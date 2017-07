Weng vant i Kristiansand

Heidi Weng vant kvinnenes rulleskiløp under Kristiansand Skifestival i ettermiddag. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer to og Anne Kjersti Kalvå tok tredjeplassen. Niklas Dyrhaug vant klassen for menn. Petter Northug ble nummer 3.