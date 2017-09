Vil kvotere innvandrere

KrF vil kvotere innvandrere inn i ledige stillinger i Kristiansand kommune. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) sier til Fædrelandsvennen at det er et nødvendig tiltak, og at de vil komme tilbake til kompetansekrav og prosentandel som skal kvoteres.