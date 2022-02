Vipers Kristiansand gjorde det «umoglege» mogleg i sekunddrama

Vipers Kristiansand stod føre ei nærast umogleg oppgåve då dei måtte slå storkluben Györ i meisterligaen for å gå direkte til kvartfinale.

Vi må heilt tilbake til 2018 for å finne sist Györ tapte ein kamp i gruppespelet i meisterligaen.

Det er ikkje utan grunn av Györ vert omtala som verdas beste klubb. Før Vipers vann i fjor hadde ungararane vunne meisterligaen tre år på rad.

Vipers hadde heller aldri slått den ungarske storklubben før laurdagens batalje i Kristiansand.

Men laurdag kveld skjedde det altså: Vipers Kristiansand slo Györ på heimebane - i det som vart eit skikkeleg handballdrama.

Nora Mørk fyrer laus for Vipers. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vipers snudde etter dårleg start

«Norske» Györ med landslagsstjernene Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg, Veronica Kristiansen og Kari Brattset Dale kom best i gang i Kristiansand.

Keeper Solberg fekk også hjelp av treverket. Fire gonger trefte Vipers stolpane.

Dei fekk raskt ei luke på 2-3 mål, som heldt seg fram til det var spelt 20 minutt. Då sette Vipers inn eit ekstra gir og drog ifrå.

Katrine Lunde varta opp med gode redningar, og Marketa Jerabkova og Jana Knedlikova fiksa mål i den andre enden.

Vipers leia 16-13 til pause.

Lunde ofra alt i sluttdrama

Andre omgang vart ein intens affære. Vipers leia store delar av omgangen. Men Bredal Oftedal og dei andre Györ-stjernene var heile tida nær.

Då gjestene frå Ungarn gjekk opp i 26-25 ti minutt før slutt, trudde nok mange at det bar ein veg.

Men Vipers tok time-out, slo tilbake og leia plutseleg 29-26 fem minutt før slutt.

To minutt seinare var Györ berre eitt mål bak. Det siste eitt og eit halvt minuttet fekk sjølv trauste sørlendingar til å reise seg frå tribunestolen.

Vipers bomma i sitt angrep eitt minutt før slutt. Györ kunne utlikne. Men bakerst står veteranen Katrine Lunde som ofra alt.

Ho fekk tak i ballen, men måtte forlate bana med ein hovudskade. Men tavla viste 30-29 til Vipers med 20 sekund att av kampen.

Eit nærast fullsett Aquarama var jubla hemningslaust då sluttsignalet gjekk. Vipers har slått Györ for første gang.

Ana Debelic scorar for Vipers. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vanskeleg veg til kvartfinale

Dei to beste laga i dei to meisterligaegruppene går direkte til kvartfinale. Før siste runde ligg Vipers på 3. plass eitt poeng bak Metz.

Det betyr at sørlendingane måtte slå Györ for å ha håp om direkte plass i kvartfinalen. Samstundes er dei avghengige av at CSKA Moskva slår franske Metz i Russland søndag.

Vipers ligg uansett betre an enn dei gjorde på same tid i fjor. Førre sesong, som enda med gull i meisterligaen, kom dei på 5. plass i gruppespelet.