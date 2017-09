Vil ikke innføre restriksjoner på vannskutere

– I år har det vært den første sesongen jeg har kunnet bruke denne som normalt, sier Katharina Jybe.

Hun kjøpte skuteren, for å kunne bruke den som en vanlig småbåt, men har blitt hindret av kompliserte vannskooterforskrifter.

– De gamle reglene sa at man kun kunne kjøre 400 meter fra land og kjøre med den der, før man måtte kjøre tilbake igjen, og man fikk ikke lov å stoppe og tanke, sier en oppgitt Jybe.

– Vi kjører jo fornuftig

Men fra i år av, har hun hatt fullt utbytte av den raske farkosten sin, og Jybe kan bruke vannskuteren slik som hun vil.

I januar ble det klart at regjeringen ville sidestille vannskuter med båt.

– Nå kan du bruke den som en båt. Du kan kjøre til land og legge til. Vi kjører jo fornuftig slik som man kjører en båt, fortsetter hun.

– Vi har sett nå at sommeren har gått som normalt, som politiet sier. Det har ikke vært noe utenom det vanlige, sier seniorrådgiver i Kystverket, Thor Messel.

Vil ha like regler

Etter denne sommeren, anbefaler nå Kystverket kommunene å ha like regler for vannskutere og annen småbåttrafikk. Messel håper nå at bråket som har vært om vannskutere roer seg ned.

– Jeg håper kommunene tenker seg om før de forbyr enkeltredskaper på sjøen, fortsetter Messel.

Etter denne sommeren kan den enkelte kommune bestemme om det skal være særregler for vannskutere.

– Da må de kunne dokumentere at vannskuteren er farligere og mer miljøfiendtlig enn andre redskaper på sjøen, og det vil de få problemer med, mener Messel.

– Jeg håper virkelig at de beholder reglene og så håper jeg at folk kjører hensynsfullt nok til at reglene beholdes, avslutter Jybe.