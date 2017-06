Vil utforske Ap-samarbeid

KrFs Dagrun Eriksen fra Kristiansand tar plass i styret til tankesmia Agenda for å se på et politisk samarbeid mellom sentrumspartiene og venstresiden i norsk politikk. – Skal KrF være et reelt sentrumsparti, må vi utforske sentrum-venstre også, sier hun til Vårt Land.