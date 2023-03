Vil redde gårdsdyr med refleks: – Altfor mange blir påkjørt

– Dyr i mørket er sårbart, og statistikken viser at altfor mange blir påkjørt hvert eneste år.

I en video på Instagram formidler 17 år gamle Malin Bjørnevåg et tydelig budskap.

– Når høsten kommer og bonden skal innhente dyrene, er det ofte et problem at man ikke klarer å finne dem, følger medelev Tuva Sørensen opp.

Ungdommene i Lyngdal presenterer en løsning de tror kan hjelpe både bønder og dyr.

Et selvlysende øremerke er under utvikling. Oppfinnelsen høster lovord både hos bønder og næringsliv.

Denne typen øremerke skal gjøre dyrene enklere å få øye på, både for bøndene og i trafikken. Foto: Øyremerke ungdomsbedrift

– Spennende

Til sammen åtte jenter ved naturbrukslinja på den videregående skolen KVS Lyngdal i Agder har startet opp bedriften «Øyremerke».

Øremerkene de utvikler, skal kunne puttes på sauer, geiter og kuer.

Målet er at bønder lettere kan finne og fange dyr som er på beite.

Det skal også gjøre det enklere å se dyr som beiter langs dårlig belyste veier. Håpet er å forhindre skader og ulykker.

Øremerkene skal også gjøre det lettere for bøndene å identifisere dyrene sine under utfordrende omstendigheter. Foto: Øyremerke ungdomsbedrift

Bondelagsleder Knut Erik Ulltveit i Agder sier idéen er interessant.

– Selvlysende øremerker eller reflekser kan være med på å forebygge trafikkulykker eller andre ting. Så det synes jeg virker spennende.

Knut Erik Ulltveit i Agder bondelag roser ungdomsbedriften for sin kreativitet. Han har tro på at et øremerke i refleks kan bidra til å skjerpe bilisters reaksjon og minske risikoen for dyrepåkjørsler noe. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Han understreker at kvaliteten på øremerkene må være god.

Øremerker som settes i husdyr skal nemlig stå der så lenge de lever.

– Så kvaliteten er viktig for at det skal virke over tid.

Slo ut 80 andre bedrifter

Denne uken deltok de åtte unge gründerne på fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Agder.

Der imponerte de juryen, og gikk helt til topps blant 80 bedrifter.

– Vi ser potensial i dette, i form av at det kan videreutvikles med en ekstra sensor som gjør at bonden kan identifisere og for eksempel fange dyr ute i skogen, sier jurymedlem Christian Nordbach ved Mechatronics Innovation Lab.

En glad gjeng avbildet etter at Øyremerke tok førsteplassen i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Agder. Bedriften består av elevene Tuva Sørensen, Karoline Tjørhom, Malin Bjørnevåg, Andrea Furuholt, Lovise Rimmereid, Lea Severine Lande Dybvik, Mariell Odenn og Anna Sandanger Iversen. Foto: Øyremerke ungdomsbedrift

Skal få på plass prototyp

Malin Bjørnevåg er positiv til Nordbachs forslag, og sier at bedriften ser muligheter for å videreutvikle idéen.

Men førsteprioritet nå, er å lage en prototyp i best mulig kvalitet.

Hun er glad for de svært gode tilbakemeldingene «Øyremerke» fikk av juryen i fylkesmesterskapet.

– De var voldsomt positive. De alle fleste tenker jo «hvorfor har jeg ikke tenkt på dette før?». Det er jo det som er målet.

Økonomiansvarlig Malin Bjørnevåg og daglig leder Tuva Sørensen i bedriften Øyremerke på besøk hos Sørlandssendinga. Foto: NRK

Nå venter NM for Ungdomsbedrifter i Lillestrøm i april.

– Vi synes det er superkjekt. Vi ser veldig frem til å konkurrere videre der, avslutter Bjørnevåg.