. Ektemannen driver eget entreprenørfirma og jobber deltid med hytteprosjektet.

Det er her de har vokst opp. Røttene stikker dypt, mens levebrødet henger høyt.

– Alle i bygda var positive da vi satte i gang, forteller Jens.

Heidi Sørvig, daglig leder for reiselivsklyngen USUS, synes tretopphyttene i Gjerstad er en eksotisk opplevelse og viser at Sørlandet er mer enn sol og skjærgård. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Heidi Sørvig, daglig leder for reiselivsklyngen USUS, synes dette er et veldig spennende tilbud.

Hun mener det er som en barndomsdrøm å sove i toppen av en tretopp.

– Åse og Jens tar utgangspunkt i det de har mye tilgang til i distriktet sitt, naturen. Dette er med på å gjøre landsdelen rikere og viser at Sørlandet er mer enn sol og skjærgård.

Sørvig mener dette er en eksotisk opplevelse med kraft i seg til å trekke gjester.

Dronefilm av tretopphyttene (Smeland Media) Du trenger javascript for å se video.

Flåklypa snart ferdig

Et steinkast bortenfor Gjøkeredet ligger Flåklypa, den tredje hytta som er under oppføring. To nysgjerrige hyttenaboer lusker rundt på tomta. De har fulgt med helt siden den første tretopphytta ble bygd for femten måneder siden. Inne i stua skjærer lyden av ei sag. To lokale håndverker jobber på spreng for å få ferdig hytta til gjestene kommer om et par uker.

Inne i utedoen er det også en jobb å gjøre. Jens og håndverker Aasbø diskuterer lengde og bredde. Foto: Anne Wirsching, NRK

Tømrer Martin Aasbø synes det er moro å jobbe med et utradisjonelt hytteprosjekt.

Han berømmer ekteparet Trydal for at de satser på dette og synes det er bra at de tørr.

– De er steingale, sier han med et glimt i øye.

Åse og Jens tusler rastløst rundt hytta. Livsprosjektet går inn i en ny fase. De gleder seg til Flåklypa snart står ferdig. Fremover er det driften av hyttene og kontakten med gjestene som skal ha hovedfokuset.

Tretopphytter i Norge Ekspandér faktaboks Gjerstad, Aust-Agder Brumunddal, Hedmark Engerdal, Hedmark Åsnes, Hedmark Namdal, Trøndelag Horten, Vestfold Halden, Østfold (Første tretopphytte i Norge ble bygd i Brumunddal i 2006.)

– Hvorfor satse i denne lille bygda?

– Hvorfor ikke, kommer det kjapt fra Åse. Når de får til ting andre plasser, så kan vi få det til i Gjerstad også. Det er her vi trives og har lyst å bo.

– Vi lette lenge før vi endte opp her. Utsikt og beliggenhet. Ordentlig i skauen, konstaterer Jens.

De bruker kun lokale håndverkere. En del materialer har de hentet fra egen skog. Noe av interiøret lager de selv.

En utedo er ikke bare en utedo. I hvert fall ikke på Flåklypa, tretopphytta som snart står ferdig. Foto: Anne Wirsching, NRK

Døra hengsles på plass på den forseggjorte utedoen. Den ser ut som et steinsmykke. Det er stolthet i arkitekturen.

Det har vært to år med mye arbeid og stress siden planlegginga begynte.

– Men mest av alt har det vært gildt og moro, understreker Åse.

Nye gjester i komminga

Ved Lundvannet, ti minutters kjøretur lenger nede i bygda, ligger Kråkeslottet.

Dette er luksusutgaven, en stor hytte med strøm, oppvaskmaskin, innedo og dusj. En vaskehjelp sjauer rundt. En familie har nettopp dratt. Snart kommer nye gjester.

Åse finner frem nye stearinlys. Roten av et to hundre år gammelt almetre er gjort om til et digert stuebord.

– Det var tuntreet til naboen vår, smiler hun.

Åse Mæsel Trydal fyller frø oppi en fuglekasse. Foto: Anne Wirsching, NRK

Åse går ut på den store verandaen som har benkeplass til to familier. Nedenfor ligger Lundvannet og naturløypa som barna kan boltre seg i.

Hyn fyller fuglekassene med frø.

Så kommer gjestene. To voksne og to små barn. De blir stående stille og kikke en liten stund.

– Her var det skikkelig kult, utbryter lille Olay.

Olay og Mia Myrene Rislaa boltrer seg i naturløypa ved Kråkeslottet. Foto: Anne Wirsching, NRK

Foreldrene har fått ei ukes ferie på Kråkeslottet i bryllupsgave av forloverne.

– Dette er midt i blinken for oss. Vi er mye ute i skog og mark og vil at barna skal bli like glade i naturen som det vi er, forteller mor Siv Myrene Rislaa.

Om de er heldige får de se både bever og ørn ved vannet rett nedenfor hytta.

Barna løper rett inn i skogen. De leter etter Kaptein Sabeltann, men finner noe helt annet. En firfisle åler seg frem i tørt gress. Fjær fra en fugl ligger strødd utover et lite område. Kamp på liv og død i naturen.

Åse er fornøyd. Etter to år har det vist seg å være liv laga å satse på tretopphytter i Gjerstad.

Snart sengetid på Gjøkeredet. Foto: Anne Wirsching, NRK

– Så får vi se om det blir flere hytter etter hvert, avslutter Jens.