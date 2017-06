Ville ikke snakke om direktør-kritikk med sykehusansatte

De tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord har ingen tillit til sykehusdirektør Jan Roger Olsen og har bedt styret i helseforetaket om snarest å finne en ny direktør.

De ansattes representanter har i et brev til styret fremmet mistillit mot administrerende direktør Jan Roger Olsen.

De mener samarbeidet med direktøren har vært vanskelig i mange år med gjentatte brudd på hovedavtalens regler om drøftingsplikt med de tillitsvalgte og brudd på reglene om medvirkning i omstillingsprosesser.

Direktør Jan Roger Olsen er på ferie og har ikke vært tilgjengelig for kommentar, og det er Per W. Torgersen som er fungerende direktør i Olsens feriefravær.

LES OGSÅ: Har avdekket mangler ved sykehusprosess

Ville ikke snakke om kritikken

Fungerende direktør ved Sørlandet sykehus Per W. Torgersen ville ikke snakke om direktør-kritikk med de ansatte i Flekkefjord i dag. Foto: Odd Rømteland / NRK

Torgersen møtte de tillitsvalgte på sykehuset i Flekkefjord i dag i et møte som har vært planlagt lenge før mistillitsbrevet ble sendt til styrelederen i helseforetaket.

De tillitsvalgte i Arendal og Kristiansand deltok på møtet via fjernsynsskjermer, og det knyttet seg spenning til om sykehusledelsen ville si noe om direktør-striden på dette møtet.

Torgersen sa til NRK rett før møtestart at han ville avvise alle forsøk på å gjøre direktør-striden til et tema på dagens møte.

– De tillitsvalgte må gjerne ta opp denne saken i møtet, men vi har ingen intensjon om å diskutere dette. Forholdet mellom administrerende direktør og styret overlater vi til styreleder. Vi er kjent med brevet fra de tillitsvalgte, men har for øvrig ingen kommentar til det. Det er også vårt svar til de tillitsvalgte i dag, sier Torgersen til NRK.

Han ønsker ingen diskusjon med de ansatte om denne saken nå.

– Jeg vil avvise å gå inn i en diskusjon om mistillit eller ikke, sier Torgersen.

LES OGSÅ: Håper debatten om sykehusene er over

En sak for styret

Tillitsvalgt i Yngre legers forening Haakon Bjurstrøm. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Mistilliten som er tatt opp fra Arendal og Flekkefjord er nå en sak for styret, og vi venter på hva deres tilbakemelding blir.

Det sier Haakon Anders Bjurstrøm som er tillitsvalgt i Yngre legers forening ved sykehuset i Flekkefjord.

– Vi opplever at kampen om sykehuset ikke er over. Sykehusdirektøren har vist at han ikke har det som skal til for å føre Sørlandet sykehus inn i fremtiden, sier Bjurstrøm.

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Kari Marie Løvland deltok også på dagens møte med sykehusledelsen.

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Kari Marie Løvland. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det var et godt møte i dag og jeg skulle ha ønsket at dette møtet var for to måneder siden. Vi så på ulike tiltak på både kort og lang sikt i forhold til sykehuset i Flekkefjord, sier Løvland.

Hun står likevel fast på kritikken av sykehusdirektøren.

– Mistilliten er en alvorlig sak. Dette gjelder ting som har pågått over tid, men det har toppet seg nå. Vi opplever at direktøren mener at de kirurgiske tjenestene ved sykehuset i Flekkefjord er dårlig, og det kan ikke vi tolerere, sier Løvland.

Forsøk på omkamp

Sørlandet sykehus Flekkefjord. Foto: Odd Rømteland / NRK

Sørlandet sykehus Flekkefjord har vært i en kontinuerlig omstillingsprosess i tre år.

Det har vært satt ned flere arbeidsgrupper med tanke på funksjon og endring av funksjoner i Flekkefjord.

Det hele kulminerte i en avgjørelse i mars 2017 om nedleggelse av akuttkirurgi og traumefunksjon ved sykehuset.

Helseministeren omgjorde vedtaket, og de ansatte og tillitsvalgte i Flekkefjord mener at sykehusdirektøren nå legger opp til en omkamp i denne saken.

LES OGSÅ: Får beholde akuttkirurgi og traumemottak

«Vi kan ikke oppfatte dette som annet en et forsøk på omkamp i forbindelse med traumemottak og akuttkirurgi i Flekkefjord til tross for at Helseministeren tydelig har uttalt at disse funksjoner skal opprettholdes. Det er ikke gjort forsøk på å gjenopprette tillit til de ansatte ved Flekkefjord sykehus etter en traumatisk prosess.», heter det mistillitsbrevet fra de tillitsvalgte til styreleder Camilla Dunsæd.

De tillitsvalgte hevder at sykehusdirektøren gjennom interne prosesser og i media gjentatte ganger har bidratt til å så tvil om kvaliteten ved sykehuset i Flekkefjord.