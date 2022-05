Vipers klare for Final Four

Vipers hadde full kontroll hjemme i Aquarama lørdag kveld. Hjemmelaget vant hele 33-24, og sikret dermed plass i Final Four-sluttspillet i Budapest 4.-5. juni. Der skal Vipers forsvare tittelen fra i fjor.

Lagene fulgte hverandre de første fem minuttene. Men på stillingen 3-3 satte Vipers fart. Hjemmelaget gikk i løpet av fire minutter opp i en tre-målsledelse. Allerede etter ni minutter tok gjestene sin første time-out.

Kontroll fra start

Men det hjalp ikke. Selv med et forsøk på frimerke på Nora Mørk, fortsatte hjemmelaget i samme stil.

Her scorer Nora Mørk på straffe tidlig i første omgang. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

På stillingen 12-10 snaue ni minutter før pause tok trener Ole Gustav Gjekstad time-out. Jentene svarte på korrigeringene. Vipers vant de siste ni minuttene 5-2, og gikk til pause med 17-12-ledelse.

God Lunde

Gjestene knep innpå i starten av andre omgang. Men etter en ny time-out av Gjekstad, dro Vipers på nytt i fra. Anført av Katrine Lunde i mål hadde hjemmelaget full kontroll, og vant til slutt 33-24.

Vipers-spillerne jubler for scoring. Ana Debelic til venstre, Nora Mørk kommer mot Zsuzsanna Tomori som jubler på benken. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Vipers er dermed klare for Final Four-sluttspillet i Budapest 4.-5. juni.

Disse venter i Budapest

Metz har vært klare for Final Four en stund. Motstander i kvartfinalen, Rostov Don, ble kastet ut av Champions League grunnet Russlands invasjon i Ukraina. Lørdag ble også Györ klare for sluttspillet. Det ungarske storlaget, med flere norske spillere, slo Brest med 56-44 sammenlagt. Søndag spiller Esbjerg og Bucuresti om den siste plassen. Danske Esbjerg har ett mål å gå på før hjemmekampen.