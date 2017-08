Vil stoppe uønska penisbilder med pensum

På fredag skrev NRK om Silje Gabrielsen som har mottatt rundt 200 uønskede penisbilder i løpet av få år. Bildene valgte hun å omgjøre til feminin kunst ved å brodere på blomstrede tekstiler.

I løpet av helgen har hun fått utallige tilbakemeldinger. De fleste er utelukkende positive.

Her er noen av penisene Silje har brodert på myke silkestoffer, i duse farger. Foto: Håkon Eliasse / NRK

– Jeg håper oppmerksomheten rundt temaet kan føre til endringer i undervisningsplanene til norske skoler.

Må starte i barneskolen

Helsesøster Ingrid Bjønnes støtter Gabrielsen. Hun mener undervisningen allerede på barneskolen bør ta for seg fenomenet med deling av intime bilder i sosiale medier.

– Jeg mener vi burde ha grunnleggende undervisning allerede i barnehagen. Når det gjelder bruk av sosiale medier og hvor dine personlige grenser for deling går, må dette inn tidlig i barneskolen. Ingrid Bjønnes

Per dags dato er det lovpålagt at helsesøstre kommer inn og lærer om kropp, pubertet og alt dette medfører i femteklasse. Hun mener barn tidligere og tidligere begynner å eksperimentere med apper, og at skolen må følge denne utviklingen bedre.

Bjønnes mener at både foreldre og skoleverket må tilpasse seg sosiale medier i større grad. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Barn må få et trygt forhold til egen kropp. Dette henger sammen med hvordan de oppfører seg i sosiale medier.

Videre forteller hun at det er forskjellige trender på forskjellige steder. Noen steder er det Instagram barn bruker, andre steder Snapchat.

– Det er klart at undervisningen må oppdateres, men når alt kommer til alt må foreldre lære sine barn om nettvett. Alt kan ikke inn i skolen.

Gabrielsen mener det er viktig å snakke om intimbilder med skoleelever. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Vil lære elevene sine

Silje Gabrielsen jobber selv i ungdomsskolen. Både rektor og kollegaer har berømmet henne for prosjektet. Hun ønsker at det integreres en debatt rundt penisbilder i nettvett-opplæringen i skolen.

– Jeg vil absolutt bruke dette i samtaler med elevene mine. Det er veldig viktig at unge gutter skjønner at det ikke er så lurt å sende slike bilder.

Hun mener også det er viktig at jenter lærer at dette er et samfunnsproblem, og at de får kunnskap rundt hva de kan gjøre om noen sender slike bilder.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier det er absurd at mange unge kvinner mottar bilder av erigerte peniser. Foto: Inger-Lise Hansen / NRK

Digitale strategi

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener i likhet med helsesøster at foreldre må ta sin del av kaka. Likevel vil han om kort tid legge fram en digital strategi for skolen.

– Jeg tror ikke seksualundervisningen i skolen er bra nok. Den forholder seg kanskje ikke til problemstillinger som unge møter i det virkelige liv.

Isaksen sier det er absurd at mange unge kvinner mottar bilder av erigerte peniser – uten å ønske det.

– Jeg tror at veldig få av mennene som sender ut dette, tror at det er en grei måte å møte kvinner på. Noe av dette kan være straffbart. Og elevene må lære at det er forbudt og straffbart å spre bilder av andre i nedverdigende eller intime situasjoner. Dette er en viktig del av den digitale kompetansen i skolen, sier kunnskapsministeren.