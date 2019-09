– Spøkelsesfiske foregår langs hele kysten og i alle verdens hav og er et digert problem. Dette er et av de første tiltakene vi gjør for å renske opp i dette uvesenet, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Hvis tapt fiskeutstyr hadde vært synlig for det blotte øyet ville folk tenkt helt annerledes på problemet, mener Hansson.

Konsekvensene av tapte teiner er såkalt «spøkelsesfiske» – teiner som fisker, men fangsten blir aldri hentet opp, og dør.

– Det har vært et stort forsømt område. Vi har ikke satset nok på å forhindre dette, men dette prosjektet løfter den faglige tilnærmingen et godt stykke.

Mellom september 2017 og juli i år ble det registrert mer enn 3000 tapte teiner, men tallet er langt høyere, ifølge Fiskeridirektoratet.

UVESEN: Det har ikke blitt gjort nok med for å renske havbunnen, mener Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ti millioner

Prosjektet til ti millioner kroner skal kartlegge hvor avfallet ligger, og deretter fjerne det. Sammen med Green-Bay Project AS har Havforskningsinstituttet fått støtte fra Handelens Miljøfond.

– Vi har samlet opp flere tusen fiskeredskaper på frivillig basis, men dette er bare en dråpe i havet, sier Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Erfaringen skal brukes til å rydde hele havbunnen langs norskekysten på sikt.

Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Håkon Raa / NRK

Bruker undervannsdrone

For noen år siden sluttet lillesanderen Tord Aslaksen i jobben som ingeniør for å rydde sjøbunnen langs sørlandskysten.

På et drøyt år i Green-Bay Project har han ved hjelp av ROV, en såkalt undervannsdrone, lokalisert og dratt opp store mengder fiskeredskaper.

– Vi ser det at masse utstyr er utsatt for båtpropeller, så det er viktig at folk ikke setter dem i de mest trafikkerte leiene, forteller Aslaksen.

DEDIKERT: Tord Aslaksen sluttet i jobben for å rydde havbunnen på heltid i Green-Bay Project Foto: Håkon Raa / NRK

– Enorme mengder

Tidligere undersøkelser anslår at rundt 10.000 tapte ruser og teiner står på bunnen - bare i Raet nasjonalpark utenfor Grimstad.

– Hver sesong mister hummerfiskere en tiendedel av teinene sine. På 30–40 år har dette ført til ekstreme mengder med all slags teiner på havbunnen. Bare i Raet nasjonalpark står det tusenvis, sier Jenny Marie Gulbrandsen, nasjonalparkforvalter ved Raet nasjonalpark.

Jenny Marie Gulbrandsen (t.v.) og Alf Ringen Kleiven er i full gang med å rydde havbunnen i Raet nasjonalpark. Foto: Håkon Raa / NRK

– Mentaliteten har snudd

– Engasjementet for å fjerne redskap har økt veldig og det gir mange likes på sosiale medier. Jeg ser at folk kjøper utstyr for å lete etter gammelt redskap som kan bidra til å renske havbunnen, så mentaliteten har snudd. Alle er enige om at dette må vi gjøre noe med, så dette er et ja-prosjekt, sier Kleiven.

– En slags skattejakt?

– Ja, det er jo det. Det et er en like positiv opplevelse å rydde i havet og vite at man har forhindret spøkelsesfiske, som det er å være ute å fiske selv.