– Løgnene som spres av anonyme avsendere går ut over rekrutteringen til politiske verv. Folk kan bli redde for å delta i samfunnsdebatten, sier ordfører i Kristiansand Harald Furre.

Han ønsker nå at det skal etableres en «netthets-skole» for å lære politikere å takle mobbing på nett.

– Jeg vil at fagpersoner skal lære ferske folkevalgte hvordan de skal takle å være i søkelyset og hvordan de skal opptre i ulike medier, sier Furre.

Facebook-siden «Sørlandsnyhetene» publiserer artikler anonymt. Her er en skjermdump av en post som omhandler ordfører Harald Furre. Foto: Skjermdump

– En stor utfordring for politikken

En ringerunde NRK har gjort viser at flere rikspolitikere berøres av private Facebook-sider der publikum kan kommentere personer og debatter. Ofte blir kommentarene stygge.

Furre refererer blant annet til Facebook-siden «Sørlandsnyhetene» hvor artikler publiseres av anonyme avsendere. Kun leserinnlegg er signert.

NRK har flere ganger det siste året prøvd å komme i kontakt med de som står bak for å finne ut hvem de er, men har ikke lyktes i dette.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) mener netthets er en stor utfordring for politikken. Hun synes forslaget til Kristiansandsordføreren er flott hvis det kan gjøre at flere unge tør å engasjere seg.

– Jeg tror mange har et inntrykk av at man må være beinhard og tåle mye netthets for å være politiker, sier hun.

Bruun-Gundersen mener imidlertid at det helst er mer erfarne politikere som utsettes for netthets.

Stortingspolitiker Åshild Bruun-Gundersen (Frp) tror mange har et inntrykk av at man må være beinhard og tåle mye netthets for å være politiker. Foto: Svein Sundsdal / NRK

«Farmen-vinner»: – Bør bli straffbart

Netthets er blitt hverdagen for ulvedebattant og Ap-politiker Halvor Sveen fra Rendalen. Fjorårets «Farmen»- vinner tror på kursing, men ikke av politikerne.

– Det burde etableres et kurs på Politihøyskolen der politiet læres til å ta de som hetser og straffe dem. Netthets er en trussel mot demokratiske avgjørelser og derfor må det bli straffbart, poengterer Sveen.

Alle anonyme kan finnes via IP-nummeret på PC' en. Halvor Sveen, Ap-politiker

I Hedmark har Sveen og et par kompiser etablert ei Facebook-side som handler om sporobservasjon av dyr. Den siden har strenge regler.

– Siden har over 11.000 medlemmer, og vi tillater ikke hets. Kommer det en trollete kommentar, så fjernes den umiddelbart og avsenderen blokkeres. Det er det som fungerer, understreker han.

Halvor Sveen fra Østerdalen i Hedmark, er lokalpolitiker (Ap) og en aktiv debattant i den norske ulvepolitikken. Det hetses han kraftig for på nett. Foto: NRK

Politikerne bør være rollemodeller

Kristin Maurstad, ordfører i Vågsøy kommune, ble utsatt for svært grov hets og ryktespredning på nett i 2017. Hun forstår Harald Furres ønske, men er selv avventende til forslaget.

– Jeg er skeptisk til at det skal bli politikerens ansvar å kurses i å ikke mene noe som kan oppfattes som upopulært, sier Maurstad.

Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad ble hetses mye på Facebook da hun omtalte skolenedleggelse og kommunesammenslåing. Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Amnesty har intervjuet 19 kvinnelige politikere, både riks- og lokalpolitikere fra alle de politiske partiene. De fleste mener at de får netthets i egenskap av å være kvinne.