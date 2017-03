Vil prioritere barnas sikkerhet i trafikken

Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for forslaget om å lage en egen transportplan for barn og unge. Partiet har fått med seg de tre samarbeidspartiene på å lage «Barnas transportplan».

– I Nasjonal Transportplan som rulles ut hvert fjerde år, er det ikke et eget kapittel om barns behov. Det skal det bli nå, sier medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Ifølge ham skal Barnas transportplan sikre at barn og unge blir tatt tilstrekkelig hensyn til i framtidig trafikkplanlegging.

– Bor midt i et lyskryss

Rett før skolestart tirsdag morgen var Grøvan og politikere fra samarbeidspartiene på plass ved Wilds Minne skole i Kristiansand for å presentere planen.

Skolen ligger i et område med mye trafikk og like ved et større veikryss.

Selv om krysset er lysregulert, hender det at det oppstår farlige situasjoner. Det sier leder for elevrådet ved Wilds Minne skole, Casper Nordgård.

Han har sett elever komme løpende mens trafikklyset viser grønn mann, men at symbolet endrer seg til rødt i det de er på vei over. Som et forslag til forbedring, foreslår han lengre tid med grønn mann.

– De minste går jo ikke like raskt som voksne, sier han.

Nestleder i elevrådet, Julie Tveiten Haugland, ønsker seg et skilt som viser at det er skolebarn i dette området.

Ønsker bilfrie soner rundt skoler

Mens politikere og elever snakker sammen, blir det spurt om det noen gang har blitt vurdert å lage en undergang i det aktuelle krysset.

– Det hadde ikke vært så dumt, er elevrådslederens reaksjon.

Og det er nettopp slike ting som skal vurderes når Barnas Transportplan er på plass.

– Vi opplever ofte at gang- og sykkelvei kommer etter at store kryssløsninger har kommet på plass. Med Barnas transportplan må alle som skal planlegge trafikk, i større grad prioritere barnas behov, sier Grøvan.

Medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Hans Fredrik Grøvan (KrF), mener barnas sikkerhet i trafikken bør tas mer hensyn til i planleggingen av framtidige trafikkløsninger. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Av konkrete tiltak som planlegges, er blant annet tydelig merking av skolebusser og bilfrie soner rundt skoler.

– Barn har plikt til å gå på skolen. Det må følges opp av en trygg skolevei, sier Grøvan.

Rektor Mansoor er glad for at politikerne nå setter søkelys på barnas sikkerhet i trafikken.

– Vi har jobbet med dette i mange år, men har så langt ikke funnet noen gode løsninger. At politikerne tar tak i dette, er en gavepakke til oss, sier hun.