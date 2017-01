Vurderer høyere rekkverk for å forebygge selvmord fra Varoddbroa

– Å bygge gjerder langs broene er en billig måte å spare liv på, sier Arne Holte. Han er professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Foto: NRK

– Noen selvmord kan forebygges med like enkle tiltak som dem vi setter i verk for å forebygge dødsfall i veitrafikken: fysiske hindringer.

Det sier professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Arne Holte. Han har stor tro på at et gjerde på Varoddbroa vil ha god effekt.

Mange tilfeller i januar

Ambulanser og politi på Varoddbroa i går. Sykkelstien er sperret for gående og syklister etter at en person ville hoppe fra broa. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ett kjørefelt og sykkelstien er sperret av politi og ambulanse fordi en person truet med å hoppe fra broa. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Det er etter gjentatte tilfeller av hendelser på Varoddbroa at Statens vegvesen nå vurderer å utrede tiltak for å forebygge selvmord fra broa.

Flere ganger har trafikken på E18 blitt stående midt i rushtiden mens folk har observert politi og ambulanse på stedet, og båt i beredskap under broa.

Mange har også fulgt dramaet via webkamera som ligger tilgjengelig på internett.

Vegvesenet drøfter å sikre flere broer

Johan Mjåland, Statens vegvesen, ved Varoddbroa. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Folk har hoppet fra Varoddbroa i tidligere tider. Men nå i januar har så mange klatret utenfor rekkverket og truet med å hoppe – at vi har startet en diskusjon om å gjøre noe, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland.

– Prosessen er så vidt kommet i gang. Vi må utrede dette på regionalt nivå. Det skal også bygges mange nye broer i tiden fremover. Varoddbroa har utfordringer med vind, og vi må også utrede trafikksikkerhet.

Mjaaland sier det er på betongbroa langs gang- og sykkelstien det kan bli aktuelt å sette opp et høyere gjerde. Flere broer i Telemark har fått slike gjerder – også for å forhindre at folk kaster ting ned fra broa.

Flere broer med tiltak mot selvmord

Askøybroa utenfor Bergen har fått selvmordsforebyggende tiltak etter en folkeaksjon med krav om sikring. I løpet av et halvt år hadde politiet 17 utrykninger til såkalte «personlige forhold». Der koples videokameraer til sensorer på utsiden av brogjerdet.

På Tromsøbrua ble rekkverkene forhøyet til to og en halv meter etter flere selvmordsforsøk.

– Det tar tid å komme over sikringa. Siden brua er så trafikkert får vi varsel om at noe er i gjære, og vi klarer å prate de fleste ned derfra, uttalte politioverbetjent Tor Einar Eilertsen i Troms politidistrikt til NRK.

– Men det er mulig å finne andre broer å hoppe fra.

Tromsøbrua med høyt rekkverk. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

– Sikring av broer koster lite, og redder mange liv

– Å bygge gjerder langs broene er en billig måte å spare liv på, sier professor Arne Holte.

– Denne type selvmord vil oftere enn andre metoder føre til død fordi fallene blir så dramatiske. Du kan ikke pumpes etterpå som ved en overdose av piller. Dessuten skjer hopp fra broer oftest på impuls. Å få utsatt handlingen ved fysiske hindringer, gjør at impulsen utsettes. Det er sjelden at de etterpå forsøker en annen metode.

Seniorrådgiver Øyvind Dåsvatn i RVTS Sør. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Rådgiver Øyvind Dåsvatn jobber forebyggende mot selvmord ved RVTS Sør. Han anbefaler høyere gjerde på Varoddbroa. Han oppfordrer også folk til å bry seg og ta kontakt hvis de ser en som vil hoppe.

– God samfunnsøkonomi

Både Dåsvatn og Holte sier det er god samfunnsøkonomi å forebygge.

– Hvis vi sammenligner utgifter til kreftmedisiner, er det påfallende hvor lite som investeres i tiltak som kan hjelpe psykisk syke, sier Holte.

– Oftest er det unge mennesker som forsøker å ta livet sitt fra broer.

– Når man likevel skal bygge broer, er gjerder en god engangsinvestering. De beskytter mot selvmord i mange år og sparer mange liv, sier professor Arne Holte.

– 14 politipatruljer med oppdrag relatert til selvmord

Også Agder politidistrikt er interessert i alt som kan forebygge selvmord.

Stabssjef Bård Austad forteller at Agder-politiet i løpet av forrige helg hadde sju oppdrag relatert til selvmordsforsøk i løpet av ett døgn. 14 politipatruljer ble brukt. I tillegg kom andre nødetater som var involvert.

– Dette er kolossalt ressurskrevende, sier Austad.

– Heldigvis klarer vi i stor grad å forebygge. Vi er i kontakt med prehospitale tjenester for å komme i tettere dialog for å se om vi kan komme inn på et tidligere tidspunkt og forhindre noe av dette.

Oppdragene på Varoddbroa involverer både politipatruljer, båttjeneste, brannbil og ambulanse.

– Det er verdt å gjøre alt som kan gjøres for å forebygge. Det er komplisert, men vi gir ikke opp, sier Bård Austad.