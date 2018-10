– Vi begynner på ny frisk. Et av tiltakene vi vurderer er vakthold på bussen, samt informasjon og nærkontakt med foresatte og Sørlandsruta, sier rektor ved Flekkefjord videregående skole, Tor-Inge Rake til NRK.

Tirsdag møtte skoleledelse og busselskap elever og foresatte til et oppvaskmøte om videre handling for elevene som ble kastet av Sørlandsruta.

Buss-vakt

Rektor på Flekkefjord videregående skole, verneombud, de involverte elevene og deres foresatte, samt busselskapene Sørlandsruta og AKT var alle til stede tirsdag.

Elevene som er bosatt i Rogaland tar vanligvis bussen «Sørlandsruta» til Flekkefjord videregående hver morgen, men ble utestengt fra bussruta i seks uker etter gjentatt bråk og dårlig oppførsel.

– Nå har vi hatt et godt møte med de involverte partene, og blitt enig om veien videre. Vi er veldig enig om at vi ikke skal ha det slik som det har vært, og vi har funnet tiltak som vi vil gjennomføre slik at vi er sikre på at det blir en god skoleskyss både for sjåfør og elever.

Hensikten med kveldens møte var ifølge rektoren å diskutere hvordan de skal gjøre det når karantenetiden går ut.

Elevene får dermed igjen lov å ta bussruta fra den 22. oktober, men frem til da må de ordne skyss til skolen selv.

Et av de viktigste tiltakene som blir nevnt er å sette inn vakthold på bussruta.

– Jeg syns det ble et fornuftig utfall. En god dialog mellom partene, og det løste seg på en fornuftig måte.

Det sier Svein Arild Bringedal, lensmann ved Lund politistasjon i Rogaland, som har stor tro på at problemet nå vil løse seg.

– Det handler om å ansvarliggjøre ungdom, handler om at foreldrene skal vite hva som foregår og om at man setter en strek og ser fremover, sier lensmannen.

Se intervju med rektor Tor-Inge Rake. Du trenger javascript for å se video. Se intervju med rektor Tor-Inge Rake.

Taxi som «belønning»

Det vakte store reaksjoner, blant annet på sosiale medier, da rektor ved Flekkefjord videregående skole valgte å betalte taxi som skoleskyss for de utestengte elevene.

Elevene har blant annet blitt omtalt som «bussbøller» og bortskjemte.

Ettersom elever har rett på gratis skoleskyss og det var uklart hvem som skulle stå for regningen, valgte skolen selv å legge ut for dette i en periode.

De åtte elevene ble utestengt fordi de blant annet skal ha bråkt, beveget seg rundt i bussen i fart, trykket på stoppknappen uten at det er behov for stopp og oppført seg generelt dårlig.

Utestengelsen oppheves 22. oktober, men frem til da er det bestemt at elevene må ordne skyss til skolen selv.

Representanter for Sørlandsruta vil ikke kommentere saken.