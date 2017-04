Vil selge indrefileten i Grimstad

Rådmannens forslag til politikerne er å legge den kommunalt eide Gundersholmen ut for salg på det åpne markedet.

Den ligger sørøst for Odden-området, midt i innseilingen til Grimstad sentrum, og blir av mange sett på som selveste indrefileten av tomter i kommunen.

Seriøse aktører interessert

Kommunalsjef for samfunn- og miljøetaten i Grimstad kommune, Guri Ulltveit-Moe. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Bakgrunnen for at vi fremmer saken nå, er at vi har fått henvendelser fra det vi oppfatter som seriøse aktører som ønsker å kjøpe området. Da må de få et svar, sier kommunalsjef for samfunn- og miljøetaten i Grimstad kommune, Guri Ulltveit-Moe.

Hun forteller at saken har vært diskutert internt på rådhuset, og at administrasjonen mener det er fornuftig å utvikle området.

Like sør for Odden-området ligger Gundersholmen, som i dag stort sett blir brukt til inn- og utskiping av sand og grus.

Eiendomsmegler Trygve Ribe i DNB Eiendom i Grimstad tror holmen er svært attraktiv for mange boligkjøpere.

God beliggenhet, høy prisklasse

– Hvis man tenker boliger i dette området, er det en veldig god beliggenhet, sier han. Han antyder en kvadratmeterpris på opp mot 50.000,-.

– Midt i byen og veldig nær sjøen. Et område med stort potensial, mener han.

Eiendomsmegler Trygve Ribe hos DNB Eiendom tror for eksempel leiligheter på Gundersholmen vil være attraktivt for mange. Foto: Pål Tegnander / NRK

Til tross for at det de siste årene har blitt bygget mange nye leiligheter i sentrum, tror han ikke det har mettet markedet.

– Det å få solgt leiligheter der vil bli ganske enkelt, tror Ribe.

Badeland skrinlagt

Også tidligere har bruken av den sentrale Gundersholmen i Grimstad blitt diskutert, uten at noe har skjedd. I dag brukes den stort sett til inn- og utskiping av sand og grus, ifølge havnesjef Inger Aaseby Skorstad.

På gata i Grimstad sentrum treffer vi folk med forskjellig syn på å privatisere den verdifulle kommunale tomta.

Solveig Bolstad Haga mener kommunen kunne ha utviklet området til rekreasjon for befolkningen. Foto: Pål Tegnander / NRK

Sidsel Brabrand Urfjell synes det er en god idé å gjøre noe med Gundersholmen, betinget av at allmennheten får nyte godt av den. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, men jeg synes jo kommunen selv skulle bruke det, som rekreasjonsområde, mener Solveig Bolstad Haga.

Ligger brakk

En annen som er på vei gjennom byen, er Sissel Brabrand Urfjell. Hun mener det er fint at noe blir gjort på Gundersholmen.

– Det er jo et område som egentlig bare ligger brakk og ikke blir brukt til noen ting. Hvis det også blir noe for allmennheten, så synes jeg det er supert at det gjøres noe med det, mener hun.

I dag brukes havna på Gundersholmen stort sett til inn- og utskiping av sand og grus. Foto: Pål Tegnander / NRK

Gruppeleder for Venstre i Grimstad kommunestyre, Arnt Gunnar Tønnesen, sier det er positivt dersom Gundersholmen selges til private, slik at området blir utviklet.

Venstres gruppeleder i Grimstad kommunestyre, Arnt Gunnar Tønnesen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det han foreløpig er usikker på, er om området bør reguleres før eller etter salget.

Rådmannen anbefaler at Gundersholmen detaljreguleres i en åpen prosess. Dermed kan alle komme med innspill.

Formannskapet behandler saken 21. april, mens kommunestyret skal ta stilling til Gundersholmens framtid den 2. mai.