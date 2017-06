Brandsdal bekrefter overfor NRK at fotballklubben er i ferd med å få på plass en betydelig investor i klubben

– Sportslig og kommersielt vil dette sikre Starts framtid i et langsiktig perspektiv, sier han til NRK.

Even Øgrey Brandsdal i samtale med Start-trener Steinar Pedersen på La Manga i februar. Foto: Sander Heggheim/NRK

Fotballklubben skal over noe tid ha jobbet intensivt med å få på plass en ny investor for å sikre ny kapital inn i klubben. Start har over flere år slitt økonomisk.

– Tilbake i norgestoppen

10. mars sa Brandsdal opp stillingen som administrerende direktør i Start. På årsmøtet tre dager senere kom det frem at han ikke opplevde tillit i klubben.

I en tale på årsmøtet fortalte han blant annet om baksnakking og lite vilje til å tenke nytt.

Styreleder Geir Tønnesland fortalte også at han hadde forsøkt å overtale Brandsdal til å fortsette, men lykkes ikke.

Men dersom klubben og investoren blir enig, er Brandsdal åpen for å fortsette i klubben.

– Den store nyheten er ikke at jeg fortsetter, men at noen har et ønske om å legge til rette for at Start kan komme tilbake i norgestoppen i fotball. Med kompetansen og kapitalen de stiller til rådighet er det fullt mulig for Start å jobbe i et langsiktig perspektiv, sier Brandsdal.

– Hva er grunnen til at du snur og vil fortsette i Start?

– Det er en prosess som har pågått over tid, så skal vi fortelle mer om hvorfor det har blitt som det har blitt, når dette er endelig klart, sier Brandsdal.

Dersom Brandsdal blir værende i klubben vil han trolig gå over i en annen stilling enn han har i dag.

– Jobben jeg har hatt disse fire årene er en type jobb. Jobben som kan legges til rette for, er en helt annen type stilling, som jeg synes er utrolig spennende, sier han.

På Starts årsmøte i mars informerte styreleder Geir Tønnesland om at Brandsdal opplevde at han ikke hadde tillit i klubben. Du trenger javascript for å se video. På Starts årsmøte i mars informerte styreleder Geir Tønnesland om at Brandsdal opplevde at han ikke hadde tillit i klubben.

Investor med lokal forankring

Ifølge direktøren har det vært dialog med investoren en stund.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi å kommunisere når alt er klart, men vi har behov for å lette litt på sløret og fortelle at noe er på gang, sier han.

Etter det NRK kjenner til skal investoren ha lokal forankring.

– Det viktig nå er å få ferdigstilt avtaleverket med investoren. Jeg har veldig respekt for at klubben er medlemsdrevet. Det er de som til syvende og sist må gå inn for at dette er en riktig fremtid for Start, sier han.

– Vil du som direktør anbefale klubben å gå for dette?

– Ja, jeg tenker dette er det beste som har skjedd Start i nyere tid. Dette vil jeg absolutt anbefale, sier han.

Så langt i 2017-sesongen har ikke laget prestert spesielt bra, og sliter med sviktende publikumsoppslutning. Målet i år er opprykk til eliteserien i fotball.

Club21, som tidligere har hjulpet Start gjennom økonomiske kriser avviser at de skal inn i Start nå.

– Det er veldig hyggelig at Start får tilgang på frisk kapital, og at noen vil satse på klubben, sier Kurt Mosvold i Club21.

Mosvold legger til at Club21 kommer til å fortsette som tidligere, med å investere i spillere.