Vil kjempe for lensmannskontor

Lyngdal-ordfører Jan Kristensen gir ikke opp kampen for å beholde lensmannskontoret, skriver Lister24 . – Vi vil anke beslutningen, sier han, til tross for at Politidirektoratet har lagt frem sin endelige beslutning om ny politistruktur, der lensmannskontoret i Lyngdal forsvinner.