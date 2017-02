– Det ser lovende ut med tanke på påfyll av snø gjennom helga, og til uka blir det kaldere, sier vakthavende meteorolog Ine-Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er først og fremst på Sør- og Østlandet det skal skje. Snøen kommer, først i form av litt dryss ved inngangen til helga, og så med full styrke på søndag. Og siden temperaturene skal falle raskt over helga - kanskje ned mot 10 minusgrader på det kaldeste - vil snøen trolig bli liggende en stund, selv om akkurat det kan synes å være for mye forlangt midt i Oslo sentrum.

På kysten ligger det an til at mesteparten av nedbøren til dels kommer som regn.

Neppe skispor

Problemet er dessuten at de totale snømengdene neppe blir store nok til at løypekjørerne får satt langrennsspor der det ikke allerede er en solid snøsåle.

Det betyr enda bedre forhold i høyden for deg som liker lange turer i skiløypa, men neppe nok snø i lavlandet til at du tør ta sjansen på å bruke de fineste skiene dine til nærmeste markastue på jakt etter nystekte vafler.

Det kan være du fortsatt vil foretrekke å bruke sykkel eller like gjerne spasere hvis du skal inn i skogen.

– Jeg tør ikke love noen spesifikk snødybde. Det vil kanskje være snakk om totalt 5-10 centimeter gjennom helga. Man kan jo håpe at snøen i det minste blir liggende. Da blir det hvitt og lysere rundt omkring i hvert fall, sier Pedersen.

Knallvær ellers i landet

Resten av landet må belage seg på en relativ tørr helg, men kan glede seg til et skikkelig høytrykk til uka. Det borger for lave temperaturer, sol og skyfri himmel i det aller meste av landet, bortsett fra på Østlandet.

Her vil skydekket holde seg grått, men nedbøren vil opphøre med helga.

– Tendensen er at det utover uka bygger seg opp et høytrykk, og at det skal bli kaldere. Men siden det ikke vil skje noen større endringer i vindmønsteret, blir det nok ganske grått på Østlandet. For resten av landet er høytrykket gunstig, her blir det mye bra vær til uka, sier Pedersen.