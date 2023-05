– Eg er veldig stolt og veldig glad for at vi igjen er blant dei fire beste, seier Vipers-keeper Katrine Lunde.

Vipers Kristiansand slo Rapid Bucuresti 40-31 i den siste og avgjerande kvartfinalen i meisterligaen.

Det betyr at klubben er klar for semifinale i meisterligaen. For fjerde sesong på rad.

– Eg har aldri vore der. Det skal bli kult å få oppleve det. Det blir fantastisk, seier Vipers-stjerna Jamina Roberts.

Vipers hadde eit særs godt utgangspunkt før returkampen, etter at dei vann den første 31-25 på bortebane.

Dei hadde altså seks mål å gå på før returkampen på heimebane i Kristiansand.

Sjå intervju med Vipers-spelarane Tøva Høve og Océane Sercien-Ugolin etter kvarfinalen mot Rapid Bucuresti. Du trenger javascript for å se video. Sjå intervju med Vipers-spelarane Tøva Høve og Océane Sercien-Ugolin etter kvarfinalen mot Rapid Bucuresti.

Gav seg ikkje utan kamp

Den nederlandske landslagsstjerna Estavana Polman og Bucuresti gjorde det dei kunne for å hente inn igjen Vipers.

Det var ein tett og jamspelt kamp i Kristiansand laurdag ettermiddag. Det stod 18-18 til pause.

I andre omgang følgde laga kvarandre tett, som i første.

Men 13 minutt ut i omgangen viste Vipers kva dei kan. Ei luke på tre mål vart større og større.

Vipers jublar for å ha sikra plass i «final 4» i Budapest. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Parademarsj

Gjestene frå Romania greidde aldri å hente inn igjen Vipers, og scora berre eitt mål mellom 10 til 20 minutt i andre omgang.

Det siste kvarteret var ein rein parademarsj for Vipers i ein fullsett heimearena med nesten 2000 tilskodarar.

Dermed skal Katrine Lunde, Ana Vyakhireva, Jamina Roberts, Sunniva Nes Andersen, Markéta Jerábková og dei andre Vipers-stjernene nok ein gang kjempe om meisterligagullet under sluttspelhelga «final 4» i Budapest første helga i juni.

– Det er fantastisk. Vi har drøymt om dette lenge, så at det blir verkeleg er fantastisk, seier Vipers-spelar Tuva Høve.

Sjå intervju med Vipers-keeper Katrine Lunde etter at semifinalen var eit faktum. Du trenger javascript for å se video. Sjå intervju med Vipers-keeper Katrine Lunde etter at semifinalen var eit faktum.

Den «umoglege» oppgåva

Vipers har vunne meisterligaen dei to siste sesongane.

No kjempar dei altså for sitt tredje strake gull i Europas gjævaste klubbturnering.

Det er det særs få klubbar som har klart før.

Ungarske Györ klarte det då dei vann i 2017, 2018 og 2019.

Austerrikske Hypo vann fire år på rad tidleg på 90-talet.

Ukrainske Spartak Kyiv vann fire sesongar på rad på 80-talet.

– Det skal mykje til at ein vinn igjen, men det er det vi jobbar mot, seier Lunde.

– Eg tenkjer at uansett kven som kjem til final four er det tøffe kampar. Vi har absolutt sjansen, og det er det vi går for. Så eg tenkjer vi skal dra det i landet eg, seier Høve.

Det var fulle tribunar då Vipers tok seg vidare til semifinale i meisterligaen i handball laurdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Fleire nordmenn kjempar om semifinale

For å ta eit nytt gull må Vipers først vinne semifinalen. Der kan dei møte fleire nordmenn.

Søndag møtest Esbjerg og CSM Bucuresti til siste og avgjerande kvartfinalekamp i Romania.

Esbjerg med Henny Reistad, Nora Mørk og ei rekkje andre norske spelarar på laget, vann første oppgjer 32-28.

Men Bucuresti, med Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune på laget, har heimebanefordel i søndagens oppgjer.

Også Györ, med Stine Bredal Oftedal, Kari Dale og fleire andre nordmenn på laget, er i rute til ny semifinale.

Dei slo danske Odense med to mål i bortekampen førre helg.