Vil lede regionsamarbeid

To tidligere stortingsrepresentanter har søkt på jobben som ny leder for Region Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen. De to er Åse Michaelsen som satt på Stortinget for Frp i perioden 2005 - 2017, og Odd Omland (Ap) som var stortingsrepresentant i perioden 2013 - 2017.