Vyakhireva og Lunde forlenger med Vipers

Vipers-spillerne Katrine Lunde og Anna Vyakhireva har forlenget kontraktene sine med håndballklubben Vipers Kristiansand med to år. Det kom frem på en pressekonferanse i formiddag.

– Jeg er glad for at Anna også signerer. Vi kommer til å være et håndballag i verdenstoppen i årene fremover, sier Vipers-keeper Katrine Lunde.

42-åringen sier hun tror dette er den siste proffkontrakten hun skriver under på, men tør ikke love noe.

Lunde har spilt for Vipers siden 2016 etter opphold i blant annet Györ, Rostov-Don og Viborg.