Vil lokke heltidsgamere ut i arbeidslivet

- 20-åringen gamer, Slassy, er en av 12 personer som skal delta i Jobbklar AS i Arendal sitt initiativ «spillbasert læring».

- Jobbklar AS hjelper mennesker videre i liv og karriere, og nå skal en ny gruppe gamere få sjansen.

- Mange gamere har verdifull kunnskap som samfunnet har behov for, inkludert programmering og design.

- Encryptia, som leverer lærings- og mestringssystemer, jobber med ungdom og unge voksne og teknologi.

- Tidligere har mange som står utenfor arbeidslivet fått trening i mer tradisjonelle yrker, nå er det IT-bransjen som står for tur.

- De unge gamerne blir kalt "digitale talenter", og initiativet er rettet mot dem som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

