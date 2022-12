Vjakhireva og Lunde skreiv nye kontraktar med Vipers

– Eg tykkjer det er veldig gøy å vere her. Så trur eg vi vil få eit veldig bra lag vidare. Det har eg lyst til å vere med på. Eg har det fantastisk, spelar i heimbyen og for ein av verdas beste klubbar. Det er veldig spennande, seier Lunde.

På ein pressekonferanse måndag føremiddag offentleggjorde klubben at Katrine Lunde (42) og Anna Vjakhireva (27) har signert nye kontraktar.

Anna Vjakhireva kom til Vipers Kristiansand før denne sesongen. No blir russaren i to sesongar til. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fleire klubbar jakta Vjakhireva

Vjakhireva seier ho hadde fleire alternativ, men enda til slutt opp med å forlenge med Vipers.

– Kvifor ikkje, svarar 27-åringen på spørsmål om kvifor ho valde å bli i Kristiansand.

Ho vil ikkje røpe kva andre klubbar som har vore aktuelle.

– Eg har det fint her. Eg set pris på laget og likar måten vi spelar handball. Alt rundt er bra, så kvifor ikkje, seier ho.

– Var det ei vanskeleg avgjerd?

– No kan eg seie at det var enkelt, men då lyg eg nok litt. Det er aldri enkelt, for du veit aldri kva som er rett. Men no føler eg det var rett, seier ho.

Siste proffkontrakt for Lunde?

Katrine Lunde er glad for at russiske Vjakhireva også blir med vidare.

– Det er eg veldig nøgd med. Det betyr vanvitig mykje for laget. Eg trur vi kjem til spele på veldig høgt nivå dei to neste åra, seier Lunde.

– Er dette den siste proffkontrakten du skriv?

– Ja, det trur eg, ler Lunde.

– Er du sikker?

– Sikker skal ein aldri vere. Eg får gi meg når eg ikkje gidd meir, ler ho.

No kan alt ligge til rette for at Lunde også blir å sjå i OL i Paris om to år.

– Det er ikkje slik at OL freistar mest. Det er mest klubbhandballen, som gjer at eg vil halde fram, seier ho.

Katrine Lunde blir i Vipers i to sesongar til. Foto: Sander Heggheim / NRK

– Utruleg viktig for Vipers

Vipers-trenar Ole Gustav Gjekstad meiner klubben sender ut eit skremmeskot til konkurrentane i Europa med signaturen til Lunde og Vjakhireva.

– Dette gir veldig sterke signal. Dei beste vil spele med dei beste. Dette er viktig også for seinare rekruttering, seier Gjekstad.

– Dette er ein utruleg viktig dag for Vipers. Katrine er Vipers sin viktigaste spelar og representerer alt vi treng. Ei god målvakt, rutine, ein rollemodell. Ikkje minst ein lokal spelar. Det er viktig, seier han.

– Anna har vi sett kva betyr. Ho kan finte bort fire spelarar i ein telefonboks. Eg trur berre vi har sett starten på kva ho kan få til i Vipers, seier Gjekstad.

Trenaren er inn i sitt siste år i Vipers. Framleis er det ikkje klart kven som skal ta over Vipers-skuta neste sesong.

Vjakhireva vedgår at det gjorde valet litt vanskelegare.

– Eg vil alltid viste kven som spelar og trenar når eg signerer. Så på ein måte var det noko eg tenkte på. Men eg har det veldig bra her. Vipers har vunne meisterligaen og har framleis eit kjempepotensial, seier 27-åringen frå Volgograd.