Vil senke dagens promillegrense på sjøen

Saken oppsummert: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener promillegrensen til sjøs bør senkes for å nå regjeringens mål om null drukningsulykker.

Regjeringen har en nullvisjon mot drukning, men Ropstads forslag om å senke promillegrensen er ikke et av tiltakene regjeringen jobber med nå, ifølge statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Even Tronstad Sagebakken (Ap).

Kongelig Norsk Båtforbund mener at det viktigste for å redusere ulykker på sjøen er holdningsskapende arbeid, ikke å redusere dagens promillegrense.

– Det er naivt å tro at man kan nå nullvisjonen uten at man senker promillegrensa, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Han snakker om nullvisjon regjeringen innført i fjor om at ingen skal dø av drukning.

Promillegrensa han refererer til er dagens lovlige grense på hvor mye alkohol du kan drikke når du kjører båt. Den er på 0,8 promille.

– Jeg mener man kan ha det samme som det er ellers i trafikken, 0,2. Det er folk vant til å håndtere, sier Ropstad.

Han tror det ville gitt et tydelig signal om at man må være forsiktig med alkoholen når man ferdes på sjøen.

Ropstad mener promillegrensen til sjøs burde være den samme som på land. Foto: Vetle Hjortland / NRK

203 omkomne

Det at promillegrensen på sjøen burde senkes støtter Åsmund Knutson, frivillig båtfører for Redningsselskapet.

– Jeg tenker at det er mange situasjoner på sjøen som er vel så farlig som i bil, så alkoholgrensen må ned, sier Knutson.

NRK forklarer Dette viser drukningsstatistikken frå første halvår i 2024 Dette viser drukningsstatistikken frå første halvår i 2024 41 omkomne Mellom januar og juni omkom 41 menneske i Noreg

Berre i juni gjekk ni liv tapt Kjelde: Redningsselskapet Dette viser drukningsstatistikken frå første halvår i 2024 Flest menn Så langt i år har 36 menn og fem kvinner omkomme i drukningsulykker i Noreg.

I 39 prosent av drukningsulykkene var den omkomne over 60 år.

Tre barn under 14 år drukna i første halvår. På same tid i fjor hadde ingen barn drukna. Dette viser drukningsstatistikken frå første halvår i 2024 Slik skjer ulykkene 18 av ulykkene skjedde etter fall frå land.

12 av ulykkene var relatert til båt.

Seks personar drukna i samband med bading - to av dei innandørs.

Ein person omkom under dykking.

Ein omkom etter at eit køyretøy hamna i sjøen. Dette viser drukningsstatistikken frå første halvår i 2024 Her er det flest ulykker Agder hadde flest drukningsulykker i første halvår med 12 omkomne.

I Nordland omkom seks personar.

I vestland omkom fire personar.

I dei andre fylka drukna mellom ein og tre personar-

I Troms, Trøndelag og Telemark var det ikkje vore nokon drukningsulykker i første halvår. Forrige kort Neste kort

Siden 2017 har 203 personer omkommet i ulykker med fritidsfartøy.

38 prosent av dem var påvirket av rus eller alkohol, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Statistikken sier ingenting om den omkomne var over eller under den lovlige grensa på 0,8 i promille.

Hvilke situasjoner tror du det er krevende å håndtere hvis man har 0,8 promille?

– Jeg vil begynne med å si alle. Fordi at du mister jo vurderingsevnene, sier Knutson.

Ikke oppe til diskusjon

Regjeringen har en nullvisjon mot drukning.

Målet er at det ikke skal skje noen drukningsulykker på fritidsområdet, og for å nå det jobbes det nå med en handlingsplan.

Men Ropstads forslag om å senke promillegrensen er ikke et av tiltakene regjeringen jobber med, forteller statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Even Tronstad Sagebakken (Ap)

– Det med promillegrense er ikke noe vi har oppe til diskusjon nå, sier Sagebakken.

Han sier målet deres er å redusere de ulike risikofaktorene som fører til at folk drukner.

Han trekker frem manglende bruk av redningsvest som en av disse faktorene.

– Det som er viktig for regjeringen, er å redusere disse ulike risikofaktorene. Det er det som lå til grunn for at vi lanserte en nullvisjon som vi jobber med nå.

Noen få ødelegger

– Skal du nå nullvisjonen, så må du forby båtkjøring. Så enkelt er det, sier Stig Hvide Smith som generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.

Han mener at det viktigste for å redusere ulykker på sjøen er holdingsskapende arbeid, ikke å redusere dagens promillegrense.

– Man skal være edru når man kjører båt. Spørsmålet er hvor sanksjonsgrensen skal gå. Og vi er av den oppfatning at 0,8 er en riktig sanksjonsgrense ut ifra gjeldende skadestatistikk.

Han oppfordrer likevel alle til å vise aktsomhet på sjøen:

– Du skal nyte båtlivet også som ferieliv, men med en måte. Vær forsiktig, og selvfølgelig vær edru når du kjører båt, sier Smith.

Smith mener holdningsskapende arbeid er det viktigste for å redusere dødelige ulykker på sjøen. Foto: KNBF