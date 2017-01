Fagansvarlig for bevilling i Kristiansand kommune, Kim Henrik Gronert, har sett på det aktuelle kortet, og mener det er grunn til å se nærmere på dette.

– Kortet framstår som reklame og derfor har vi opprettet en sak, sier han.

Gronert vil ta kontakt med dem som står bak dette. Han vil be om en redegjørelse for hva som er tanken bak kortet og hvordan de vurderer det i forhold til reklameforbudet i alkoholloven.

– Har ikke oppfattet at det er i konflikt med loven

På kupongen en kunde fikk hos Slakter Sørensens restaurant og cocktailbar i Kristiansand, tilbys kunden 25 prosent avslag på første runde i baren på ett av sju spisesteder i byen.

Fagansvarlig for bevilling i Kristiansand kommune, Kim Henrik Gronert, mener det er grunn til å undersøke om kortet er ulovlig. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Samtlige spisesteder som opererer med disse kortene, er en del av Mat & Uteliv-gruppen i Kristiansand, som har samme eier.

Daglig leder i Mat & Uteliv, Roger Sande, sier at tanken bak kortet er å gi kunder som benytter spisestedene en fordel.

Han sier at de aldri hadde laget dette fordelskortet hvis de trodde at de brøt loven.

– Vi har ikke oppfattet dette å være i konflikt med loven om alkoholreklame, sier han.

Ønsker ikke å kommentere enkeltsaker

Det avgjørende blir nettopp dette, om dette bryter med reklameforbudet i alkoholloven, som står beskrevet på Helsedirektoratets nettside.

Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere enkeltsaker i media, men viser til gjeldende regelverk.

– I henhold til alkohollovens reklameforbud, er all reklame for alkoholholdig drikk forbudt, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver.

Når det gjelder rabatten kundene tilbys, sier Giæver at alkoholloven inneholder et forbud mot omsetning med rabatt når det gjelder salg av alkoholholdig drikk. Forbudet gjelder imidlertid ikke ved skjenking.

Det kan gis spesielle tilbud på en bestemt tid på dagen, såkalt ”happy hour”, såfremt det ikke kommer i strid med alkoholreklameforbudet.

Ifølge Giæver kan ikke skjenkestedet reklamere for at de opererer med et rabattilbud.

Kommunen skal avgjøre

Det er den enkelt kommune som er kontrollmyndighet for skjenkesteder med kommunal bevilling. I denne saken blir det derfor opp til Kristiansand kommune å avgjøre om den omtalte kupongen er lovlig eller ikke.

Inntil det blir avgjort, vil Mat & Uteliv-gruppen fjerne fordelskortene fra spisestedene. Det bekrefter daglig leder, Roger Sande.

– Og hvis dette er et brudd på loven om alkoholreklame, vil vi stoppe å bruke kortet, sier han.