Vil la varetransport ta over Sørlandsbanen

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks NHO Agder foreslår at jernbanen i sør kan brukes mer til godstransport ettersom passasjertrafikken går ned.

Elektriske busser kan potensielt ta over passasjertrafikken fra Sørlandsbanen.

Bedrifter i sør ønsker å kutte utslipp og ser på jernbanen som en løsning for mer miljøvennlig transport.

Naturvernforbundet er kritisk til forslaget og mener det vil føre til mer veibygging, økt trafikk og mer utslipp av mikroplast.

Leder av Jernbaneforum Sør mener NHO overser behovet for transport av mennesker til og fra arbeidsplasser og at tog er det raskeste og mest miljøvennlige alternativet hvis det rustes opp. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er ingen hemmelighet at gods og passasjerer konkurrerer om den samme jernbanelinja. Når passasjertrafikken går ned, må vi våge å tenke nytt.

Det sier Trond Madsen som er seniorkonsulent i NHO Agder.

NRK møter ham på Arendal stasjon, en sidebane til Sørlandsbanen.

Tror buss vil overta

Han mener bedre veier og stadig grønnere kollektivtilbud med elektriske busser, kan åpne for en ny bruk av jernbanen i sør.

– Innen 2030 kjører passasjerene trolig helt utslippsfritt til og fra Oslo. Det vil da skje på gummihjul og ikke på jernhjul, sier Madsen.

Slike elektriske busser vil kunne ta over passasjertrafikken fra Sørlandsbanen, tror NHO Agder. Foto: Lena Heckendorn / Brakar

Han forteller at mange bedrifter i sør ønsker å kutte utslippene og få mer av transporten over på tog. Samtidig er kapasiteten i dag for liten til både passasjerer og gods.

– Toget har ikke klart å få opp passasjertallene etter pandemien. Samtidig ønsker mange bedrifter å sende mer miljøvennlig med tog. Jernbanen må rette seg etter etterspørselen, mener Madsen.

Mer post med toget

NRK fortalte nylig om en kraftig nedgang i antall reisende på strekningen etter pandemien.

Trolig er det slutt på passasjertog her i løpet av ti år, mener noen eksperter.

Deler av næringslivet varsler nå stor interesse for å ta over denne kapasiteten.

– Vi er svært opptatt av å sende post og pakker på en bærekraftig måte. Vi ønsker derfor å flytte mye av forsendelsene våre over på toget.

Det sier distriktsleder i Posten-Bring AS i Agder, Øystein Bergstøl.

I løpet av de neste 10 årene regner han med en dobling i mengden pakker og brev som skal fraktes til og fra den flunkende nye postterminalen i Sørlandsparken i Lillesand.

Distriktsleder i Posten-Bring AS i Agder, Øystein Bergstøl tror på en dobling av mengden post og pakker de neste 10 årene. Mye av denne transporten vil han ha over på Sørlandsbanen. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

I dag sendes det kun en håndfull containere fra Posten-Bring på Sørlandsbanen.

– Det er ikke nok passasjertrafikk på en ensporet jernbanestrekning for både passasjerer og gods. Blir det mindre passasjertog på Sørlandsbanen er vi klare til å sende mye mer, sier Bergstøl.

– Dårlig miljøtiltak

Naturvernforbundet har liten sans for næringslivets framtidsvisjoner med Sørlandsbanen.

Fylkesleder Peder Johan Pedersen, sier til NRK at det er et dårlig miljøtiltak å satse på vei fremfor bane til passasjertrafikken i framtida.

– Dette ensidige fokuset på vei fører bare til mer veibygging, økt trafikk og mer utslipp av mikroplast. Det bidrar også til å bygge ned enda mer kulturlandskap, mener Pedersen.

– Men NHO peker på at folk i framtida kan bruke utslippsfri kollektivtransport til og fra Oslo, f.eks. elektriske busser?

– Ja, men selv om slike kjøretøy fremstår som utslippsfrie her hjemme, gir produksjonen av disse stort energibruk og klimagassutslipp i utlandet der de produseres.

Bør Sørlandsbanen brukes til transport av varer eller folk i framtida? Den bør brukes til varetransport Den bør fortsatt brukes til passasjertog Den bør brukes til begge deler Vis resultat

Leder av Jernbaneforum Sør, Rune Hagestrand har kjempet lenge for å styrke Sørlandsbanen. Han mener NHO bommer.

– De glemmer at det skal fraktes mennesker til og fra arbeidsplasser og at det skjer en stadig utvidelse av arbeidsmarkedet. Tog er det raskeste og mest miljøvennlige hvis det rustes opp.

Rune Hagestrand i Jernbaneforum Sør mener Sørlandsbanen fortsatt er framtida for passasjerene. Men at strekningen da må rustes opp. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

