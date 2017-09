Vipers skal spille Champions League

– Dette er deilig. Helt fantastisk. Vi har hatt en utrolig fremgang i en lengre periode. De siste ukene fra vi møttes etter sommeren og frem til i dag er enorm, sier Linn Jørum Sulland.

Hun ble kåret til Vipers sin beste spiller etter den knusende seieren søndag.

Med imponerende 42-14 over kroatiske Podravka er Vipers Kristansand klare for Champions League-spill denne høsten.

Etter lørdagens storseier mot Gomel var Vipers Kristiansand klare for den avgjørende kampen søndag kveld. Kroatiske Podravka var heller ingen stor utfordring for Kenneth Gabrielsen og hans jenter.

Hjemmelaget tok kommandoen da det var spilt rundt ti minutter, og etter det var det aldri tvil om hvor seieren skulle havne.

De første minuttene ble en jevnspilt affære, men etter rundt åtte minutter fikk Podravka sin første utvisning. Vipers utnyttet overtallet, og stakk fra. Malin Aune fikk en solid start på kampen.

Før det var spilt ti minutter scoret hun sitt tredje mål, og da var stillingen 8-4. På et tidspunkt var Podravka med tre spillere på banen, mot Vipers sine seks.

Etter halvspilt førsteomgang var stillingen 13-5. Podravka gikk i denne perioden i flere minutter uten å score, og med 16-5 etter 21 minutter var all spenning borte.

Solid forsvar og keeper

Kvalitetsforskjellen mellom lagene var tydelig gjennom hele kampen. Kroatiske Podravska gikk i en periode på 17 minutter uten å score. Ved pause var stillingen 22-6.

Etter pause fortsatte det i samme spor. Resten av kampen ble en ren transportetappe.

Katrine Lunde stoppet nesten alt av angrep. Foto: Sander Heggheim / NRK

Ti minutter ut i andre omgang hadde Vipers rundet 30 mål. Scoringen ble satt inn av Malin Aune, som leverte en meget god kamp for Kristiansand-laget.

1648 tilskuere fikk med seg kveldens kamp i Aquarama. Aldri før har et lag fra sørlandet kvalifisert seg til Champions League.

Hjemvendte Katrine Lunde gleder seg over å skulle spille Champions League med Vipers Kristiansand.

– Det føles helt utrolig. På forhånd var jeg nok litt i tvil, men vi har spilt utrolig godt i helga og gleder oss til tøffere oppgaver. Da er det mye rutine som gjelder.

Som en av verdens beste håndballspillere har hun møtt disse lagene opptil flere ganger.

Tett kampprogram

Med deltakelse i Champions League følger det mange kamper. I gruppespilet venter rumenske Budocnost, franske Metz og tyske Bietigheim.

I tillegg er det cup- og seriekamper. Allerede onsdag venter Byåsen til første hjemmekamp i Grundigligaen. Her har Vipers allerede et forsprang på to poeng fra sin største rival Larvik etter resultatene i den første runden.