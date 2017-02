Villrein stopper skiløyper

– Det er et veldig vanskelig dilemma, fordi det er veldig viktig å kunne gå på ski, men villreinen er også viktig, sier Ragnhild Mollestad Stormnås.

Foto: Geir Egeland / NRK

Som skigåer i skiløypene på Hovden kan hun tråkke i flere av villreinens verneområder.

– Jeg synes det å få flere skiløyper til dette flotte terrenget er veldig viktig. Speislet nå som de satser på så mange ny hytter og leiligheter her oppe, mener en annen skiløper, Åse Tomine Mollestad.

Flere turister, men færre skiløyper gjør at Hovden må leve med utfordringene som villreinen gir, og det gjør hyttefolket frustrert.

– Det har vært et par av høyfjellsløypene som vi har måtte stenge på grunn av reinsdyr og jeg kan forstå frustrasjonen, for det er fine løyper, sier Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle kommune.

Foto: Geir Egeland / NRK

Nord-Europas sydligste villreinstamme holder til øverst i Setesdalen og nå forstår turistsjefen et nytt varslingsanlegg for villreinen.

– Hvis en kunne tenkte noe nytt rundt det å kunne åpne og lukke løyper etter som vi ser hvor reinen er, kan dette gjøre at vi kan utvikle flere løyper der folk kan gå, sier Lasse Eidskrem, som er destinasjonssjef i destinasjon Hovden.

Foto: Geir Egeland / NRK

Ikke alle er like fornøyd med forslaget og mener at et slikt varslingsanlegg blir for dyrt og komplisert.

– Vi må bare snakke sammen og finne løsninger på ting, for det er plass til alle. Jeg mener vi har tatt ganske mye av området inn i fjellområdet, sier nestleder i villreinnemda for Setesdalsområdet, Tommy Vatsli.

Han mener at så langt som man har gått i nå er det som er akseptabelt for preparerte løyper.

–Hvis du vil enda lengre inn får man ta på seg fjellskiene og ta en ordentlig tur, avslutter Vatsli.