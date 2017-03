Tema: Spillmusikk Du trenger javascript for å se video.

Gamernes egen symfoni De har hørt tonene i timevis gjennom TV-høyttalere og headset. Men få gamere har hørt et symfoniorkester spille musikken de elsker.

Håkon Eliassen Journalist

I et lilla sete på galleriet, i konsertsalen i Kilden, sitter en lyshåret jente. Tårene triller nedover kinnet.

Jenta, som kanskje er i midten av tenårene, klarer ikke holde følelsene tilbake.

Men hun er ikke lei seg. Hun er rørt.

Rørt over å høre musikken hun kjenner så godt. Rørt over å høre et symfoniorkester kanskje for aller første gang. Rørt over at hennes kultur blir tatt på alvor.

Den lyshårede jenta er på ingen måte alene. I konsertsalen er det mange på hennes alder. De er alle kommet for å høre Kristiansand symfoniorkester spille deres musikk.

Musikerne i orkesteret er stivpyntet, kledd i mørke kjoler og dresser. Men i salen finner man unge mennesker i rutete skjorter og hettegensere. Noen har lua trukket godt ned over hodet.

Det er ingen normal kveld i Kristiansands storstue. I kveld er det spillmusikk på programmet.

Score – Orchestral Game Music er navnet på konserten. Den har tidligere vært satt opp i flere norske byer, men i kveld er det sørlendingenes tur.

Målet er at flere får opp øyene for klassisk musikk, blir kjent med byens orkester og skaper lyst til å besøke konserthuset.

Lokkemiddelet er spillmusikk.

Et uvanlig syn i Kilden når Kristiansand symfoniorkester inviterer til konsert. Flertallet i salen er under 30 år. Foto: Kilden Teater og Konserthus

– Musikken er halve spillet

– Ja da, jeg har noen minutter.

Mannen i den andre enden av røret har blitt kjent internasjonalt for musikken han har skrevet. 43 år gamle Knut Avenstroup Haugen har laget musikken til kjente spill som Age of Conan, Lords Of The Fallen og Expedition: Vikings.

Spill- og filmmusikk-komponisten fra Kristiansand, som nå er bosatt i Oslo, har brukt store deler av de siste ti årene på å skrive musikk som gamere over hele verden hører på i timevis.

– Alfred Hitchcock mente musikken var halve filmen. Det samme gjelder i spill, sier komponisten.

Komponist Knut Avenstroup Haugen har skrevet musikken til flere store spill. Blant andre Age of Conan, Lords Of The Fallen og Expedition: Vikings. Foto: Kjetil Jensen

– Forskjellen er at man i spill får høre musikken veldig mange ganger. Gamere kan være i en setting over lang tid og musikken er den samme. Derfor må den være slitesterk.

Ifølge Haugen gir stadig flere gamere uttrykk for at musikken er en viktig del av spillopplevelsen.

Hans oppskrift er variasjon, samtidig liker han å holde musikken litt tilbake. For frykten er at den blir irriterende og at gamerne skrur den av.

– Fungerer musikken, setter den seg i sjela. Det vekker sterke følelser, sier Haugen.

Se og hør Kristiansand symfoniorkester fremføre musikken fra Age of Conan. Stykket er skrevet av Knut Avenstroup Haugen og har tittelen Nighttime Journey through the Eiglophian Mountains.

Mener publikum kjenner bedre til musikken enn orkestret

I konsertsalen i Kilden retter mange seg opp i ryggen. Knut Avenstroup Haugens musikk blir introdusert av den langhårede svenske konferansieren.

Sopranen Sabina Zweiacker entrer scenen og åpner showet med «Age of Conan – Nighttime Journey Through the Eiglophian Mountains» på den mest fløyelsmyke måten.

Tonene, som blir lett fulgt av orkesteret, er kjent for mange i salen.

Ved siden av vokalisten står en svært engasjert britisk dirigent.

Produksjonsselskapet Score, som setter opp konsertene i Norge og Sverige, har hentet inn Charels Hazlewood til å lede symfoniorkesteret.

Dirigenten er en velkjent personlighet i musikkverdenen. Han er blant annet å finne i flere musikkprogrammer på BBC.

Når NRK møter han før konserten deler han gjerne sine tanker rundt spillmusikk.

Han synes noe av det mest spennende er at publikum i salen som regel kjenner bedre til musikken enn det musikerne i orkesteret gjør.

– Det er egentlig en veldig merkelig situasjon, sier han.

Overrasket over at gamerne aldri blir lei

Musikken synes han det er vanskelig å karakterisere. Først og fremst fordi den dekker en rekke sjangere. Hazlewood sier de musikalske verkene man finner i spill ofte har røtter i store, klassiske komponister, som tyske Richard Strauss eller britiske Gustav Holst.

Den britiske dirigenten Charles Hazlewood under en av øvelsene før konserten. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Utviklingen i musikken har vært enorm, mener han selv. Han tenker tilbake på de gamle spillene til Commodore 64 og Nintendo.

Musikken har gått fra enkle synth-lyder til store orkesterproduksjoner.

– De fleste spill jeg kommer på har musikkproduksjoner med orkester i tillegg til elektronisk musikk. Denne musikken tilhører orkestrene.

Den britiske dirigenten sitter framoverlent på stolen under hele intervjuet. Han er godt kjent med sjangeren etter å ha jobbet med den i flere år.

Det begynner å bli en god stund siden dirigenten selv spilte videospill, men sønnene hans er ivrige gamere.

– Noe som aldri slutter å overraske meg er at gamere så å si aldri blir lei, hverken av spillet eller musikken.

– Sønnene mine har vært besatt av Call of Duty i flere år. Det er ikke bare fordi de liker å drepe eller å bli drept. Musikken har også mye å si, sier han.

Se og hør musikken fra spillet Journey. I Was Born For This er skrevet av Austin Wintory. Den amerikanske komponisten har skrevet musikk til flere filmer og spill. Han er mest kjent for musikken til spillet Journey og Flow.

Forstår sønnen sin bedre

Mange bryter ut i latter i salen. Den langhårede svenske konferansieren presenterer neste musikkinnslag på humoristisk vis.

– It's me, Mario, roper han ut.

Publikum drar på smilebåndet når de kjente tonene fra Super Mario-universet kommer ut av symfoniorkesteret.

Midt i det stivpyntede orkesteret sitter oboisten Marion Walker. Hun har fått seg en aha-opplevelse i tida inn mot konserten.

Etter å ha jobbet med spillmusikk den siste tida, forstår oboist Marion Walker sønnen sin bedre. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg begynner å forstå sønnen min bedre, sier hun når NRK møter henne før konserten.

Som mor har hun ofte blitt frustrert over at sønnen bruker mye tid foran PC-skjermen, men nå skjønner hun litt mer.

– Det er kanskje ikke så rart. Det er jo som å være i en annen verden, og musikken er med på å ta deg inn i den.

Fra sin stol midt i orkesteret kan hun se ut på en nesten fullsatt sal med mange unge. Det varmer et hjerte som lever av klassisk musikk.

– Jeg tror mange faktisk hører på klassisk musikk i dag uten å være klar over det. For eksempel mitt instrument obo. De vet ikke hva det er eller hvordan det ser ut, men de kjenner lyden fordi de har hørt den i spill. ​

– Kulturen deres blir tatt på alvor

På første rad spretter en gutt opp fra stolen. Så følger resten av salen. Det er trampeklapp etter kveldens siste nummer. «The Dragonborn Comes» fra det actionfylte rollespillet Skyrim.

I løpet av konserten har publikum blitt servert musikk fra spill som Assassin's Creed, Sonic The Hedgehog, Final Fantasy, Age of Conan, Super Mario, Halo og The Legend of Zelda.

Produsenten for Score – Orchestral Game Music, Magnus Johansson, mener kulturen til gamerne blir tatt på alvor. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Publikum har fått høre musikken de elsker, presentert av et symfoniorkester.

– Musikken er jo skrevet for et orkester. Dette er en veldig bra anledning for folk som aldri har sett et orkester live til komme til et konserthus, sier Magnus Johansson. Han er produsent for konserten.

– Samtidig får de høre deres musikk. Kulturen blir tatt på alvor.

Blant publikum i salen har den lyshårede jenta reist seg fra den lilla stolen på galleriet. Hun har tørket tårene og klapper i takt med publikum.

Kanskje er det første gang hun har vært på en konsert med et symfoniorkester. Kanskje er det første gang hun hører musikken hun elsker, gjennom noe annet enn en TV eller et headset.

Hun har i alle fall opplevd noe som har rørt henne.