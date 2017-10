Vold mot drosjesjåfør

En drosjesjåfør ble kastet i bakken av to passasjerer i Kristiansand i dag tidlig. De to ville ikke betale en regning for en kjøretur fra sentrum til Søm og da sjåføren ringe politiet angrep de ham, ifølge politiet. Sjåføren har smerter i hodet.