Vil kjempe for sykehuset

Flekkefjord er det første i rekken av flere lokalsykehus som risikerer å miste akuttkirurgi og traumemottak, sier Kjersti Toppe (Sp). – Jeg håper motstanden her vekker Stortinget, slik at de ser at vi ikke kan sentralisere Helse-Norge på denne måten.