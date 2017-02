Vil oppheve tiggerforbud

– Lillesand bør fjerne tiggeforbudet for å unngå et dårlig rykte. Det sier varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius. Hun foreslår overfor bystyret at det skal være lov å tigge to steder i byen. Lossius sier til Agderposten at byen er nesten alene i Norge om forbudet, og at det er dårlig markedsføring.