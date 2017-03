Fanget spektakulært nordlys over Sørlandet Natt til tirsdag kunne nattevåkere i og rundt Kristiansand observere et relativt sjeldent værfenomen så langt syd. Aurora borealis, eller nordlys.

Pål Tegnander Journalist

Det gjorde i alle fall Daniel Jacobsen, som like godt tok med seg kamera og stativ ut for å fange fargespekteret over hjembyen Kristiansand.

Han dro først ut på Odderøya, og fikk sikret seg noen gode bilder, etter litt venting. Det er ikke første forsøk, for å si det mildt.

– Jeg har forsøkt fra Odderøya flere ganger tidligere, men det er vanskelig på grunn av lyset fra byen, forteller han.

Et tydelig grønnskjær viste seg på nattehimmelen over Kristiansand natt til tirsdag. Foto: Daniel Jacobsen / Lanterne Foto

Forutsier sannsynligheten for nordlys

To forskjellige apper på mobilen hans forteller om mulig framtidig solaktivitet. Dermed kan han forutsi sannsynligheten for at det oppstår nordlys.

– Hvis det er muligheter for nordlys, og forholdene ligger til rette, så tar jeg gjerne turen, sier han. Men det kan gå lenge mellom hver gang.

Han dro først til Odderøya, og fikk inn noen blinkskudd der. Etterpå dro han til Topdalsfjorden.

– Litt før klokka 03.00 begynte nordlyset å vise seg som raske, pulserende bølger fra nord mot sør.

Her er fokus flyttet fra Kristiansand sentrum til Lund bydel, stadig tatt fra Odderøya. Foto: Daniel Jacobsen / Lanterne Foto

Over Mollestadeika

Også på Mollestad i Birkenes ble nordlyset fanget på film. Over den kjente, over 1000 år gamle Mollestadeika fikk Emil B. Børsting filmet det skjelde skuet.

– Jeg fanget nordlyset sammen med Mollestadeika. Treet befinner seg en halvtimes kjøretur fra Kristiansand, så nordlys er ikke det som forekommer oftest her om natten, forteller fotografen til NRK.

Emil B. Børsting fanget et sjeldent skue over Norges nest største tre i Birkenes. Du trenger javascript for å se video. Emil B. Børsting fanget et sjeldent skue over Norges nest største tre i Birkenes.

Sørlandsmotiv og nordlys er favorittmotiver

Tilbake til Daniel Jacobsen, som forteller at han liker godt å fotografere landskap på Sørlandet.

– Nordlys og sørlandsmotiver er favoritten. Det er klart jeg har jo også lyst til å reise til Nord-Norge, men jeg synes det er noe særegent med det sørlandske, sier Jacobsen.

Fotograf Daniel Jacobsen i Lanterne Foto, på en av sine reiser i andre deler av verden. Foto: Privat

Jacobsen mistet jobben i oljebransjen i fjor, og i starten drev han med foto som hobby. Nå har han etablert enkeltmannsforetaket lanterne.no.

I en rekke billedserier på nettsidene sine, har Daniel Jacobsen dokumentert landskaper i nattlig belysning.

Han forteller NRK Sørlandet at han har begynt å få oppdrag fra bedrifter, og fokuserer på arkitektur-foto, produktfoto, i tillegg til sportsfoto og landskapsfotografering.

For spesielt interesserte kan det være morsomt å vite at nordlysbildene er tatt med lukkertider på mellom 2,5 og 8 sekunder.