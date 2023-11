Oppsummering:

• Universitetet i Agder (UiA) skal investere 35 millioner i utviklingen av kunstig intelligens (AI).

• Sparebanken Sør bidrar med 26,9 millioner for å få på plass seks superdatamaskiner og to doktorgradsstipendiater.

• Bak prosjektet står professor Ole-Christoffer Granmo, som i 2018 lanserte en kode for opplæring av AI som er både grønnere og mer demokratisk enn eksisterende teknologi.

• Den nye KI-teknologien skal være basert på logisk tenking og det skal være mulig å forstå hvordan den tenker.

• Superdatamaskinene vil gi UiA en regnekraft på 208 petaflops, noe som gir dem mulighet til å utfordre de store teknologiske gigantene.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.