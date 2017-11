Vitne til volden

Et vitne så en mann stå hevet med brekkjern over kvinna i parkeringshuset ved Kilden i Kristiansand i år. – Personen hevet brekkjernet mot meg og jeg valgte å løpe vekk. Jeg har tenkt jeg burde ha grepet inn, sa vitnet i retten i dag. En mann er tiltalt for drapsforsøk mot sin ekskona.