– De to minste barnebarna ville gjerne være med å bygge fuglekasser, så nå må jeg bygge to til, ler Odd Gaudestad fra Kristiansand.

Han fryder seg over å få bruke snekkerverkstedet sitt igjen når kreftene tillater det. Han er takknemlig for å få sin avsluttende behandling hjemme sammen med kona Gro Line Gaudestad.

En halv time i snekkerverkstedet betyr mye for livsgleden til Odd Gaudestad. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Palliativ behandling i endring

Et regjeringsoppnevnt utvalg mener flere mennesker må få mulighet til å dø hjemme, og få behandling hjemme når livet går mot slutten.

– Vi ønsker å få på plass en bedre palliasjon for alle pasienter, ikke bare kreftpasienter men også de med langtkommet kronisk lungesykdom, hjertesykdom, nevrologiske sykdommer og demente, sier professor Stein Kaasa, som leder avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Professor Stein Kaasa er prisbelønt kreftforsker. Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Det er konklusjonen til det regjeringsutvalget, som har sett på lindrende behandling her i landet. Undersøkelser tyder på at flere enn dem som får tilbud om det, ønsker å ha lengre hjemmetid eller dø hjemme.

– Hvorfor er det bedre å få bo hjemme når du har begrenset levetid?

– Vi vil ikke ha institusjonsplasser til alle pasienter i fremtiden, så det i må få til er at pasienter som vil bo hjemme får gode leger og sykepleiere hjem, men at de også har mulighet til å komme inn på sykehuset dersom de har behov for det, sier han.

– Vil det koste mye dersom alle skal få tilbud om dette?

– Vi kan hente mye med å organisere oss bedre og passe på at vi har rett kompetanse på rett sted, til riktig tid, understreker Kaasa.

Godt å se barnebarna

Hjemme hos Odd og Gro Line Gaudestad går dagene med til rutiner, energigivende besøk, og litt snekring.

– Vi prøver å leve så normalt vi kan med denne diagnosen. Kona ville jo ha fuglekasser og kompostbinge, og det å kjenne lukten av sagmugg igjen var herlig, det har jeg ikke kjent siden i august, sier Gaudestad.

Gro Line og Odd Gaudestad har vært misjonærer på Madagaskar. De gleder seg over flere barn og barnebarn. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Er hele forskjellen at du får lov til å bo hjemme?

– Å få være blant barn og barnebarn, det er fabelaktig. Så kan jeg legge opp dagen som jeg vil, men det avhenger av stell utenfra, innrømmer han.

En sykepleier passer på at Gaudestad får alle sine medisiner og stell. Eksperter fra lindrende avdeling på sykehuset er innom en gang i uka, og ellers er legene bare en telefonsamtale unna.

En hjemmesykepleier tar hånd om Gaudestad to ganger hver dag. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Burde flere få samme mulighet som du?

– Ja, dersom flere kan være like heldige som vi så kan jeg ikke ønske noen noe bedre. Vi har opplevd det bare bra på alle kanter. Så vi er heldige, sier Gaudestad.